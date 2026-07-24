แคมเปญ Destination PR กลับมาสร้างสีสันอีกครั้ง เมื่อสวีเดนกลายเป็นประเทศแรกที่แพทย์สามารถ “สั่งจ่ายทริปเที่ยว”

ในช่วงเวลาที่การตลาดเพื่อส่งเสริมจุดหมายปลายทางยังคงพึ่งพาภาพคุ้นตาของแลนด์มาร์กสำคัญของประเทศ ลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และสารพัดโปรโมชันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว สวีเดนแสดงให้เห็นว่า งานประชาสัมพันธ์สามารถสร้างบทบาทที่โดดเด่นและมีความหมายให้กับประเทศหนึ่งในชีวิตของนักเดินทางได้มากกว่าที่เคย
The Swedish Prescription แคมเปญโดย Visit Sweden ร่วมกับ Prime Weber Shandwick สร้างจุดขายใหม่ให้สวีเดนเป็นประเทศแรกของโลกที่แพทย์สามารถแนะนำ หรือ “สั่งจ่าย” ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจได้
ล่าสุด แคมเปญดังกล่าวคว้า 3 รางวัลจากเวที Cannes Lions International Festival of Creativity 2026 ได้แก่ รางวัล Gold Lion สาขา Creative Strategy รางวัล Silver Lion สาขา PR และรางวัล Bronze Lion สาขา Health & Wellness
เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นจุดขายเชิงสร้างสรรค์
หนึ่งในความท้าทายของ Visit Sweden คือ การทำให้สวีเดนโดดเด่นในเวทีโลก โดยไม่ต้องพึ่งพาแลนด์มาร์กระดับโลกที่ผู้คนจดจำได้ทันที หรือสถานที่ท่องเที่ยวตามเช็คลิสต์ แคมเปญ The Swedish Prescription จึงเลือกเดินออกมาจากการทำ Destination PR ในรูปแบบเดิมๆ แล้วดึงเอาความเรียบง่ายแต่งดงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวสวีเดนมาสร้างเป็นจุดแตกต่างที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศแทน
ท่ามกลางกระแสของความเครียด ภาวะหมดไฟ และวิถีชีวิตที่ต้องออนไลน์อยู่ตลอดเวลา The Swedish Prescription วางตำแหน่งสวีเดนให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการฟื้นฟูและสุขภาวะ โดยนำเสนอประสบการณ์ที่หยั่งรากอยู่ในวัฒนธรรมสวีเดน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ การทำซาวน่าสลับกับการแช่น้ำเย็น การพักดื่มกาแฟแบบ “ฟีกา” ที่หัวใจสำคัญไม่ใช่แค่การเติมคาเฟอีน แต่คือการละทิ้งงานตรงหน้าเพื่อผ่อนคลาย และพูดคุยกับคนรอบข้างเพื่อเชื่อมโยงกับผู้คน รวมถึงการสัมผัสแสงธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาล
การวางตำแหน่งประเทศให้เป็น “ใบสั่งยาที่ทุกคนควรมี” ช่วยเปลี่ยนข้อจำกัดจากการขาดแลนด์มาร์กที่เป็นภาพจำระดับโลกให้กลายเป็นจุดแข็ง โดยนำเสนอสวีเดนในฐานะประสบการณ์แบบองค์รวมที่มีธรรมชาติ ความสมดุล และความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเป็นหัวใจสำคัญ
แนวคิดของแคมเปญยังได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านสุขภาวะจากการใช้เวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ การมีส่วนร่วมกับศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแคมเปญ และทำให้แนวคิดสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความต้องการที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน
จุดประกายให้เรื่องสุขภาวะน่าสนใจผ่านวัฒนธรรมและอารมณ์ขัน
นอกจากการวางแผนด้านกลยุทธ์ การพัฒนาครีเอทีฟ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ การผลิตคอนเทนต์ดิจิทัล และการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญให้ทำงานเชื่อมโยงกันเป็นประสบการณ์เดียว หัวใจของแคมเปญคือภาพยนตร์สั้นที่ใช้อารมณ์ขันเชิงเสียดสีแบบพอดี ผ่านบทบาท “คุณหมอ” สีหน้าเรียบเฉยที่พูดถึงการผ่อนคลายและสุขภาวะ ขณะกำลังแช่ตัวครึ่งหนึ่งในทะเลสาบน้ำแข็ง หรือเพลิดเพลินกับแสงอาทิตย์ในฤดูร้อนของสวีเดนที่ส่องสว่างต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งวัน
