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แคมเปญ Destination PR กลับมาสร้างสีสันอีกครั้ง เมื่อสวีเดนกลายเป็นประเทศแรกที่แพทย์สามารถ “สั่งจ่ายทริปเที่ยว”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในช่วงเวลาที่การตลาดเพื่อส่งเสริมจุดหมายปลายทางยังคงพึ่งพาภาพคุ้นตาของแลนด์มาร์กสำคัญของประเทศ ลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และสารพัดโปรโมชันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว สวีเดนแสดงให้เห็นว่า งานประชาสัมพันธ์สามารถสร้างบทบาทที่โดดเด่นและมีความหมายให้กับประเทศหนึ่งในชีวิตของนักเดินทางได้มากกว่าที่เคย

The Swedish Prescription แคมเปญโดย Visit Sweden ร่วมกับ Prime Weber Shandwick สร้างจุดขายใหม่ให้สวีเดนเป็นประเทศแรกของโลกที่แพทย์สามารถแนะนำ หรือ “สั่งจ่าย” ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจได้

ล่าสุด แคมเปญดังกล่าวคว้า 3 รางวัลจากเวที Cannes Lions International Festival of Creativity 2026 ได้แก่ รางวัล Gold Lion สาขา Creative Strategy รางวัล Silver Lion สาขา PR และรางวัล Bronze Lion สาขา Health & Wellness


เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นจุดขายเชิงสร้างสรรค์

หนึ่งในความท้าทายของ Visit Sweden คือ การทำให้สวีเดนโดดเด่นในเวทีโลก โดยไม่ต้องพึ่งพาแลนด์มาร์กระดับโลกที่ผู้คนจดจำได้ทันที หรือสถานที่ท่องเที่ยวตามเช็คลิสต์ แคมเปญ The Swedish Prescription จึงเลือกเดินออกมาจากการทำ Destination PR ในรูปแบบเดิมๆ แล้วดึงเอาความเรียบง่ายแต่งดงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวสวีเดนมาสร้างเป็นจุดแตกต่างที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศแทน

ท่ามกลางกระแสของความเครียด ภาวะหมดไฟ และวิถีชีวิตที่ต้องออนไลน์อยู่ตลอดเวลา The Swedish Prescription วางตำแหน่งสวีเดนให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการฟื้นฟูและสุขภาวะ โดยนำเสนอประสบการณ์ที่หยั่งรากอยู่ในวัฒนธรรมสวีเดน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ การทำซาวน่าสลับกับการแช่น้ำเย็น การพักดื่มกาแฟแบบ “ฟีกา” ที่หัวใจสำคัญไม่ใช่แค่การเติมคาเฟอีน แต่คือการละทิ้งงานตรงหน้าเพื่อผ่อนคลาย และพูดคุยกับคนรอบข้างเพื่อเชื่อมโยงกับผู้คน รวมถึงการสัมผัสแสงธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาล

การวางตำแหน่งประเทศให้เป็น “ใบสั่งยาที่ทุกคนควรมี” ช่วยเปลี่ยนข้อจำกัดจากการขาดแลนด์มาร์กที่เป็นภาพจำระดับโลกให้กลายเป็นจุดแข็ง โดยนำเสนอสวีเดนในฐานะประสบการณ์แบบองค์รวมที่มีธรรมชาติ ความสมดุล และความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเป็นหัวใจสำคัญ

แนวคิดของแคมเปญยังได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านสุขภาวะจากการใช้เวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ การมีส่วนร่วมกับศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแคมเปญ และทำให้แนวคิดสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความต้องการที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน


จุดประกายให้เรื่องสุขภาวะน่าสนใจผ่านวัฒนธรรมและอารมณ์ขัน

นอกจากการวางแผนด้านกลยุทธ์ การพัฒนาครีเอทีฟ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ การผลิตคอนเทนต์ดิจิทัล และการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญให้ทำงานเชื่อมโยงกันเป็นประสบการณ์เดียว หัวใจของแคมเปญคือภาพยนตร์สั้นที่ใช้อารมณ์ขันเชิงเสียดสีแบบพอดี ผ่านบทบาท “คุณหมอ” สีหน้าเรียบเฉยที่พูดถึงการผ่อนคลายและสุขภาวะ ขณะกำลังแช่ตัวครึ่งหนึ่งในทะเลสาบน้ำแข็ง หรือเพลิดเพลินกับแสงอาทิตย์ในฤดูร้อนของสวีเดนที่ส่องสว่างต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งวัน

