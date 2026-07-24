โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวน “ช้อปสุดมันส์ วันสิ้นเดือน”

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนทุกคนมาเต็มที่กับโมเมนต์แห่งการช้อปสุดสนุกช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ไปกับแคมเปญ “ช้อปสุดมันส์ วันสิ้นเดือน” ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 69 – 2 ส.ค. 69 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ พลาดไม่ได้! กับสินค้าทั้งศูนย์การค้าฯ และห้างฯ ลดสูงสุด 70% (เฉพาะรุ่น / เฉพาะแบรนด์) ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า พร้อมเอาใจสายช้อปทั่วประเทศ เมื่อช้อปครบตามที่กำหนด รับเพิ่ม 2 ต่อ ได้แก่
ต่อที่ 1 รับฟรี! บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ จาก โรงภาพยนตร์ SF Cinema หรือ Major Cineplex เมื่อช้อปหรือรับประทานอาหาร สะสมครบ 1,000 บาทขึ้นไป
ต่อที่ 2 รับเพิ่ม! บัตรกำนัลเงินสดมูลค่า 200 บาท เมื่อช้อปหรือรับประทานอาหาร สะสมครบ 1,500 บาทขึ้นไป ในวันจันทร์ – วันศุกร์ หรือ สะสมครบ 2,000 บาทขึ้นไป ในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เพื่อนำไปซื้อสินค้าในหมวด Fashion & Specialty อาทิ Watsons, Uniqlo, AIIZ, H&M, Jelly Bunny, Bata, Taywin, D’Arte, Maria Pia และ Pet ‘N Me เป็นต้น ขั้นต่ำ 200 บาทขึ้นไป
เตรียมอัปเลเวลความคุ้มและสนุกช้อปไปกับแคมเปญ “ช้อปสุดมันส์ วันสิ้นเดือน” ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 69 – 2 ส.ค. 69 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ
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