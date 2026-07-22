เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงานมหกรรมตรวจสุขภาพไรเดอร์ ฟรี!!

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ สสส. และแพลตฟอร์ม LINEMAN, ShopeeFood, SPX Express และ Grab Food จัดงาน มหกรรมตรวจสุขภาพไรเดอร์ RIDER DAY เปิดให้บริการตรวจสุขภาพในกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซต์รับจ้างและพี่ ๆ ไรเดอร์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนทั่วไป ในวันพุธที่ 22 - วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 08.00 น. – 18.00 น. บริเวณชั้น G ลานกิจกรรมเอ็ม บี เค อเวนิว โซน A
ภายในงาน ไรเดอร์ทุกท่านจะได้ใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลกลาง ซึ่งรวมถึงการตรวจวัดสุขภาพปอด ความดัน การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และ การตรวจสุขภาพเฉพาะด้านสำหรับกลุ่มไรเดอร์ พร้อมคำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นจากโครงการ Healthy Rider สนับสนุนโดย สสส. ที่พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีแก่เพื่อนไรเดอร์ทุกคน
นอกจากนี้ ยังมีบริการเสริมพิเศษ เช่น ตรวจวัดสายตาด้วยระบบ VA รวมถึงร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงานเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของไรเดอร์ทุกคน (ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนตรวจได้!!)
ติดตามกิจกรรมและโปรโมชันดี ๆ ของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ที่ https://www.mbk-center.co.th/ หรือ เฟซบุ๊กเพจ mbkcenterth อินสตาแกรม mbkcenter