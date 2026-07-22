COVERMARK ชวนสัมผัสช่วงเวลาแห่งความพิเศษกับ “Brand Day Special”

เครื่องสำอาง COVERMARK (คัฟเวอร์มาร์ค) จากประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนลูกค้าร่วมสัมผัสช่วงเวลาแห่งการช้อปที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น กับแคมเปญ “Brand Day Special” พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 20% และของสมนาคุณที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ เมื่อช้อปผลิตภัณฑ์ครบ 5,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) รับของสมนาคุณ (ขนาดพกพา) ตามยอดซื้อ อาทิ Moisture Charge Serum, Skinbright Cream CC, Hand Cream, Lip Serum และผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Cell Advanced Serise พร้อมของพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมมูลค่าสูงสุด 6,650 บาท
พบกับสิทธิพิเศษนี้ เฉพาะวันที่ 17–19 และ 24–26 กรกฎาคม 2569 ณ เคาน์เตอร์ COVERMARK ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ติดตามกิจกรรมและโปรโมชันสุดพิเศษ ได้ที่ LINE: @covermarkth (ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)