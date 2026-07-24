ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ร่วมฉลอง 200 ปีแห่งมิตรภาพไทย-สหรัฐอเมริกา

สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร นายกสมาคม ผนึกกำลังกับ ปัญญ์ชลี เพ็ญชาติ และ ดร. ตุ๊ก-อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ จัดการแสดงมิวสิคัล "Bridge Across Time: Celebrating 200 Years of Thai-American Friendship" ฉลอง 200 ปีแห่งมิตรภาพไทย-สหรัฐอเมริกา วันที่ 26 ก.ค. 69 บ่าย 2 โมง ณ หอประชุมสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา อาคาร AUA ถ.ราชดำริ
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เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผช.กก.ผจก.ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ และรัตติยา วรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและครีเอทีฟไดเรกเตอร์ บจก.พรีเมียมเท็กซ์ไทล์ ร่วมเปิดงาน The New Era of Sleepwear จากแบรนด์ SLEEPING CLOUD ที่ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ โดยมี สุภัสสรา ธนชาต, นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, เหมือนฝัน แบ้สกุล, ธิฌาน์ ธุระชน, เบญญาภา จีนประสม, อรณิชา กรินชัย และอาภัสรา เลิศประเสริฐ ร่วมงาน
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NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน จัดงาน “NEXTOPIA ECO & Craft Festival: Craft Your Future” 25-31 ก.ค. 69รวบรวมผู้ประกอบการด้านความยั่งยืน งานคราฟต์ร่วมสมัย ศิลปิน นักออกแบบ ชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และพันธมิตรผู้ร่วมขับเคลื่อน ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานออกแบบ เวทีเสวนา เวิร์กช็อป และกิจกรรมสร้างสรรค์ ดูรายละเอียดที่ www.siamparagon.co.th และ Facebook : NEXTOPIA
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สยามพารากอน ร่วมกับ สมาคมการค้าเกษตรกรทางเลือก ผู้เพาะพันธุ์ และพัฒนาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ จัดงาน "G.E.B.I.-The Grand Exotic Pet & BallPython International 2026" มหกรรมสัตว์ Exotic ระดับนานาชาติ 24–26 ก.ค. 69 ณ NEX Hall ชั้น 5 ณ สยามพารากอน พร้อมเปิดโลกแห่ง "Living Art-ศิลปะที่มีชีวิต" พบกับสัตว์ Exoticในมุมมองที่แตกต่าง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.siamparagon.co.th หรือ FB : GEBI