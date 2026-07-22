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เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงพระสิริโฉมงดงาม กับต้นแบบชุดไทยจักรพรรดิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจเฟสบุ๊กผ้าไทยใส่ให้สนุก ได้เผยแพร่ภาพของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์นุ่งห่มแบบราชสำนักโบราณ (สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา-ต้นกรุงรัตนโกสินทร์) ซึ่งเป็นต้นแบบของชุดไทยจักรพรรดิ หนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ

ทรงพระภูษาจีบผ้าเยียรบับ สีม่วงเม็ดมะปราง ทรงแพรสะพักผ้าต่วนไหมอัดจีบ ห่มทับด้วยผ้าอัตลัตติดขลิบ ผลงานของ อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย กลุ่มผ้าทอจันทร์โสมา ทรงสังวาลประจำยามลงยา รัดพระองค์และพระปั้นเหน่งลงยา พระกุณฑล และแต่งพระเกศาด้วยอุบะดอกไม้ไทย

ทรงรับสั่งเรียกฉลองพระองค์นี้ว่า “ชุดแม่มณี” นางเอกภาพยนตร์เรื่องทวิภพ

Cr. FB : ผ้าไทยใส่ให้สนุก

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เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงพระสิริโฉมงดงาม กับต้นแบบชุดไทยจักรพรรดิ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงพระสิริโฉมงดงาม กับต้นแบบชุดไทยจักรพรรดิ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงพระสิริโฉมงดงาม กับต้นแบบชุดไทยจักรพรรดิ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงพระสิริโฉมงดงาม กับต้นแบบชุดไทยจักรพรรดิ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงพระสิริโฉมงดงาม กับต้นแบบชุดไทยจักรพรรดิ