สกาย-วงศ์รวี ร่วมฉลอง 30 ปี บู๊ทส์ ประเทศไทย

บู๊ทส์ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 30 ปีอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะ Health & Beauty Destination ที่อยู่เคียงข้างคนไทย มาตลอด 3 ทศวรรษ ผ่านงาน “Boots Anniversary 30 Years In Thailand” มหกรรมแฟร์สุขภาพและความงาม โดยได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้เข้าร่วมงานตลอด 3 วันเต็ม อัดแน่นด้วยทัพพาร์ทเนอร์แบรนด์ชั้นนำ โปรโมชันพิเศษ เวทีให้ความรู้ และกิจกรรมสุดสนุกมากมายเพื่อขอบคุณลูกค้าคนพิเศษ พร้อมเปิดตัว “สกาย-วงศ์รวี นทีธร” ในฐานะ Friend of Boots คนแรกของประเทศไทย
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บู๊ทส์ ประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจให้คอยอยู่เคียงข้างในการดูแลสุขภาพและความงาม ให้คนไทยเสมอมา และเพื่อขอบคุณลูกค้าทุกคนที่คอยสนับสนุน บู๊ทส์จึงขอมอบของขวัญพิเศษผ่านงาน “Boots Anniversary 30 Years in Thailand” ให้ทุกคนได้ร่วมสนุก ช้อปปิ้ง และรับความรู้ดี ๆ ตอกย้ำบทบาทของ Boots ในการเป็น Health & Beauty Destination ที่รวบรวมทุกองค์ประกอบของการดูแลสุขภาพและความงามไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานอังกฤษ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภค ค้นพบแนวทางการดูแลตัวเองที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน
ตลอดทั้ง 3 วันของงาน Boots ได้เนรมิตพื้นที่บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 ให้กลายเป็นจุดหมายด้านสุขภาพและความงามแบบครบวงจร เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้เลือกช้อปผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Boots และแบรนด์พาร์ทเนอร์ชั้นนำ พร้อมโปรโมชันและข้อเสนอสุดพิเศษ รวมถึงร่วมสัมผัสกิจกรรมและประสบการณ์ด้าน Health & Beauty ที่ออกแบบมาเพื่อทุกไลฟ์สไตล์
ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Banana Boat, Rojukiss, Elite Care, Eucerin, NIVEA, La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, Unilever, Swisse, Blackmores, Mega We Care และ Physiogel ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดลองสินค้า เวิร์กชอป คำปรึกษาด้านผิวพรรณ (Skin Consultation) จากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนของสมนาคุณและสิทธิพิเศษเฉพาะภายในงาน
นอกจากนี้ Boots ยังเปิดตัว Boots Brand Limited Edition Collection ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ 30 ปี ไม่ว่าจะเป็น Bundle Set ผลิตภัณฑ์ Boots Body Serum สูตร Peptide, Hand Cream Pro-Retinol และ Boots Flavour เจลอาบน้ำ 3-in-1 กลิ่นลิมิเต็ดเอดิชัน และสินค้าราคาสุดพิเศษอีกมากมาย เริ่มต้นเพียง 30 บาท พิเศษสำหรับสมาชิก Boots Club รับไปเลย Coin 3 เท่า สำหรับสมาชิกใหม่ และสิทธิประโยชน์อีกมากมายตลอดแคมเปญ
พร้อมกันนี้ Boots App ยังมอบประสบการณ์ช้อปสุขภาพและความงามที่สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยสินค้าออนไลน์กว่า 8,000 รายการ พร้อมบริการจัดส่งฟรีทั่วไทย, Click & Collect รับสินค้าที่สาขาภายในวันเดียว และ Tele-Pharmacy ให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรพร้อมจัดส่งยาถึงบ้าน เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
อีกหนึ่งไฮไลต์ในงานต้องยกให้ การเปิดตัว สกาย–วงศ์รวี นทีธร นักแสดงหนุ่มสังกัด GMMTV ในฐานะ Friend of Boots คนแรกของประเทศไทย และตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในการดูแลตัวเอง รวมถึงเวที Health & Beauty Talk ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมากมาย ที่มาบอกเล่าประสบการณ์และอัปเดตเทรนด์ Health & Beauty รวมไปถึงช่วงเสวนา Health & Beauty Myth ที่หยิบเอาประเด็นความเชื่อยอดฮิตบนโลกออนไลน์มาไขคำตอบ อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายมากยิ่งดีจริงหรือไม่ การดูแลปัญหาผมร่วงและสุขภาพเส้นผม การเลือกรับประทานวิตามินให้เหมาะกับร่างกาย การทำความเข้าใจค่า BMI และตัวชี้วัดสุขภาพ ตลอดจน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Derma Care และ Active Ingredients สำหรับผิวแพ้ง่าย ผ่านมุมมองของ นพ.ธนดล วงศ์สอาดสกุล (หมออ๊บ) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมปลูกผมและโรคเส้นผม กี้–ชนากานต์ เลอไกรสิทธิ์ เทรนเนอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายฟิตพร้อมด้วยสกายที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ ของตัวเอง ตลอดจนอัปเดตเทรนด์ Longevity และนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามที่กำลังมาแรง เพื่อให้ผู้ร่วมงาน ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
ปิดท้ายความพิเศษเอาใจแฟน ๆ ด้วยโชว์สุดพิเศษจากสกาย ที่มาอวดลีลาโชว์สเต็ป พร้อมร่วมทักทายและพูดคุย กับแฟนคลับอย่างใกล้ชิด สร้างโมเมนต์ชวนใจละลายและเรียกเสียงเชียร์จากเหล่าแฟนคลับได้แบบถล่มงาน