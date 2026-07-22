โออิชิ กรีนที นำคณะผู้โชคดี บินลัดฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด

โออิชิ กรีนที นำโดย สุภรณ์ เด่นไพศาล ผอ.อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ นำคณะผู้โชคดีจากแคมเปญ “รู้สึกดีทุก TEA ที่เข้าแอปโออิชิคลับ” บินลัดฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น กับ 4 พรีเซนเตอร์ เจมีไนน์ โดยมี สถาพร พานิชรักษาพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.จีเอ็มเอ็มทีวี ร่วมทริปด้วย
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บริษัท แลคตาซอย จำกัด คว้ารางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2026” ประเภทนมถั่วเหลืองติดต่อกันเป็นปีที่ 11 โดยมี มัลลิกา จิรพัฒนกุล ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขาย เข้ารับรางวัลที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ซึ่งได้จากผลการสำรวจวิจัยภาคสนามเชิงลึก จัดทำโดย นิตยสาร Marketeer ร่วมกับบริษัท Marketing Move สำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 12-59 ปี กว่า 6,000 คน ทั่วประเทศไทย
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กำธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอรรถ ประคุณหังสิต ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการธุรกิจ เอส แอนด์ พี บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท รับรางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2026” ในหมวด “Bakery Shop” เป็นปีที่ 7 และหมวด “Thai Restaurants” เป็นปีที่ 3 ในงาน “Marketeer No.1 Brand Thailand 2026” โดยมี มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดี