สะกดสายตา! ลุคคนดังโทนสีขาว เรียบหรู ดูแพง ไม่มีเอาต์!?

แฟชั่นโทนสีขาวเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ไม่เคยตกยุค และยังคงครองใจเหล่าคนดังอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นลุคออกงานพรมแดง งานกาลาดินเนอร์ งานบุญ หรืองานเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญ เพราะสีขาวเปรียบเสมือนตัวแทนของความสง่างาม ความบริสุทธิ์ และความเรียบหรูที่แฝงไว้ด้วยเสน่ห์เหนือกาลเวลา เมื่อถูกนำมาถ่ายทอดผ่านการตัดเย็บอันประณีต และการมิกซ์แอนด์แมตช์ที่ลงตัว ยิ่งช่วยขับบุคลิกให้โดดเด่น สะอาดตา และคลาสสิกอย่างมีระดับ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจด้านแฟชั่นที่สามารถหยิบมาปรับใช้ได้ในทุกโอกาส
วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา : เดรสสีขาวทรงเมอร์เมดคอถ่วง โดดเด่นด้วยดีไซน์เปิดไหล่และดีเทลคอร์เซ็ตระยิบระยับ สะท้อนความหรูหรา สง่างามในทุกองศา
นวลพรรณ ล่ำซำ : เดรสสีขาวเปิดหลังประดับสร้อยอัญมณี เพิ่มเสน่ห์ด้วยซิลลูเอตเรียบโก้ และลูกเล่นด้านหลังที่ดูเซ็กซี่อย่างมีระดับ
ศรีริต้า ณรงค์เดช : เดรสแขนยาวสีขาวเนื้อผ้าทวีด ดีไซน์คัตเอาต์ช่วงอกพร้อมกระเป๋าโทนเดียวกัน ให้ลุคคุณหนูหรู เรียบง่ายแต่ดูแพง
จิตภัสร์ กฤดากร : เดรสลูกไม้สีขาวทรงเอพร้อมเข็มขัดเข้าชุด เติมความหวานละมุนด้วยลายลูกไม้ละเอียด ผสานความคลาสสิกและความสง่างามได้อย่างลงตัว
แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา : ชุดครอปท็อปกับกระโปรงพลีตสีขาวพลิ้วไหว มอบกลิ่นอายรีสอร์ตลักชัวรี สดใส อ่อนหวาน และดูสง่างามท่ามกลางวิวริมทะเล
อภินารา ศรีกาญจนา : สูทสีขาวดีไซน์โมเดิร์น จับคู่กระเป๋าสีเทา สะท้อนความหรูหราเรียบโก้และดูสง่างาม
ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธุ์ : เดรสยาวสีครีมเปิดไหล่ เติมความคลาสสิกด้วยเข็มขัดเมทัลลิกและแอกเซสซอรีสีทอง
สุพรทิพย์ ช่วงรังษี : เดรสยาวสีเทาอ่อนพลิ้วสบาย คลุมทับด้วยเคปดีไซน์เก๋ ให้ลุคเรียบหรูแบบแฟชั่นชั้นสูง
วาสนา อินทะแสง : เดรสยาวสีขาวครีมดีไซน์เซ็กซี่อย่างมีระดับ โดดเด่นด้วยดีเทลถักและทรงพลิ้วไหว
นุสบา ปุณณกันต์ : เดรสสีขาวระบายพลิ้วสไตล์โรแมนติก ผสานกลิ่นอายโบฮีเมียน ให้ความรู้สึกอ่อนหวานและเป็นธรรมชาติ
พิมพ์พิศา ณรงค์เดช : เดรสสีขาวทรงเรียบพร้อมผ้าคลุมไหล่ สะท้อนความสง่างามแบบมินิมอล เหมาะกับโอกาสที่เป็นทางการ
เอมษิกา โชติวิจิตร : เดรสสายเดี่ยวสีขาวเนื้อผ้าพลิ้ว มอบลุคอ่อนโยน เรียบหรู และดูเป็นธรรมชาติ
เสาวคนธ์ พรพัฒนารักษ์ : เสื้อซีทรูผ้าลูกไม้จับคู่กางเกงโทนฟ้า สร้างสไตล์แฟชั่นที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ และร่วมสมัย
เจนนิส โสภณพนิช : โหมดงามอย่างไทยสไตล์สาวลูกครึ่ง จับผ้าถุงสวยๆ มาแมตช์กับเสื้อร่วมสมัย
มูนา อัล ซารูณีย์ : จัมป์สูทสีขาวทรงคมพร้อมดีเทลซิปหน้า ให้ภาพลักษณ์ที่มั่นใจ สง่างาม และดูภูมิฐาน
สลิล ล่ำซำ : เดรสเชิ้ตสีขาวดีไซน์จับเดรป เติมความหวานด้วยกระเป๋าโทนสีครีม ให้ลุคเรียบหรู ดูสดใสและทันสมัย