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ไอศกรีมงานคราฟต์ของคนไทย สร้างสตอรี่โดนใจเหล่าคนดัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รสชาติแห่งความสุขและความทรงจำ ของหลายๆ คน บางทีอาจจะระลึกถึงได้จากการไปท่องเที่ยว และการกิน ซึ่งอาจทำให้เราหวนนึกถึงสิ่งที่เราประทับใจในครั้งกระโน้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจทำให้หลงลืมไปบ้าง รสชาติของ “ไอศกรีม” จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เมื่อได้สัมผัส ก็จะทำให้หวนคำนึงถึงความสุขในครั้งเก่าๆ ที่ผ่านมาได้เช่นกัน


ความสุขที่ทั้งฉ่ำเย็นชื่นใจ ดังเช่น ในงานฉลองแต่งงานของ “ณเดชน์&ญาญ่า” ที่ได้เลือกไอศกรีม “Guss Damn Good” มาใช้แจกในงานที่สุดยิ่งใหญ่ โดยปรุงแต่งรสที่ชื่อว่า “Our Own Time” สร้างมาจากโมเมนต์ปิกนิกของทั้งคู่ แสดงถึงความยึดมั่น มั่นใจ อบอุ่น และโรแมนติก ที่เมื่อได้ชิมครั้งใดก็จะจำโมเมนต์นี้ของกันและกันได้

ระริน ธรรมวัฒนะ และนที จรัสสุริยงค์




เป็นความประทับใจที่ “ระริน ธรรมวัฒนะ” ผู้ก่อตั้งไอศกรีม Guss Damn Good รังสรรค์โมเมนต์ดีๆ ให้กับทั้งคู่ โดยที่ผ่านมาไอศกรีมกัสริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2014 กับเพื่อนสนิท “นที จรัสสุริยงค์” ซึ่งกำลังเรียนต่อปริญญาโทที่ Babson College ในบอสตันด้วยกัน ต้องการทำไอศกรีมสไตล์บอสตันขายในเมืองไทย ซึ่งต่อมาก็ประสบผลสำเร็จ เพราะสามารถถ่ายทอดเรื่องราว และประสบการณ์ให้คนทานได้รับรู้อีกด้วย จึงเป็นที่ชื่นชอบในไอเดียแปลกใหม่ของรสชาติ และแพกเกจจิ้งที่บอกรสชาติแสดงความรู้สึก จากไอศกรีมรสนม รส Don’t Give up #18 สู่ไอศกรีมคราฟต์ที่อัดแน่นด้วยเรื่องราวจากรสชาติใหม่ๆ กว่า 200 รสชาติ แถมยังมีการคอลแลบส์กับแบรนด์ดังๆ มากมาย






ที่สร้างความฮือฮาก็คือ การคอลแลบส์กับแบรนด์ไทยร้านชำ ออกรสชาติสามแม่ครัว, ผักกาดดองนกพิราบ, ปาร์ตี้, เกลือปรุงทิพย์, ตรามือที่ 1 (ง่วนสูน), แม็กกี้, ปูไทย, จอลลี่โคล่า, เซียงไฮ, อสร., ปุ้มปุ้ย, ทิพรส, โก๋แก่, โยโย ทาโร, M-150, ฟาร์มเฮ้าส์, ศรีราชาพานิช, เฮลซ์บลูบอย ซึ่งได้รสชาติที่แปลกใหม่ แถมถ้าช่วงไหนเทรนด์อะไรฮิตก็จะอิงกระแส อย่าง รสเกลืออัลมอนด์, วานิลลาเกลือคุกกี้, กรีกโยเกิร์ต บิสคอฟครันช์, วานิลลามาดากัสการ์, อูจิมัทฉะ จากเมืองอูจิ เกียวโต และยูสุ ทั้งยังรังสรรค์ไอศกรีมเอาใจคนรักน้องหมา

