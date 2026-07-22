ฮิลตันเปิด “คหวดี เชียงราย” สัมผัสบ้านพ่อค้าล้านนาริมน้ำกก

ฮิลตัน (Hilton) ประกาศเปิดให้บริการ คหวดี เชียงราย, คิวริโอ คอลเล็กชัน บาย ฮิลตัน (Kahavadi Chiang Rai, Curio Collection by Hilton) รีสอร์ตไลฟ์สไตล์แห่งแรกของ Curio Collection by Hilton ในภาคเหนือของไทย สะท้อนเสน่ห์ของเชียงรายผ่านเรื่องราว วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกก โดยได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกทางวัฒนธรรมของบ้านพ่อค้าล้านนาในอดีต ตอบโจทย์นักเดินทางที่มองหาความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งกับจุดหมายปลายทาง
Kahavadi Chiang Rai อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเชียงราย โดยการขับรถเพียง 10 นาที รายล้อมด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ วัดร่องเสือเต้น และวัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า ไปจนถึงสามเหลี่ยมทองคำ โดดเด่นด้วยโทนสีขาวละมุนและสถาปัตยกรรมทรงโค้งมน ผสานอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมในอดีตผ่านงานบัวคิ้วคลาสสิก เครื่องเรือนหวาย และบานหน้าต่างไม้ เข้ากับงานหัตถกรรมล้านนาสมัยใหม่ ภายในจัดแสดงผลงานของศิลปินจากเชียงรายและเชียงใหม่ทั่วพื้นที่ พร้อมงานเซรามิกจากเฮือนปฏิมาเซรามิก จ.พะเยา
ประกอบด้วยห้องพักและห้องสวีท 167 ห้อง 7 รูปแบบ ตกแต่งในสไตล์ไทยร่วมสมัย ผสานวัสดุธรรมชาติและรายละเอียดงานฝีมือที่สะท้อนถึงมรดกงานช่างฝีมือของท้องถิ่น ท่ามกลางทิวทัศน์ของแม่น้ำกก สำรองห้องพักได้ที่ www.kahavadichiangrai.com