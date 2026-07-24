“เจ.ดี. แวนซ์” มีบุตรช่วงครองตำแหน่ง นับเป็นคนแรกในรอบ 150 ปี

ท่ามกลางข่าวร้ายๆ ทั้งคนตาย สงคราม ภัยธรรมชาติ มีข่าวดีข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ.ดี. แวนซ์ รองประธานาธิบดีหนุ่มได้ออกมาเผยข่าวดีว่า ภริยา “อูซา แวนซ์” เพิ่งคลอดบุตรคนใหม่ นับว่าเป็นรองประธานาธิบดีคนแรกในรอบ 150 ปี ที่มีบุตรเกิดขึ้นระหว่างอยู่ในตำแหน่ง ครั้งก่อนหน้านี้ ต้องย้อนไปสมัยเพิ่งจบสงครามกลางเมืองกันใหม่ๆ เลยทีเดียว
เจ.ดี. และอูซา แต่งงานกันมา 12 ปีแล้ว ถือเป็นครอบครัวรุ่นใหม่ที่มีลูกดก เพราะก่อนหน้านี้มีทายาทมาแล้ว 3 คนคือ อีวานวัย 9 ขวบ, วิเวกวัย 6 ขวบ และมิราเบลวัย 4 ขวบ ล่าสุด บุตรคนที่ 4 เป็นลูกชายชื่อว่า “อเล็ก นีล แวนซ์” นับเป็นลูกที่ได้ถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์ของการเมืองสหรัฐอเมริกา ว่า เกิดระหว่างพ่ออยู่ในตำแหน่งรองประธานาธิบดี ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 150 ปี โดยถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้คือ สมัยเพิ่งจบสงครามกลางเมืองมาไม่กี่ปี ในยุคของประธานาธิบดี ยูลิซิส เอส แกรนด์ ในปี 1870
เจ.ดี.รณรงค์ให้ชาวอเมริกันมีลูกให้มากขึ้นมาโดยตลอด เคยกล่าวว่า เขาคุยกับภรรยามาพักใหญ่แล้ว แต่อูซายังไม่ต้องการมีลูกเพิ่ม จนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ ชาลี เคิร์ก เพื่อนนักการเมืองถูกลอบสังหาร การที่ เอริกา ภริยาของเคิร์กได้กล่าวว่า รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้มีลูกกับเขามากกว่านี้ ทำให้อูซาเปลี่ยนใจและหลังจากนั้นไม่นานก็ตั้งครรภ์
อูซาเป็นสาวอเมริกันเชื้อสายอินเดีย เป็นบุตรสาวของชาวอินเดียอพยพมาสร้างชีวิตใหม่ที่แคลิฟอร์เนีย โดยพ่อเป็นวิศวะและอาจารย์ แม่เป็นนักชีวะ ตัวเองก็โดดเด่นทั้งด้านการเรียนและกิจกรรม เธอจบปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล และปริญญาโทด้านปรัชญาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ต่อมาได้ศึกษาต่อวุฒิปริญญาด้านกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยเยลภายหลัง
เธอทำงานด้านกฎหมายและเป็นกำลังสำคัญ ที่ช่วยงานสามีในการทำงานการเมือง ทั้งตอนสมัยหาเสียง เตรียมทั้งข้อมูลดีเบต จนถึงการวางตัวเป็นภริยา ที่ดี และช่วยเรียกคะแนนเสียงจากการฝั่งเชื้อสายเอเชียอพยพ