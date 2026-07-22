เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์อาชีพ ชวนช้อปสินค้าหลากสไตล์ ฝีมือนักเรียน จ.ปทุมธานี

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ตอกย้ำแนวคิดการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดงาน “ตลาดนัดวัยเรียน ปี 5” ภายใต้โครงการ MBK CARE เปิดพื้นที่นอกห้องเรียนให้เหล่านักขายรุ่นเยาว์จาก 12 โรงเรียน และวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดโลกประสบการณ์ สร้างแบรนด์ สร้างอาชีพ และฝึกทักษะการทำธุรกิจจริง ตั้งแต่การคิดค้น พัฒนา การผลิต ไปจนถึงการวางจำหน่าย เพื่อบ่มเพาะนักเรียนสู่การเป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการที่ยั่งยืนในอนาคต
พุทธชาด ศรีนิศากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางเอ็ม บี เค ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ด้วยความมุ่งมั่นภายใต้แนวคิด MBK CARE ในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน เราให้ความสำคัญกับการเติบโตไปพร้อมกับชุมชน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่โดยรอบมาโดยตลอด สำหรับในปีนี้ ศูนย์การค้าฯ ได้ร่วมมือกับโรงเรียนในเขตเมืองบางกะดี และวิสาหกิจชุมชน จังหวัดปทุมธานี ชวนน้อง ๆ และชาวบ้านในชุมชนนำสินค้าคุณภาพทั้งของกินและของใช้มาวางจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้และฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการค่ะ”
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลต์อย่าง ‘สิ่งประดิษฐ์รักษ์โลก’ เรียนรู้การสร้างมูลค่าจากขยะ เปลี่ยนกระดาษเหลือใช้ให้กลายเป็น ECO Worry Stone พร้อมทั้งเปิดพื้นที่เวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ทั้งร้อง เล่น เต้น รำ สร้างรอยยิ้มและความสุขตลอดทั้งวัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสนอกห้องเรียนที่ช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนทักษะอาชีพ และขอเชิญชวนลูกค้าผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมาร่วมช้อป ชิม และอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากฝีมือน้อง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน
ภายในงานอัดแน่นไปด้วยบูธสินค้าหลากหลายสไตล์ที่นำมาจำหน่ายในราคามิตรภาพ ฝีมือของตัวแทนนักเรียน ทั้ง12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดชินวราราม โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง โรงเรียนวัดบางพูน โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี โรงเรียนมัธยมลินคอล์นศึกษา โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง โรงเรียนวัดฉางโรงเรียนวัดเทียนถวาย และโรงเรียนวัดนาวง โดยมีเมนูเด็ดอาหารคาวหวาน สินค้าเพื่อสุขภาพอย่างน้ำสมุนไพร ผักไฮโดรโปนิกส์ และของใช้แฮนด์เมด รวมถึงสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี สำหรับนักช้อปที่มาร่วมสนับสนุนน้อง ๆ ซื้อสินค้าภายในงานครบ 100 บาท รับฟรีทันที! ข้าวมาบุญครอง1ถุง
บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน จากการแสดงบนเวทีของน้อง ๆ เยาวชนที่สลับสับเปลี่ยนมาสร้างสีสันและเรียกลูกค้าตลอดวัน อาทิ การแสดงเต้นจากโรงเรียนมัธยมลินคอล์นศึกษา การบรรเลงเพลงดนตรีไทยจากโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง การแสดงจินตลีลาจากโรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ โรงเรียนวัดบางพูนและโรงเรียนวัดเทียน การแสดงตลก…ยำใหญ่หนังจากโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา
ด้าน ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง กล่าวด้วยรอยยิ้มว่า “ที่ผ่านมาคุณครูจะสนับสนุนให้นักเรียนต้องมีสินค้าของตนเองอย่างละ 1 อย่าง เพื่อฝึกพื้นฐานอาชีพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ขอบคุณศูนย์การค้าที่เปิดพื้นที่ให้โรงเรียนและชุมชนมาร่วมกิจกรรมทุกปี ปีนี้นำน้ำอ้อยคั้นสด เห็ดนางฟ้า ไข่ไก่ออร์แกนิค และงานแฮนด์เมด ซึ่งเป็นผลงานจากฝีมือของพวกเรามาจำหน่าย รู้สึกดีมากที่ได้ช่วยกันขาย รายได้ทั้งหมดจะนำมาแบ่งเป็นค่าขนม และส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนหมุนเวียนในการขายครั้งต่อไปด้วยค่ะ”
วิไลลักษณ์ สุขเกษม คุณครู โรงเรียนวัดนาวง กล่าวว่า “เข้าร่วมกิจกรรมปีนี้ครั้งแรก เด็ก ๆชอบมากค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายเป็นขนมคาราเมลคอร์นเฟลกและบราวนี่ ที่นักเรียนช่วยกันคิดค้นสูตรและทำโดยใช้วัตถุดิบคุณภาพดี ปกติจะทำขายในโรงเรียนให้เพื่อนๆ และคุณครู แต่วันนี้ต้องขอบคุณศูนย์การค้าฯ ที่เปิดพื้นที่ให้ได้ลองอาชีพพ่อค้าแม่ค้าในสนามจริง หากใครสนใจสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมผ่าน Facebook ของโรงเรียนได้ค่ะ”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์เซ็นเตอร์ 1285 พร้อมติดตามกิจกรรม และโปรโมชันดี ๆ ของศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ได้ที่ www.thenine.co.th/tiwanon/ หรือเฟซบุ๊กเพจ The Nine Center Tiwanon