จิรภัสร เจียรรุ่งแสง, พรรณสุนันท์ พินิจพิชิตกุล และจิราภา นำชัยศิริ




มาถึง ไอศกรีมผัก-ผลไม้ จาก “Farm To Table, Hideout” กันบ้าง โดย “จอย-จิรภัสร เจียรรุ่งแสง” กับพี่น้อง “เจี๊ยบ-พรรณสุนันท์ พินิจพิชิตกุล และจิ๊บ-จิราภา นำชัยศิริ ทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ทำธุรกิจค้าส่งสินค้าเกษตรย่านปากคลองตลาด ได้นำผลผลิตทางการเกษตร ส่งตรงสู่โต๊ะอาหารผ่านเมนู Home Cooking และไอศกรีมเจลาโต้โฮมเมด มากว่า 10 ปี ที่ทำให้ผู้บริโภคทุกวัยสามารถรับประทานผักได้ง่ายขึ้น






จากรสชาติแรก “ไอศกรีมมะเขือเทศ” สู่รสชาติตามฤดูกาลของวัตถุดิบและรสชาติอื่นๆ อย่าง กระท้อนตะลุง, เจลาโต้มะยงชิดซอร์เบ เจลาโต้ใบข้าวหอมมะลิอ่อน เจลาโต้มะพร้าวอัญชัน, งาดำ, นมข้าวออร์แกนิก, ชาซีลอน, เจลาโต้กลิ่นดอกบัว, ไข่เค็ม, น้ำเต้าหู้, เฉาก๊วย, โยเกิร์ต, ฟักทอง และรสส้มจี๊ด เลือกทานกันได้อย่างสนุกสนาน

กานต์ชนิต บุบผาชื่น, รตี บวรมงคลศักดิ์ และโชติมา มีมุ่งธรรม (ภาพจาก www.chula.ac.th)




ต่อด้วย ไอศกรีมเจลาโต้ที่ทำจากพืช (Plant-based) รายแรกของเมืองไทย “Molly Ally” เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2563 จากการทำโปรเจกต์มหาวิทยาลัย ขณะเรียนปริญญาโท ของ “แนน-รตี บวรมงคลศักดิ์”, “ออม-โชติมา มีมุ่งธรรม” และ “เพชร-กานต์ชนิต บุบผาชื่น” ที่อยากร่วมส่งของขวัญความสุขในการทานไอศกรีมให้แก่ลูกค้า ทั้งยังมีรสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพ สามารถแก้ปัญหาการแพ้นมวัว จากรสชาติแรกเริ่ม Hera ไอศกรีม Lemon Pie โรยหน้าด้วยถั่วพิสตาชิโอและแมคคาเดเมีย, Eden Garden ไอศกรีมถั่วพิสตาชิโอ, Apollo ไอศกรีมอะโวคาโดน้ำผึ้ง และ Romeo โกโก้บัตเตอร์เข้มข้น สู่รสชาติอื่นๆ อีกมากมาย แถมยังมีไอศกรีมเสริมภูมิ ธาตุเหล็ก และแคลเซียม ถูกใจคุณแม่ที่มีลูกๆ วัยกำลังโตยิ่งนัก






ปัจจุบันเป็นที่ชื่นชอบ ได้รับรางวัลการประกวดแผนธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกาในปี 2564 แถมล่าสุดยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนวัตกรรม ภาคกลาง โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2025 ในงาน “TED Youth Startup Championship 2025” อีกด้วย

ไอศกรีมงานคราฟต์ของคนไทย สร้างสตอรี่โดนใจเหล่าคนดัง
ไอศกรีมงานคราฟต์ของคนไทย สร้างสตอรี่โดนใจเหล่าคนดัง
ระริน ธรรมวัฒนะ และนที จรัสสุริยงค์
ไอศกรีมงานคราฟต์ของคนไทย สร้างสตอรี่โดนใจเหล่าคนดัง
ไอศกรีมงานคราฟต์ของคนไทย สร้างสตอรี่โดนใจเหล่าคนดัง
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