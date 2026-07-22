“อนันดา เอเวอริ่งแฮม” ร่วมเปิดตัว เรือนเวลาแด่ “พระองค์เจ้าพีระ”

แทค ฮอยเออร์ (TAG Heuer) แบรนด์นาฬิกาสวิสระดับตำนาน ผู้บุกเบิกวงการกลไกจับเวลามากว่า 160 ปี จัดงานเฉลิมฉลองความเชี่ยวชาญด้าน Chronograph ในค่ำคืนพิเศษพร้อมเปิดตัว Carrera Chronograph Thailand Limited Edition ผลงานรุ่นพิเศษ ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแด่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช หรือ “พระองค์เจ้าพีระ” นักแข่งรถชาวไทยคนแรกที่ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับสากล และสนามฟอร์มูลาวัน ณ เดอะ กลาส เฮาส์ นายเลิศ พาร์ค
ไฮไลต์สำคัญคือการร่วมงานของคนดัง อนันดา เอเวอริ่งแฮม และ ฝ้าย-พีรญา มะลิซ้อน ที่จะมาร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองมรดกทางประวัติศาสตร์การแข่งรถของไทยและวิศวกรรมการจับเวลาระดับโลก
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช ทรงเป็นนักแข่งรถชาวไทยคนแรกบนเวทีการแข่งขันระดับสากล และเป็นชาวไทยคนแรกที่ก้าวเข้าสู่การแข่งขันฟอร์มูลาวัน ในช่วงปี ค.ศ. 1950-1955 ในวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1936 ณ สนามแข่งโมนาโก พระองค์ทรงขับรถแข่ง ERA นามว่า “โรมิวลูส” ภายใต้ทีมแข่งรถหนูขาว (White Mouse Racing) คว้าชัยชนะในรายการ Coupe de Prince Rainier นับว่าทรงเป็นผู้บุกเบิกวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกของเมืองไทย