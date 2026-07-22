พาราไดซ์ พาร์ค ชวนร่วมกิจกรรม “ให้เลือด ให้ได้ ให้เลย” เติมเต็มคลังเลือด ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน

เพราะการ “ให้เลือด” คือการให้ชีวิต พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนผู้มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมเป็น “ผู้ให้” ด้วยการส่งต่อโลหิตคุณภาพ ให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ กับกิจกรรม “ให้เลือด ให้ได้ ให้เลย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน โดยกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมทำความดีและสร้างประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย
สำหรับผู้ที่จะบริจาคโลหิตควรเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง งดสูบบุหรี่ และงดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย นอกจากนี้ผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิต ยังได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษ “ข้าวหอมจัสมิน” ขนาด 1 กิโลกรัม จาก ข้าวมาบุญครอง
มาร่วมเป็นพลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน กับกิจกรรม “ให้เลือด ให้ได้ ให้เลย” ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม วันจันทร์ 31 สิงหาคม และวันจันทร์ 28 กันยายน 2569 เวลา 11.00 น. - 15.00 น. ณ ชั้น 3 โซน Beaty & Health ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
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25 ก.ค. นี้ พาราไดซ์ พาร์ค ขวนมางาน Paradise Park Health & Wellness Melody Of Breath ฝึกหายใจผสานเสียงเพลง ดูแลสุขภาพกาย-ใจ
พาราไดซ์ พาร์ค ชวนมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงไปด้วยกัน กับงาน Paradise Park Health & Wellness Melody Of Breath #ฝึกลมหายใจด้วยเสียงเพลง พาคุณมาออกกำลังกายและฝึกการหายใจเข้าจังหวะไปพร้อมกับเสียงดนตรี โดยได้รับเกียรติจากศิลปินลูกกรุงชื่อดัง “ครูทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล” ที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการขับร้องควบคู่ไปกับการควบคุมลมหายใจอย่างถูกวิธี ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ร้องเพลงได้ไพเราะแล้ว ยังช่วยบริหารปอดและทรวงอกให้แข็งแรงขึ้น โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 15.00 น. จากนั้นในเวลา 15.00 น. – 16.00 น. เปิดเวทีโชว์พลังเสียง ให้ทุกคนได้ร่วมร้องและเต้นรำไปกับเสียงเพลงอย่างจุใจ
มาร่วมเพลิดเพลินและสร้างสุขภาพที่ดีไปด้วยกันกับงาน Paradise Park Health & Wellness Melody Of Breath #ฝึกลมหายใจด้วยเสียงเพลง ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 น. – 16.00 น. ณ ชั้น 3 ลานกิจกรรมหน้าร้าน Pharmax ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรีได้ที่หน้างาน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
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เปิดศึกการ์ดเกม "K&K Japan Card 2026" รวมพลสาวก One Piece-Digimon-Union Arena ดวลความันส์ 25-26 ก.ค.นี้
พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค เอาใจสายการ์ดเกมอย่างต่อเนื่อง ชวนเหล่าการ์ดไฟต์เตอร์และผู้สนใจร่วมสัมผัสศึกดวลการ์ดสุดดุเดือดระดับประเทศในงาน "K&K Japan Card 2026" มหกรรมการแข่งขันการ์ดเกมยอดฮิตลิขสิทธิ์แท้จาก BANDAI โดย Kidz&Kitz พบกับการแข่งขันจาก 3การ์ดเกมยอดนิยม ได้แก่ One Piece Card Game, Digimon Card Game และ Union Arena Card Game พร้อมเปิดพื้นที่เอาใจผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยบูธสอนเล่นการ์ดเกม และกิจกรรมแจกของรางวัลให้ร่วมสนุกตลอดทั้งงาน
ห้ามพลาด! มาร่วมสัมผัสบรรยากาศความสนุก ลุ้น และเชียร์ไปด้วยกัน ในงาน K&K Japan Card 2026 ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 ณ ชั้น 3 โซน Beauty & Health ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์เซ็นเตอร์ 1285 พร้อมติดตามกิจกรรม และโปรโมชันดี ๆ ของศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ได้ที่ www.paradisepark.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจ Paradise Park อินสตาแกรม paradisepark_th และยูทูป paradiseparkchannel