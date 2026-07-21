สวารอฟสกี้ เติมประกายให้เหล่าซูเปอร์สตาร์ บนเวที Halftime Show นัดชิงฟุตบอลโลก

สวารอฟสกี้ ภูมิใจที่ได้ร่วมเติมประกายให้กับการแสดงช่วงพักครึ่ง (Halftime Show) ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างทีมชาติสเปนและอาร์เจนตินาจัดขึ้น ณ สนาม MetLife Stadium เมืองรัทเทอร์ฟอร์ด รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสองศิลปินเฮดไลเนอร์อย่างมาดอนนาและชากีราได้ร่วมสร้างสีสันบนเวทีในลุคที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้
มาดอนนา ตอกย้ำความเป็นไอคอนระดับโลกด้วยลุคที่โดดเด่นจากคอลเลกชัน Millenia สุดไอคอนิกของสวารอฟสกี้ด้วยคริสตัลเจียระไนแบบ Full Cut สีฟูเชียสุดสดใสที่ช่วยเพิ่มมิติแห่งประกายให้กับลุคบนเวที พร้อมเติมเต็มความสมบูรณ์แบบด้วยสร้อยคริสตัลสวารอฟสกี้คอลเลกชัน UNA Angelic และต่างหูที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ
เหล่าแดนเซอร์ของมาดอนนายังร่วมเพิ่มความเปล่งประกายให้กับโชว์ด้วยเครื่องแต่งกายที่ประดับด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้
จิโอวานน่า อิงเกอเบิร์ท ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ระดับโลก กล่าวว่า “คอลเลกชัน Millenia สะท้อนถึงการกล้าแสดงออกถึงตัวตนอย่างเต็มที่ สิ่งนี้จึงเข้ากันได้อย่างลงตัวกับมาดอนนา ศิลปินผู้ทรงอิทธิพลและมีบทบาทในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับมาดอนนาและทีมของเธอเพื่อรังสรรค์เครื่องประดับสวารอฟสกี้ชิ้นพิเศษเหล่านี้ และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันให้เกิดขึ้นจริง”
ชากีรา ศิลปินผู้เป็นที่รู้จักจากลีลาการเต้นที่สะกดทุกสายตา ปรากฏตัวในชุดจาก Roberto Cavalli ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ ระยิบระยับไปด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้กว่า 200,000 เม็ดซึ่งประดับด้วยมือ ร่วมขับร้อง “Dai Dai!” เพลงประจำการแข่งขันในครั้งนี้
คริสตัลแบบ Flat Back Hotfix และทรง Chaton ในเฉดสีสดใสราวแสงอาทิตย์ ทั้งสีชมพู สีส้ม และสีเหลืองทองซิทริน ช่วยขับดีไซน์อันโดดเด่นผ่านการผสมผสานคริสตัลเจียระไนทั้งสองรูปแบบช่วยเพิ่มมิติและความเปล่งประกายให้กับชุด ซึ่งใช้เวลารังสรรค์นานถึง 120 ชั่วโมง
เติมเต็มลุคให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยแว่นตาสีทองจากคอลเลกชัน Swarovski Hyperbola ที่ช่วยเพิ่มความหรูหราได้อย่างลงตัว
อิทธิพลของสวารอฟสกี้ในโลกป๊อปคัลเจอร์ยังคงฉายชัดบนเวทีสำคัญระดับโลก ด้วยศิลปะแห่งการรังสรรค์คริสตัลและงานฝีมือชั้นสูงอันเลื่องชื่อที่เติมความเจิดจรัสให้กับอีเวนต์และสนามกีฬาระดับโลกมากมาย