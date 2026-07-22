ไอศกรีมงานคราฟต์ของคนไทย สร้างสตอรี่โดนใจเหล่าคนดัง

รสชาติแห่งความสุขและความทรงจำ ของหลายๆ คน บางทีอาจจะระลึกถึงได้จากการไปท่องเที่ยว และการกิน ซึ่งอาจทำให้เราหวนนึกถึงสิ่งที่เราประทับใจในครั้งกระโน้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจทำให้หลงลืมไปบ้าง รสชาติของ “ไอศกรีม” จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เมื่อได้สัมผัส ก็จะทำให้หวนคำนึงถึงความสุขในครั้งเก่าๆ ที่ผ่านมาได้เช่นกัน
ความสุขที่ทั้งฉ่ำเย็นชื่นใจ ดังเช่น ในงานฉลองแต่งงานของ “ณเดชน์&ญาญ่า” ที่ได้เลือกไอศกรีม “Guss Damn Good” มาใช้แจกในงานที่สุดยิ่งใหญ่ โดยปรุงแต่งรสที่ชื่อว่า “Our Own Time” สร้างมาจากโมเมนต์ปิกนิกของทั้งคู่ แสดงถึงความยึดมั่น มั่นใจ อบอุ่น และโรแมนติก ที่เมื่อได้ชิมครั้งใดก็จะจำโมเมนต์นี้ของกันและกันได้
เป็นความประทับใจที่ “ระริน ธรรมวัฒนะ” ผู้ก่อตั้งไอศกรีม Guss Damn Good รังสรรค์โมเมนต์ดีๆ ให้กับทั้งคู่ โดยที่ผ่านมาไอศกรีมกัสริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2014 กับเพื่อนสนิท “นที จรัสสุริยงค์” ซึ่งกำลังเรียนต่อปริญญาโทที่ Babson College ในบอสตันด้วยกัน ต้องการทำไอศกรีมสไตล์บอสตันขายในเมืองไทย ซึ่งต่อมาก็ประสบผลสำเร็จ เพราะสามารถถ่ายทอดเรื่องราว และประสบการณ์ให้คนทานได้รับรู้อีกด้วย จึงเป็นที่ชื่นชอบในไอเดียแปลกใหม่ของรสชาติ และแพกเกจจิ้งที่บอกรสชาติแสดงความรู้สึก จากไอศกรีมรสนม รส Don’t Give up #18 สู่ไอศกรีมคราฟต์ที่อัดแน่นด้วยเรื่องราวจากรสชาติใหม่ๆ กว่า 200 รสชาติ แถมยังมีการคอลแลบส์กับแบรนด์ดังๆ มากมาย
ที่สร้างความฮือฮาก็คือ การคอลแลบส์กับแบรนด์ไทยร้านชำ ออกรสชาติสามแม่ครัว, ผักกาดดองนกพิราบ, ปาร์ตี้, เกลือปรุงทิพย์, ตรามือที่ 1 (ง่วนสูน), แม็กกี้, ปูไทย, จอลลี่โคล่า, เซียงไฮ, อสร., ปุ้มปุ้ย, ทิพรส, โก๋แก่, โยโย ทาโร, M-150, ฟาร์มเฮ้าส์, ศรีราชาพานิช, เฮลซ์บลูบอย ซึ่งได้รสชาติที่แปลกใหม่ แถมถ้าช่วงไหนเทรนด์อะไรฮิตก็จะอิงกระแส อย่าง รสเกลืออัลมอนด์, วานิลลาเกลือคุกกี้, กรีกโยเกิร์ต บิสคอฟครันช์, วานิลลามาดากัสการ์, อูจิมัทฉะ จากเมืองอูจิ เกียวโต และยูสุ ทั้งยังรังสรรค์ไอศกรีมเอาใจคนรักน้องหมา
มาถึง ไอศกรีมผัก-ผลไม้ จาก “Farm To Table, Hideout” กันบ้าง โดย “จอย-จิรภัสร เจียรรุ่งแสง” กับพี่น้อง “เจี๊ยบ-พรรณสุนันท์ พินิจพิชิตกุล และจิ๊บ-จิราภา นำชัยศิริ ทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ทำธุรกิจค้าส่งสินค้าเกษตรย่านปากคลองตลาด ได้นำผลผลิตทางการเกษตร ส่งตรงสู่โต๊ะอาหารผ่านเมนู Home Cooking และไอศกรีมเจลาโต้โฮมเมด มากว่า 10 ปี ที่ทำให้ผู้บริโภคทุกวัยสามารถรับประทานผักได้ง่ายขึ้น
จากรสชาติแรก “ไอศกรีมมะเขือเทศ” สู่รสชาติตามฤดูกาลของวัตถุดิบและรสชาติอื่นๆ อย่าง กระท้อนตะลุง, เจลาโต้มะยงชิดซอร์เบ เจลาโต้ใบข้าวหอมมะลิอ่อน เจลาโต้มะพร้าวอัญชัน, งาดำ, นมข้าวออร์แกนิก, ชาซีลอน, เจลาโต้กลิ่นดอกบัว, ไข่เค็ม, น้ำเต้าหู้, เฉาก๊วย, โยเกิร์ต, ฟักทอง และรสส้มจี๊ด เลือกทานกันได้อย่างสนุกสนาน
ต่อด้วย ไอศกรีมเจลาโต้ที่ทำจากพืช (Plant-based) รายแรกของเมืองไทย “Molly Ally” เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2563 จากการทำโปรเจกต์มหาวิทยาลัย ขณะเรียนปริญญาโท ของ “แนน-รตี บวรมงคลศักดิ์”, “ออม-โชติมา มีมุ่งธรรม” และ “เพชร-กานต์ชนิต บุบผาชื่น” ที่อยากร่วมส่งของขวัญความสุขในการทานไอศกรีมให้แก่ลูกค้า ทั้งยังมีรสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพ สามารถแก้ปัญหาการแพ้นมวัว จากรสชาติแรกเริ่ม Hera ไอศกรีม Lemon Pie โรยหน้าด้วยถั่วพิสตาชิโอและแมคคาเดเมีย, Eden Garden ไอศกรีมถั่วพิสตาชิโอ, Apollo ไอศกรีมอะโวคาโดน้ำผึ้ง และ Romeo โกโก้บัตเตอร์เข้มข้น สู่รสชาติอื่นๆ อีกมากมาย แถมยังมีไอศกรีมเสริมภูมิ ธาตุเหล็ก และแคลเซียม ถูกใจคุณแม่ที่มีลูกๆ วัยกำลังโตยิ่งนัก
ปัจจุบันเป็นที่ชื่นชอบ ได้รับรางวัลการประกวดแผนธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกาในปี 2564 แถมล่าสุดยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนวัตกรรม ภาคกลาง โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2025 ในงาน “TED Youth Startup Championship 2025” อีกด้วย