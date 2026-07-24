CIRQA Smart Band อุปกรณ์ติดตามสุขภาพและการออกกำลังกายแบบไร้หน้าจอจากการ์มิน

การ์มิน ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์จีพีเอสสมาร์ตวอตช์ระดับโลก ประกาศเปิดตัว CIRQA™ Smart Band สมาร์ทแบนด์ไร้หน้าจอรุ่นแรกของการ์มิน ที่มาพร้อมฟีเจอร์ติดตามสุขภาพและฟิตเนสขั้นสูง โดยไม่มีค่าบริการรายเดือน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์สู่การใช้ชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่รบกวนหรือดึงความสนใจจากผู้ใช้ตลอดเวลา มาพร้อมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานสูงสุด 10 วัน สามารถติดตามสุขภาพและการออกกำลังกายได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแสดงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Garmin Connect™
CIRQA Smart Band เปิดตัวในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคในประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น ทั้งในแง่ของการดูแลตัวเองอย่างมีเป้าหมาย การใช้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจร่างกาย และการมองสุขภาพในระยะยาว โดยรายงาน PwC’s Voice of the Consumer Survey 2025 – Thailand Snapshot ระบุว่า ผู้บริโภคชาวไทยร้อยละ 79 ใช้แอปพลิเคชันด้านสุขภาพ หรืออุปกรณ์สวมใส่อย่างน้อยหนึ่งประเภท หรือเฉลี่ย 3 แอปหรืออุปกรณ์ต่อคน โดยผู้ใช้เกือบทั้งหมดระบุว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีอิทธิพลต่อกิจวัตรประจำวัน ขณะเดียวกัน ความสนใจด้านการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยกำลังขยายจากเรื่องฟิตเนสและรูปลักษณ์ภายนอก ไปสู่การมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน คุณภาพการนอนหลับ การจัดการความเครียด และการฟื้นตัวของร่างกาย
กระแสความสนใจในอุปกรณ์สวมใส่แบบไร้หน้าจอ (Screen-free) และอุปกรณ์ที่ลดการพึ่งพาหน้าจอ (Screen-light) ยังสะท้อนความคาดหวังใหม่ของผู้บริโภคที่ต้องการให้เทคโนโลยีมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย โดยไม่เพิ่มสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวัน ผู้บริโภคจึงให้ความสนใจกับอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบายได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถติดตามการนอนหลับ การฟื้นตัว รวมถึงสัญญาณต่าง ๆ ของร่างกายได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง ซึ่ง CIRQA Smart Band ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวด้วยการนำระบบนิเวศด้านสุขภาพและฟิตเนสที่ได้รับความไว้วางใจของการ์มินมาอยู่ในรูปแบบไร้หน้าจอที่เรียบง่าย แนบเนียน พร้อมทำงานอยู่เบื้องหลังโดยไม่รบกวนการใช้ชีวิตของผู้สวมใส่ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ใน Garmin Connect และให้ผู้ใช้สามารถสลับการใช้งานระหว่าง CIRQA Smart Band สมาร์ตวอตช์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ของการ์มิน ได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการในแต่ละกิจกรรม พร้อมติดตามภาพรวมข้อมูลสุขภาพและฟิตเนสได้อย่างต่อเนื่องในที่เดียว
