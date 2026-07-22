16 ปีแห่งความหลัง...ภาพเดจาวู เจ้าหญิงสเปนกับถ้วยเวิลด์คัพ

เฉลิมฉลองใหญ่ทั้งประเทศ สำหรับ “สเปน” กับการคว้าตำแหน่งแชมป์บอลโลกครั้งล่าสุด เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติอาร์เจนติน่าได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ นับเป็นการได้ถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัพมาครองเป็นครั้งที่ 2 หลังจากเคยสร้างผลงานระดับนี้มาแล้วเมื่อ 16 ปีก่อน
ภาพความสำเร็จของทีมชาติสเปนในฟุตบอลโลกเมื่อปี 2010 ทับซ้อนขึ้นมาในความทรงจำของหลายคน เมื่อเห็นภาพ 2 เจ้าหญิงแห่งสเปน “เจ้าหญิงเลโอนอร์ และเจ้าหญิงอินฟานต้า โซเฟีย” ร่วมชูถ้วยเวิลด์คัพ ฉลองแชมป์ไปกับเหล่านักเตะ กับภาพเจ้าหญิงน้อยตัวจ้อยวัย 3-4 ขวบ ในชุดยูนิฟอร์มทีมชาติยิ้มหวานต้อนรับเหล่านักฟุตบอลที่ปราสาทซาร์ซูเอล่า เมื่อคราวทีมชาติได้เดินทางเข้าเฝ้า หลังคว้าแชมป์โลกสมัยแรก โดยการเอาชนะทีมเนเธอร์แลนด์ในช่วงต่อเวลาพิเศษเช่นเดียวกัน
แต่สิ่งที่แตกต่างคือ ครั้งนี้ทั้ง 2 พระองค์ได้ร่วมเฉลิมฉลองในสเตเดียม พร้อมกษัตริย์ฟิลิปเป้และพระราชินีเลติเซีย ได้เสด็จไปชมการแข่งขันในสนามที่กรุงนิวยอร์ก โดยทั้งคู่เลือกสวมเสื้อผ้าโทนสีแดง ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของทีมชาติสเปน ในขณะที่ พระบิดาพระมารดา ได้ทรงนั่งชมการแข่งขันในชั้นบอกซ์ห้องกระจก ร่วมกับแขก VIP คนสำคัญ อย่าง โดนัล ทรัมป์ และผู้นำประเทศต่างๆ เจ้าหญิง 2 พี่น้องเลือกสัมผัสบรรยากาศแห่งการเชียร์อย่างร้อนแรง บนสแตนเชียร์ร่วมกับแฟนๆ อย่างสนุกสนาน
ก่อนเสด็จลงไปร่วมฉลองชัยกับทีมชาติ ในสนามช่วงหลังการแข่งขัน เป็นสักขีพยานในการรับเหรียญ รับถ้วย และแสดงความยินดีกับเหล่านักเตะ ทีมโค้ช สตาฟฟ์ ร่วมถึงเหล่านักเทคนิคต่างๆ อย่างเป็นกันเอง ไม่ใช่เพียงเหล่าเชื้อพระวงศ์ที่ร่วมยินดี เพราะเมื่อเหล่าทีมฟุตบอลหอบถ้วยรางวัลกลับประเทศ ชาวสเปนก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีเต็มท้องถนน รวมหลายล้านคนเลยทีเดียว