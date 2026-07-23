TIPCO Food พา 3 แบรนด์หลักคว้ารางวัล Superior Taste Award 2026 ระดับ 3 ดาว

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำศักยภาพแบรนด์ไทยบนเวทีโลก ด้วยการคว้ารางวัล “Superior Taste Award 2026” ระดับ 3 ดาว (3 Stars) ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดด้านรสชาติ จาก International Taste Institute ประเทศเบลเยียม สถาบันชั้นนำระดับโลกด้านการประเมินรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม โดยผ่านการตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญระดับเชฟมิชลินสตาร์และซอมเมอลิเยร์จากสมาคมวิชาชีพชั้นนำของยุโรป ซึ่งสะท้อนมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ โดยในปีนี้ผลิตภัณฑ์หลักของ TIPCO Food ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ น้ำผลไม้ 100% TIPCO น้ำแร่ธรรมชาติ Aura Natural Mineral Water และสับปะรดหอมสุวรรณ ต่างได้รับการรับรองด้านรสชาติในระดับสูงสุด ตอกย้ำคุณภาพและรสชาติที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ
และในปีแห่งการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50 ปีของ TIPCO ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และ ความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การวิจัยและพัฒนา ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างประสบการณ์รสชาติที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ
ความสำเร็จของ “น้ำแร่ออรา (Aura 100% Natural Mineral Water)” ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านน้ำแร่ธรรมชาติระดับพรีเมียมของไทย หลังคว้ารางวัล Superior Taste Award 2026 ระดับ 3 ดาว (3 Stars) จาก International Taste Institute เป็นครั้งที่ 7 ในรอบ 10 ปี สะท้อนมาตรฐานรสชาติและคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
น้ำแร่ออราเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ที่อุดมด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติ ผ่านกระบวนการกรองตามธรรมชาติจากแหล่งกำเนิดใต้ผืนป่าธรรมชาติ ทำให้คงคุณภาพและเอกลักษณ์ของรสชาติที่นุ่ม ดื่มง่าย และสดชื่นในทุกครั้งที่ดื่ม จนได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านรสชาติในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ TIPCO คือ น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100% ที่ได้รับรางวัล Superior Taste Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านรสชาติและคุณภาพที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำความเชี่ยวชาญของ TIPCO ในฐานะผู้บุกเบิกตลาดน้ำผลไม้พรีเมียมของประเทศไทย
ความโดดเด่นของน้ำส้มทิปโก้เกิดจากความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรส้มสายพันธุ์คุณภาพจากแหล่งเพาะปลูกที่เหมาะสม เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของรสชาติที่หวานหอม กลมกล่อม และสมดุลในทุกฤดูกาล ผสานกับกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อคงไว้ซึ่งรสชาติและคุณค่าจากผลไม้แท้ด้วยนวัตกรรมการผลิตแบบ 100% NFC Juice (Not From Concentrate) แสดงถึงกระบวนผลิตที่โปร่งใส ทุกกล่องที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำส้มเข้มข้น คงรสชาติ กลิ่น และประสบการณ์ใกล้เคียงผลไม้สดพร้อมเป็นแหล่งของวิตามินซีจากธรรมชาติ พร้อมตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาน้ำผลไม้ระดับพรีเมียมจากผลไม้แท้ 100% ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความสดใหม่ และคุณค่าจากธรรมชาติ
ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงมาตรฐานด้านรสชาติของน้ำส้มทิปโก้ แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ TIPCO ในการยกระดับอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ไทยสู่มาตรฐานระดับสากล พร้อมส่งมอบรสชาติและคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกสู่ผู้บริโภคทุกกล่อง
ปิดท้ายความสำเร็จของทั้ง 3 แบรนด์ด้วย สับปะรดหอมสุวรรณ ที่ร่วมคว้ารางวัล Superior Taste Award 2026 ระดับ 3 ดาว (3 Stars) ตอกย้ำความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสับปะรดของ TIPCO ซึ่งสั่งสมมาอย่างยาวนาน สะท้อนถึงความสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ การคัดเลือกแหล่งเพาะปลูก การดูแลคุณภาพในทุกขั้นตอนไปจนถึงการควบคุมคุณภาพก่อนส่งมอบประสบการณ์รสชาติระดับพรีเมียมแก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ความโดดเด่นของ สับปะรดหอมสุวรรณ ไม่ได้อยู่เพียงที่รสชาติหวานหอมและรับประทานง่าย แต่คือประสบการณ์แห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นตั้งแต่คำแรก ด้วยเอกลักษณ์ของกลิ่นหอมเฉพาะตัว เนื้อสีเหลืองทอง เนื้อสัมผัสแน่นฉ่ำกำลังดี และมีความเป็นกรดต่ำ ไม่กัดลิ้น ให้รสชาติที่กลมกล่อม สดชื่น ละมุน และเพลิดเพลินในทุกช่วงเวลา
ด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับพรีเมียม สับปะรดหอมสุวรรณจึงก้าวข้ามบทบาทของผลไม้รับประทานเล่น สู่การเป็น Premium Lifestyle Fruit ที่ได้รับความไว้วางใจจากร้านอาหาร คาเฟ่ และโรงแรมชั้นนำ ให้นำไปสร้างสรรค์เมนูพิเศษเพื่อยกระดับประสบการณ์ด้านอาหาร รวมถึงได้รับให้เป็นผลไม้คุณภาพสำหรับครอบครัว เป็นของฝาก และโอกาสพิเศษต่าง ๆ สะท้อนภาพลักษณ์ของผลไม้พรีเมียมที่เติมเต็มคุณค่าและความประทับใจในทุกมื้ออาหาร
คุณจักรภพ ฉิมอำพันธ์ (Consumer & Market Strategy Director) กล่าวถึงความสำเร็จบนเวทีระดับโลกครั้งนี้ว่า “ขอขอบคุณ International Taste Institute และคณะผู้เชี่ยวชาญที่ให้การยอมรับในคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์ภายใต้ TIPCO Food รางวัล Superior Taste Award 2026 ที่เราได้รับในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจขององค์กร แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญ ความมุ่งมั่น และมาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรายึดมั่นมาตลอด 50 ปี เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและประสบการณ์รสชาติที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค
และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ เราเตรียมเปิดตัวแคมเปญสื่อสารการตลาดครั้งใหญ่ ภายใต้แนวคิด ‘World-Class Taste’ ผ่านสื่อโฆษณานอกบ้าน (OOH) ทั่วประเทศ เพื่อประกาศความภาคภูมิใจของแบรนด์ไทยที่ก้าวสู่เวทีรสชาติระดับโลก พร้อมเชื่อมต่อประสบการณ์รสชาติระดับสากลสู่ผู้บริโภค ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ
สำหรับความสำเร็จของทั้ง 3 แบรนด์ ไม่เพียงสะท้อนถึงความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานอาหารและเครื่องดื่มไทย ผ่านคุณภาพ รสชาติ และนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจะเดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผู้บริโภคไว้วางใจ และร่วมสร้างความภาคภูมิใจให้กับแบรนด์ไทยผ่านทุกผลิตภัณฑ์ของ TIPCO Food ครับ”