“เราตั้งใจสร้าง CIRQA Smart Band ขึ้นมาสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างแอ็กทิฟ ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย ไม่รบกวนสายตา พร้อมฟีเจอร์ติดตามสุขภาพและการออกกำลังกายที่ผู้ใช้ไว้วางใจจากการ์มิน สมาร์ทแบนด์รุ่นนี้จึงเข้ามาเติมเต็มไลน์อัปสมาร์ตวอตช์และอุปกรณ์ติดตามสุขภาพยอดนิยมของเราได้อย่างลงตัว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับใช้งานอุปกรณ์การ์มินได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ CIRQA Smart Band ยังเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพและฟิตเนสผ่าน Garmin Connect ได้โดยไม่มีค่าบริการรายเดือน ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามเป้าหมายด้านสุขภาพและฟิตเนสได้ง่ายขึ้น และยังเป็นของขวัญที่มีความหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นดูแลตัวเองเช่นกัน” ซูซาน ไลแมน รองประธานฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค การ์มิน กล่าว
“ผู้บริโภคชาวไทยในปัจจุบันไม่ได้มองเทคโนโลยีด้านสุขภาพเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการออกกำลังกายอีกต่อไป แต่คาดหวังให้เทคโนโลยีช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกาย และสนับสนุนการตัดสินใจด้านสุขภาพในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ”
มิสซี่ ยาง ผู้จัดการประจำ การ์มิน ประเทศไทย กล่าว “CIRQA Smart Band สะท้อนทิศทางดังกล่าวด้วยการนำเทคโนโลยีด้านสุขภาพและฟิตเนสที่การ์มินพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มาถ่ายทอดในรูปแบบไร้หน้าจอที่เรียบง่าย น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย และกลมกลืนกับการใช้ชีวิต โดยเทคโนโลยีที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนี้จะช่วยเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพให้เป็นอินไซต์ที่มีความหมาย เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจร่างกายของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมว่าเมื่อใดควรเคลื่อนไหว พักผ่อน หรือฟื้นตัว”
สวมใส่สบาย ลดสิ่งรบกวน
- ดีไซน์ที่เรียบง่ายและไร้สิ่งรบกวน พร้อมติดตามข้อมูลสำคัญด้านสุขภาพและสมรรถภาพของร่างกายอย่างต่อเนื่อง
- ตัวอุปกรณ์มีน้ำหนักเพียง 20 กรัม เหมาะสำหรับการสวมใส่ตลอดทั้งวัน ระหว่างออกกำลังกาย และขณะนอนหลับ
- ตรวจจับและบันทึกกิจกรรมได้โดยอัตโนมัติ แม้ไม่มีหน้าจอ โดยผู้ใช้สามารถดูและแก้ไขกิจกรรมย้อนหลังได้ใน Garmin Connect และเมื่อผู้ใช้ยืนยันหรือแก้ไขกิจกรรม สมาร์ทแบนด์จะเรียนรู้และปรับการจำแนกกิจกรรมให้แม่นยำยิ่งขึ้นในอนาคต
- สายผ้าให้ความสบายสูงสุด สำหรับการสวมใส่ตลอดวัน พร้อมตัวเลือกสีทั้งโทนสนุกและโทนเรียบง่าย ได้แก่ สี Citron Gray, สี Mauve, สี French Gray, สี Dark Olive, สี Captain Blue, สี French Blue และสีดำ
- สามารถสวมใส่ได้ทั้งบริเวณข้อมือและต้นแขน เพื่อให้เหมาะกับกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจหรืองานทางการ ช่วงเวลาที่ไม่สะดวกสวมสมาร์ตวอตช์ ตลอดจนการสวมใส่ขณะนอนหลับ
การติดตามสุขภาพ
เมื่อสวมใส่ทั้งกลางวันและกลางคืน CIRQA Smart Band ช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมสุขภาพของตนเองได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น1 ผู้ใช้สามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจจากข้อมือ การติดตามพลังงานร่างกายผ่าน Body Battery™ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Ox2) ความเครียด อุณหภูมิผิวหนัง และอื่น ๆ พร้อมดูข้อมูลได้ทันทีใน Garmin Connect นอกจากนี้ ผู้หญิงยังสามารถติดตามรอบเดือนและการตั้งครรภ์ รับการคาดการณ์รอบเดือนที่แม่นยำยิ่งขึ้น และดูการประเมินช่วงตกไข่ย้อนหลังจากการติดตามอุณหภูมิผิวหนังระหว่างการนอนหลับ