อารมณ์ขันอันเป็นเอกลักษณ์แบบสวีเดนช่วยทำให้ประเด็นอย่างความเครียด การฟื้นฟู และสุขภาวะทางใจเข้าถึงง่ายและน่าแบ่งปันมากขึ้น การผสมผสานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เข้ากับการเล่าเรื่องที่มีรากฐานทางวัฒนธรรม ยังช่วยให้แคมเปญไม่ดูเป็นเรื่องทางการแพทย์มากเกินไป และไม่ให้ความรู้สึกเชิงโฆษณาจนเกินควร โดยแคมเปญนี้ยังสามารถสื่อสารเรื่องราวและเนื้อหาที่สอดคล้องกันได้ในทุกตลาด และทุกทัชพอยท์ด้านการสื่อสารอีกด้วย


จากบทสนทนาระดับโลก สู่การเติบโตของการท่องเที่ยว

The Swedish Prescription ได้รับความสนใจจากสื่อจำนวนมาก จนได้รับการเผยแพร่เป็นบทความและข่าวสารมากกว่า 1,800 ชิ้นใน 70 ประเทศ และเข้าถึงผู้คนกว่า 4 พันล้านคนทั่วโลก

แคมเปญดังกล่าวยังสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับแบรนด์ รวมถึงผลลัพธ์เชิงพาณิชย์ในระยะยาว โดยข้อมูลจาก Swedish Agency for Economic and Regional Growth ระบุว่า จำนวนคืนเข้าพักโรงแรมในสวีเดนที่จองจากตลาดต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากตลาดฝรั่งเศสที่มีอัตราสูงขึ้นถึง 28.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า


ทำไม Destination PR จึงต้องการความคิดสร้างสรรค์รูปแบบใหม่

“ที่ผ่านมา Destination PR มักให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว แคมเปญตามฤดูกาล อีเวนต์ อาหาร วัฒนธรรม และการบริการ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญ แต่ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวโลกที่เข้มข้นขึ้น จุดหมายปลายทางต่าง ๆ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการนำเสนอที่แข็งแรงกว่าเดิม เพื่อช่วงชิงทั้งความสนใจและความต้องการเดินทาง โอกาสในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการบอกว่านักเดินทางจะพบอะไรในจุดหมายปลายทางนั้น แต่คือการกำหนดให้ชัดว่า จุดหมายปลายทางนั้นจะมีบทบาทหรือสร้างประสบการณ์แบบใดในชีวิตของพวกเขาได้บ้าง” ต้องหทัย สุดดี กรรมการผู้จัดการ เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย กล่าว

ความสำเร็จของ The Swedish Prescription สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของแนวคิด Earned-First Creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ที่เริ่มต้นจากความจริงที่น่าเชื่อถือของแบรนด์หรือจุดหมายปลายทาง ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้คน และถูกออกแบบมาเพื่อสร้างบทสนทนา การมีส่วนร่วม และการยอมรับจากผู้คนตั้งแต่ต้น

“ประเทศไทยเองก็มีต้นทุนที่แข็งแกร่ง ทั้งด้านธรรมชาติ สุขภาวะ อาหาร การบริการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และนิสัยใจคอของผู้คน จึงมีศักยภาพในการตอกย้ำเรื่องเล่าของจุดหมายปลายทางที่ก้าวข้ามการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสมดุลชีวิต การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน การเข้าถึงวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง การเปลี่ยนแปลงตนเอง หรือสุขภาวะในรูปแบบใหม่ ซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งที่ประเทศไทยมีมาโดยตลอด ที่มักถูกหยิบยกมาบอกเล่าผ่านนักเดินทางยุคใหม่บนโลกโซเชียลในรูปแบบ Organic Content เสมอมา ทำให้เราเองก็มีโอกาสในการสร้างสรรค์กลยุทธ์ Destination PR ที่แยบยล และออกแบบประสบการณ์ที่ดึงตัวตนของไทยออกมาได้อีกครั้งเช่นกัน” ต้องหทัย กล่าวทิ้งท้าย

แคมเปญ Destination PR กลับมาสร้างสีสันอีกครั้ง เมื่อสวีเดนกลายเป็นประเทศแรกที่แพทย์สามารถ “สั่งจ่ายทริปเที่ยว”
แคมเปญ Destination PR กลับมาสร้างสีสันอีกครั้ง เมื่อสวีเดนกลายเป็นประเทศแรกที่แพทย์สามารถ “สั่งจ่ายทริปเที่ยว”
แคมเปญ Destination PR กลับมาสร้างสีสันอีกครั้ง เมื่อสวีเดนกลายเป็นประเทศแรกที่แพทย์สามารถ “สั่งจ่ายทริปเที่ยว”
แคมเปญ Destination PR กลับมาสร้างสีสันอีกครั้ง เมื่อสวีเดนกลายเป็นประเทศแรกที่แพทย์สามารถ “สั่งจ่ายทริปเที่ยว”
แคมเปญ Destination PR กลับมาสร้างสีสันอีกครั้ง เมื่อสวีเดนกลายเป็นประเทศแรกที่แพทย์สามารถ “สั่งจ่ายทริปเที่ยว”