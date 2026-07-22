“เอ็ม ดิสทริค” ชวนคนดังสายแฟ อวดลุคสตรีทสปอร์ต

เอ็ม ดิสทริค (EM DISTRICT) ต้อนรับคอมมูนิตีสายแฟและคนรุ่นใหม่ จัดปาร์ตี้ “EMFASHIONICON CLUB : Football Edition” เปลี่ยนร้าน What’s Happened? ให้กลายเป็นโมเดิร์นคลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยแรงบันดาลใจมาจาก FIFA WORLD CUP 2026 ให้ทุกคนออกมาประกาศ Statement พร้อมร่วมแต่งตัวอย่างมีสไตล์ ตอกย้ำการเป็น Fashion Destination ศูนย์รวมของเหล่าเทรนด์เซตเตอร์ มาสนุกกับการมิกซ์แอนด์แมตช์เสื้อ Jersey ครีเอตลุคสตรีทสุดคูล พร้อมขับเคลื่อนเทรนด์ Blokecore ที่กำลังฮิตระดับโลกผ่านไอเทม Activewear จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ BEERBRO, HOKA, FOOT LOCKER, FRANK., MATTER MAKERS และ SOUP
เนรมิตพื้นที่ร้านให้กลายเป็น Modern Clubhouse อบอวลด้วยกลิ่นอายเฟสติวัลฟุตบอลระดับโลก สตาร์ทความสนุกตั้งแต่ทางเข้าด้วย "Locker Room" จุด Photo Spot สุดชิค พร้อมกิจกรรมมากมาย โดยมีเหล่าคนดัง ศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่น อาทิ พิมพ์มารดา เสถียรถิระกุล, พิมพ์ดาว เสถียรถิระกุล, ปัญจพัฒน์ บุรี, กานต์ธิดา เกษมเศรษฐสิทธิ์ และอิชานท์ มาฟ รวมถึง เบนซ์-ข้าวขวัญ กฤษณโสภา และนายแบบจากรายการ The Face Men Thailand Season 4 ต่างมาในลุคสปอร์ตสตรีทที่เต็มไปด้วยสไตล์ พร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านคอนเทนต์สุดครีเอทีฟ สนุกไปกับบีทปาร์ตี้จากดีเจ และมินิคอนเสิร์ตจากวง MIRRR