CIRQA Smart Band มอบประสบการร์การสวมใส่ที่สบายโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามและทำความเข้าใจคุณภาพการนอนหลับ รวมถึงระดับการฟื้นตัวของร่างกายได้ดียิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลการนอนหลับที่ครอบคลุม ทั้งรายละเอียดของแต่ละช่วงการนอนหลับ คะแนนการนอนหลับ คำแนะนำเกี่ยวกับระยะเวลาการนอนที่เหมาะสม ความผันแปรของอัตราการเต้นหัวใจ (HRV) อัตราการหายใจ และการตรวจจับการงีบหลับ โดยสามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้อย่างสะดวกผ่านแอป Garmin Connect
ยกระดับการติดตามฟิตเนส
นอกเหนือจากการติดตามจำนวนก้าวต่อวัน การเผาผลาญแคลอรี และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ CIRQA Smart Band ยังมาพร้อมฟีเจอร์ฟิตเนสยอดนิยมที่ช่วยให้ผู้ใช้ใช้ประโยชน์จากการออกกำลังกายได้เต็มที่มากขึ้น
- การติดตามกิจกรรมด้วยตนเอง: โดยสามารถติดตามกิจกรรมได้มากกว่า 80 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง เดิน โยคะ และอื่น ๆ หรือเลือกกิจกรรมโปรดเพื่อติดตามได้ง่าย ๆ เพียงแตะปุ่มด้านข้างเพียงปุ่มเดียว
- เมตริกการฝึกซ้อมขั้นสูง: ช่วยให้ผู้ใช้วางแผนการฝึกซ้อมได้ดีขึ้นด้วยฟีเจอร์ Training Readiness ที่บอกได้ว่าวันนี้เหมาะสำหรับการฝึกหนักหรือควรผ่อนแรง พร้อมติดตามความก้าวหน้าผ่าน สถานะความผันแปรของอัตราการเต้นหัวใจ หรือ HRV Status, ปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายใช้ได้ หรือ VO2 Max และสถานะการฝึกซ้อม หรือ Training Status เพื่อให้เข้าใจประสิทธิภาพของการฝึกซ้อมได้ลึกซึ้งขึ้น
- Workout Benefit และ Recovery Time: ช่วยให้ผู้ใช้เห็นผลลัพธ์จากการออกกำลังกายแต่ละครั้งต่อร่างกายได้ชัดเจนขึ้น พร้อมประเมินระยะเวลาที่ร่างกายควรใช้ในการฟื้นตัวก่อนการฝึกซ้อมครั้งต่อไป
- Connected GPS: เชื่อมต่อกับ GPS ของสมาร์ตโฟน iPhone® หรือ Android™ ที่รองรับ เพื่อบันทึกเส้นทางการเดิน
ปั่นจักรยาน และวิ่งกลางแจ้งได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
- การแชร์ตำแหน่งผ่าน LiveTrack: ให้เพื่อนและครอบครัวติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์ได้เมื่อใช้งานร่วมกับสมาร์ตโฟนและแอป Garmin Connect
- มาตรฐานการกันน้ำระดับ 5 ATM (50 เมตร) รองรับการใช้งานระหว่างออกกำลังกาย รวมถึงกิจกรรมทางน้ำและการใช้งานในชีวิตประจำวัน
- แบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด 10 วัน ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องชาร์จบ่อย
ราคาและการวางจำหน่าย
CIRQA Smart Band เตรียมวางจำหน่ายผ่านทาง Garmin Website, Garmin Brand Store และ Garmin Specialty Store ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2569 ในราคา 6,990 บาท พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมสายรัดข้อมือในราคา 1,749 บาท และสายรัดต้นแขนในราคา 1,990 บาท
การ์มิน พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิด “Engineered on the inside for life on the outside” หรือการออกแบบเทคโนโลยีจากภายในเพื่อการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในโลกภายนอก โดยผลิตภัณฑ์ของการ์มิน ได้พลิกโฉมตลาดการบิน ยานยนต์ ฟิตเนส ทางทะเล และกิจกรรมกลางแจ้ง การ์มิน มุ่งมั่นช่วยให้ผู้คนใช้เวลาไปกับสิ่งที่ตนเองหลงใหลได้อย่างเต็มที่ และเชื่อว่าทุกวันคือโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโอกาสในการก้าวไปข้างหน้าและ “Beat Yesterday” ในแบบของตัวเองติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข่าว และสามารถติดต่อทีมสื่อสารองค์กร รวมถึง @garmin_thailand บนโซเชียลมีเดีย และบล็อก ของการ์มิน