อารมณ์ขันอันเป็นเอกลักษณ์แบบสวีเดนช่วยทำให้ประเด็นอย่างความเครียด การฟื้นฟู และสุขภาวะทางใจเข้าถึงง่ายและน่าแบ่งปันมากขึ้น การผสมผสานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เข้ากับการเล่าเรื่องที่มีรากฐานทางวัฒนธรรม ยังช่วยให้แคมเปญไม่ดูเป็นเรื่องทางการแพทย์มากเกินไป และไม่ให้ความรู้สึกเชิงโฆษณาจนเกินควร โดยแคมเปญนี้ยังสามารถสื่อสารเรื่องราวและเนื้อหาที่สอดคล้องกันได้ในทุกตลาด และทุกทัชพอยท์ด้านการสื่อสารอีกด้วย
จากบทสนทนาระดับโลก สู่การเติบโตของการท่องเที่ยว
The Swedish Prescription ได้รับความสนใจจากสื่อจำนวนมาก จนได้รับการเผยแพร่เป็นบทความและข่าวสารมากกว่า 1,800 ชิ้นใน 70 ประเทศ และเข้าถึงผู้คนกว่า 4 พันล้านคนทั่วโลก
แคมเปญดังกล่าวยังสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับแบรนด์ รวมถึงผลลัพธ์เชิงพาณิชย์ในระยะยาว โดยข้อมูลจาก Swedish Agency for Economic and Regional Growth ระบุว่า จำนวนคืนเข้าพักโรงแรมในสวีเดนที่จองจากตลาดต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากตลาดฝรั่งเศสที่มีอัตราสูงขึ้นถึง 28.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ทำไม Destination PR จึงต้องการความคิดสร้างสรรค์รูปแบบใหม่
“ที่ผ่านมา Destination PR มักให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว แคมเปญตามฤดูกาล อีเวนต์ อาหาร วัฒนธรรม และการบริการ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญ แต่ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวโลกที่เข้มข้นขึ้น จุดหมายปลายทางต่าง ๆ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการนำเสนอที่แข็งแรงกว่าเดิม เพื่อช่วงชิงทั้งความสนใจและความต้องการเดินทาง โอกาสในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการบอกว่านักเดินทางจะพบอะไรในจุดหมายปลายทางนั้น แต่คือการกำหนดให้ชัดว่า จุดหมายปลายทางนั้นจะมีบทบาทหรือสร้างประสบการณ์แบบใดในชีวิตของพวกเขาได้บ้าง” ต้องหทัย สุดดี กรรมการผู้จัดการ เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย กล่าว
ความสำเร็จของ The Swedish Prescription สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของแนวคิด Earned-First Creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ที่เริ่มต้นจากความจริงที่น่าเชื่อถือของแบรนด์หรือจุดหมายปลายทาง ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้คน และถูกออกแบบมาเพื่อสร้างบทสนทนา การมีส่วนร่วม และการยอมรับจากผู้คนตั้งแต่ต้น
“ประเทศไทยเองก็มีต้นทุนที่แข็งแกร่ง ทั้งด้านธรรมชาติ สุขภาวะ อาหาร การบริการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และนิสัยใจคอของผู้คน จึงมีศักยภาพในการตอกย้ำเรื่องเล่าของจุดหมายปลายทางที่ก้าวข้ามการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสมดุลชีวิต การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน การเข้าถึงวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง การเปลี่ยนแปลงตนเอง หรือสุขภาวะในรูปแบบใหม่ ซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งที่ประเทศไทยมีมาโดยตลอด ที่มักถูกหยิบยกมาบอกเล่าผ่านนักเดินทางยุคใหม่บนโลกโซเชียลในรูปแบบ Organic Content เสมอมา ทำให้เราเองก็มีโอกาสในการสร้างสรรค์กลยุทธ์ Destination PR ที่แยบยล และออกแบบประสบการณ์ที่ดึงตัวตนของไทยออกมาได้อีกครั้งเช่นกัน” ต้องหทัย กล่าวทิ้งท้าย