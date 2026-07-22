ELLE เปิดตัวแฟชั่นเดสติเนชั่นแห่งใหม่ @ Siam Premium Outlets

ELLE (แอล) แบรนด์แฟชั่นพรีเมียม ภายใต้การบริหารของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดตัว แฟชั่นเดสติเนชั่นแห่งใหม่ ณ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ (Siam Premium Outlets Bangkok) พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งสุดพิเศษ ภายในร้านได้รับการออกแบบให้เป็น Fashion Experience Space หลอมรวมแฟชั่นแห่งสไตล์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ ELLE ผ่านบรรยากาศที่เรียบหรู ทันสมัย คัดสรรคอลเลกชันที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าสตรี ชุดชั้นใน กระเป๋า รองเท้า รวมถึงไลน์สินค้าสำหรับคุณผู้ชายอย่าง ELLE Homme (แอล ออม) ที่ผสานความเรียบเท่ โมเดิร์น และความสบายอย่างมีรสนิยม
เสน่ห์ของสาขาแห่งนี้ คือการเป็น One-Stop Fashion Destination ที่รวบรวมไอเทมแฟชั่นสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ไว้ครบครัน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สนุกกับการค้นหาลุคใหม่ ๆ และถ่ายทอดตัวตนผ่านการแต่งกายในแบบของตัวเอง ด้วยการเลือกมิกซ์แอนด์แมตช์ และครีเอต Signature Total Look ในสไตล์ของ Effortless Chic ที่สะท้อนเอกลักษณ์ได้อย่างลงตัว
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาไอเทมใหม่เพื่อเติมเต็มตู้เสื้อผ้า หรือของขวัญชิ้นพิเศษในราคาที่เข้าถึงได้ ELLE at Siam Premium Outlets พร้อมต้อนรับทุกคนสู่ประสบการณ์การช้อปปิ้งครบทุกหมวด ทั้ง Women, Lingerie, Bags, Shoes และ ELLE Homme กับโปรโมชั่นสุดคุ้มลดสูงสุด 70% ให้ทุกการเลือกสรรแฟชั่นเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่า และพิเศษกว่าที่เคย