Helena Rubinstein เปิดตำนาน Avant-Garde Skincare บทใหม่ บน LazMall Luxury

เมื่อผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการดูแลผิวที่มีทั้งผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้และประสบการณ์ระดับพรีเมียม วงการลักชูรีสกินแคร์จึงกำลังก้าวสู่ยุคที่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ความเชี่ยวชาญ และความน่าเชื่อถือ กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์มากกว่าที่เคย
Helena Rubinstein แบรนด์อัลตร้าลักชูรีสกินแคร์ที่มีประวัติยาวนานกว่า 120 ปี และได้รับการยอมรับในฐานะผู้บุกเบิกแนวคิด Avant-Garde Skincare ที่ผสานศาสตร์แห่งความงามเข้ากับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ล่าสุดได้เปิดตัว Official Flagship Store เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะบน LazMall Luxury อย่างเป็นทางการ นำเสนอคอลเลกชันสกินแคร์ระดับไอคอนิก เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของแท้จากแบรนด์ได้อย่างสะดวก มั่นใจ และไร้รอยต่อ
เหล่านักช้อปสายบิวตี้จะได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวใจของแบรนด์ อย่าง Replasty Age Recovery Night Cream 50PX หรือ "ครีมดำ" ในตำนาน ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Pro-Xylane™ และความเข้มข้นของสารสกัดสูงที่สุดในตลาด ช่วยฟื้นบำรุงผิวให้ดูกระชับ เรียบเนียน และอ่อนเยาว์ดุจการทำทรีตเมนต์ทุกค่ำคืน พร้อมด้วย Replasty Age Recovery Day Cream เดย์ครีมที่ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและเติมความเปล่งปลั่งตลอดวัน ซึ่งเป็นสูตรลับความงามที่เหล่าเซเลบริตี้และบิวตี้กูรูทั่วโลกต่างให้การยอมรับ
การขยายสู่ช่องทาง LazMall Luxury ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย แต่ยังเป็นการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าสมาชิกให้ได้สิทธิประโยชน์ระดับพรีเมียมมากมาย ผ่านโปรแกรมสมาชิก HR Confidential อาทิ ส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก ของสมนาคุณสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึงกิจกรรมและบริการดูแลผิวโดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น Skin Profiler และ Iconic Bandage Hand Treatment ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศาสตร์การดูแลผิวของ Laclinic-Montreux จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ความงามแบบครบวงจร
การเปิดตัว Helena Rubinstein บนลาซาด้า สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของแบรนด์ระดับพรีเมียมที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัลผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซชั้นนำ โดยยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานบริการและประสบการณ์แบบลักชูรี ผ่านความร่วมมือกับ LazMall Luxury ที่มุ่งนำเสนอสินค้าแท้จากแบรนด์ระดับโลก พร้อมความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งที่ไร้รอยต่อ
พบกับข้อเสนอพิเศษและของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับทุกคำสั่งซื้อ ในโอกาสการเฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้งสำคัญกับ Helena Rubinstein x LazMall Super Grand Opening ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 นี้ โดยสามารถเป็นเจ้าของตำนานสกินแคร์ Helena Rubinstein ได้ที่ Official Flagship Store บน LazMall Luxury หรือที่ https://www.lazada.co.th/shop/helena-rubinstein