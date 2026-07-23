Bath&Bloom ร่วมกับ การบินไทย รังสรรค์ประสบการณ์กลิ่นหอมเหนือระดับ

Bath&Bloom แบรนด์เครื่องหอมไทยภายใต้ บริษัท เอิร์ธ แฟคเทอรี จำกัด ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พัฒนา ‘กลิ่นไทย : A reflection of THAI’ ประสบการณ์กลิ่นที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ Thai Hospitality ผ่านการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับใช้บนเครื่องบิน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับอารมณ์ ความรู้สึก และความทรงจำของผู้โดยสารในแต่ละช่วงของการเดินทาง
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากแนวคิดในการนำ “กลิ่นหอม” มาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบประสบการณ์ผู้โดยสาร โดย Bath&Bloom นำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลิ่นที่สั่งสมมากว่า 24 ปี มาร่วมตีความอัตลักษณ์ของการบินไทยและเสน่ห์ของ Thai Hospitality ผ่าน ‘กลิ่นไทย : A reflection of THAI’ เพื่อให้ผู้โดยสารได้สัมผัสความสดชื่น ความผ่อนคลาย ความอบอุ่น และการดูแลแบบไทยตลอดการเดินทาง
สุดคนึง กองอำนวยสุข ผู้อำนวยการด้านผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท เอิร์ธ แฟคเทอรี่ จำกัด กล่าวว่า“ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปีที่ผ่านมา Bath&Bloom สั่งสมความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและการตีความความเป็นไทยผ่านกลิ่น เราเชื่อมั่นว่ากลิ่นไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่สร้างความหอม แต่คือเครื่องมือในการถ่ายทอดตัวตนและสร้างความทรงจำที่ลึกซึ้ง ในฐานะ Scent Architect คือสถาปนิกนักออกแบบและวางโครงสร้างระบบกลิ่นแบบองค์รวมให้มีมิติที่ชัดเจน ดังเช่นคอลเลกชัน 'Blooming Mémoire' ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อต้นปี เพื่อทำหน้าที่เป็น 'ตัวจุดประกายความทรงจำ' (Memory Trigger) ที่เชื่อมโยงอารมณ์ของผู้โดยสารให้เข้ากับช่วงเวลาสำคัญของการเดินทาง โดยการสกัดเอาความประทับใจของเมืองไทยถ่ายทอดเป็นงานศิลปะผ่านประสาทสัมผัสในรูปแบบ Souvenir Soap เพื่อให้นักเดินทางสามารถพกพาบรรยากาศอันงดงามของประเทศไทยกลับไปเป็นความทรงจำ”
จากความสำเร็จดังกล่าว สู่ความท้าทายครั้งสำคัญในการร่วมมือกับการบินไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษในการรังสรรค์ ‘กลิ่นไทย : A reflection of THAI’ ให้เป็นมิติใหม่ของการนำเสนอความเป็นไทยสู่สายตานักเดินทางทั่วโลก โดยหัวใจสำคัญของการพัฒนาครั้งนี้ คือการใช้แนวคิด Emotional Ecosystem หรือระบบนิเวศทางอารมณ์ของผู้โดยสารมาเป็นตัวนำ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในแต่ละช่วงของการเดินทาง ตั้งแต่ความสดชื่นและการต้อนรับในช่วงเริ่มต้น ไปจนถึงความสบายระหว่างเที่ยวบิน และความรู้สึกสดใสพร้อมสำหรับการเข้าสู่จุดหมายปลายทางอย่างสมบูรณ์แบบ
ด้าน สุกิจ ประสิทธิ์หิรัญ ผู้อำนวยการขาย บริษัท เอิร์ธ แฟคเทอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า จากแนวคิดดังกล่าว Bath&Bloom และ การบินไทย ได้ร่วมกันพัฒนากลิ่นทั้งหมด 4 รูปแบบ ซึ่งแต่ละกลิ่นมีบทบาทแตกต่างกัน กลิ่นสามารถทำหน้าที่ตามบริบทการใช้งานและความรู้สึกของผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกันยังเชื่อมโยงกันภายใต้แนวคิดและอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อให้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางมีความต่อเนื่อง และทำงานร่วมกันเป็น Scent Family ประกอบด้วย
First Light (Hand Wash): สะท้อน Welcoming Smile และความสดชื่นของการเริ่มต้นเดินทาง
Silken Veil (Hand & Body Moisturizer): ถ่ายทอด Thai Care และความรู้สึกผ่อนคลายระหว่างเที่ยวบิน
Blooming Horizon (Eau de Toilette): สะท้อน Thai Optimism และความสดใสก่อนเข้าสู่จุดหมายปลายทาง
Silk Route (Eau de Cologne): ส่งต่อ Thai Warmth for Everyone เพื่อส่งต่อความอบอุ่นแบบไทยสู่ผู้โดยสารในวงกว้าง
ความท้าทายของการพัฒนา ‘Thai Scent’ คือการทำให้กลิ่นแต่ละรูปแบบมีบุคลิกและหน้าที่แตกต่างกัน แต่ยังสามารถเชื่อมโยงกันภายใต้ DNA เดียวกัน เราจึงไม่ได้เริ่มต้นจากคำถามว่าจะสร้างกลิ่นแบบใด แต่เริ่มจากการทำความเข้าใจว่าผู้โดยสารควรรู้สึกอย่างไรในแต่ละช่วงของการเดินทาง ก่อนนำความรู้สึกเหล่านั้นมาตีความเป็นกลิ่น เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถสัมผัสเสน่ห์ของ Thai Hospitality ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติ
ด้าน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้คำกล่าวไว้ว่า การบินไทยก้าวเข้าสู่ปีที่ 66 ของการดำเนินงาน โดยยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เชื่อมโยงประเทศกับผู้คนทั่วโลก พร้อมนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการบริการที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยคุณภาพตลอดมา ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นสายการบินคุณภาพสูงที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ด้วยอัตลักษณ์ความเป็นไทย เชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลก โดยยึดมั่นในปรัชญาการออกแบบประสบการณ์ผ่านหลัก "อายตนะทั้ง 6" ซึ่งครอบคลุมประสาทสัมผัสทั้งด้านการมองเห็น การลิ้มรส การสัมผัส การได้ยิน การได้รับกลิ่น และเหนือสิ่งอื่นใด คือความรู้สึกสัมผัสได้ถึงการบริการด้วยหัวใจ อันเป็นหัวใจสำคัญที่สร้างความจดจำและสะท้อนคุณค่าของแบรนด์ได้อย่างยั่งยืน
ด้วยความเชื่อมั่นว่า "กลิ่น" คือกลไกที่ทรงพลังที่สุดในการปลุกความทรงจำและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก การบินไทย จึงได้ร่วมมือกับ Bath&Bloom ในการรังสรรค์ Signature Scent เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับประสบการณ์บนเที่ยวบิน โดยผสานความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งกลิ่น สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเสน่ห์ของธรรมชาติและความเป็นไทยได้อย่างร่วมสมัย ซึ่งสอดคล้องกับ DNA ของการบินไทย ทั้งในด้านคุณภาพ ความสง่างาม และการบริการที่อบอุ่น สำหรับความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับใช้บนเครื่องบิน แต่ยังเป็นการผสานจุดแข็งของสองแบรนด์ไทย เพื่อร่วมกันถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่านอีกหนึ่งมิติของประสบการณ์การเดินทาง พร้อมทั้งสะท้อนความมุ่งมั่นของการบินไทยในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ ให้เติบโตและเป็นที่รู้จักในระดับสากล
การรังสรรค์ ‘กลิ่นไทย : A reflection of THAI’ ในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการนำความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของแบรนด์ไทย มาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และอัตลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศผ่านประสบการณ์การเดินทาง โดยเปลี่ยน “กลิ่นหอม” ให้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ช่วยเติมเต็มการต้อนรับแบบไทย สร้างความรู้สึกที่ต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลาของการเดินทาง และทำให้ผู้โดยสารจากทั่วโลกได้สัมผัสและจดจำเสน่ห์ของประเทศไทยในอีกมิติหนึ่ง