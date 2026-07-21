พาเหรดลูกคนดัง เรียนจบแล้วไปไหนต่อ!?

ช่วงที่ผ่านมาถือเป็นฤดูกาลจบการศึกษาของหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ทั้งในระดับไฮสกูลมัธยมศึกษา ไปจนถึงมหาวิทยาลัยในต่างแดน จะเห็นภาพคนสวมชุดครุยหอบช่อดอกไม้ มีบรรดาครอบครัวเพื่อนฝูงญาติมิตร พากันไปแสดงความยินดีทั้งในไทยและต่างประเทศ เป็นช่วงเวลาที่ทายาทตระกูลดังทั้งหลาย ก้าวผ่านอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของชีวิต เป็นการเติบโตไปสู่สเต็ปถัดไป มาดูกันสิว่าแต่ละคนที่เพิ่งผ่านพิธีจบการศึกษาไป ก้าวถัดไปจะเป็นอย่างไรกันบ้าง?
เริ่มที่ “ฌอน ไซม่อน” ลูกชายคนโตวัย 23 ของ ‘ปุ๋ย-ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซม่อน’ อดีตนางงามจักรวาลคนที่ 2 ของเมืองไทย กับ เฮิร์บ ไซมอน (มหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวอเมริกัน) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Marshall School of Business รุ่น Class of 2026 แห่งมหาวิทยาลัยชื่อดัง อย่าง University of Southern California (USC) ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนธุรกิจชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ขณะนี้ได้เข้าทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินระดับนานาชาติ
ต่อด้วย สาวเก่งรักในการเรียนและสนใจเรื่องภาษา “น้ำ-สลิสา วัชราภัย” จบปริญญาโทนักข่าวเศรษฐกิจ คณะ Global Business Journalism จาก Tsinghua University สถาบันระดับท็อปของประเทศจีนและโลก จากนั้นเธอเตรียมจะเปิดสถาบันสอนภาษาออนไซต์ (On-site) ของตัวเองในกรุงเทพฯ จากที่ก่อนหน้านี้เธอทำแพลตฟอร์มออนไลน์เดิมในชื่อ www.tutorpasa.com เป็นติวเตอร์สอน IELTS มาหลายปี ควบคู่ไปกับ HSK มาก่อน
มาถึง สาวเก่งทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรม “เพลงรำไพ เครือโสภณ” ลูกสาวคนโตของ “ติ๊ก-อภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา” ที่เพิ่งคว้าปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มาครอง พร้อมกับรางวัลเรียนดีมากมาย ทั้งจากมหาวิทยาลัยและสมาคมระดับประเทศต่างๆ ร่วมไปถึงประสบการณ์ฝึกงานในองค์กรใหญ่ๆ เรียกได้ว่าประสบการณ์เพียบ ก็เตรียมเริ่มต้นชีวิตการทำงาน กับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก อย่าง McKinsey & Company ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในสายงานด้านภาครัฐ นโยบายสาธารณะ และการพัฒนาประเทศ
ส่วนสาวน้อยคนเก่ง “เคท เคทลิน” ลูกสาวของคุณพ่อโอภาส และคุณแม่โศภนา เลวิจันทร์ แห่งแปซิฟิกา ผู้นำเข้าแบรนด์เนมดังมากมาย ที่เพิ่งเรียนจบจาก Flintridge preparatory school สถาบันการศึกษาระดับมัธยมที่มีชื่อเสียงของในเมืองลอสแองเจลิส ก็เตรียมตัวโยกย้ายถิ่นฐานข้ามฟากไปอีกฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะเธอได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่สถาบันอันดับท็อปของโลก อย่าง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสาขา Government
สำหรับ สาวน้อยมากความสามารถ “เบลล่า-กุญช์จารี จีระแพทย์” ลูกสาว “หนิง-ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์” กับ “โบ๊ท-จามร จีระแพทย์” ที่เพิ่งเรียนจบ ISB หรือ International School Bangkok (ISB) พร้อมกวาดเหรียญ กวาดรางวัล กวาดประกาศนียบัตรมามากมาย โดยเฉพาะ ด้านการเต้น ที่เธอได้สอบผ่านถึงขั้นระดับสามารถเป็นอาจารย์สอนได้แล้ว ก็เตรียมไปกวาดรางวัลต่อที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
ด้าน “ลูกโม่” ลูกสาวของกัลป์ อดิเรกสาร นักออกแบบและสถาปนิกแถวหน้าของเมืองไทย กับรุจิภา อดิเรกสาร ที่เพิ่งเรียนจบจาก Shrewsbury International School Bangkok Riverside และมีความสามารถโดดเด่นทางด้านศิลปะ พอร์ตผลงานของเธอทำให้มหาวิทยาลัยดังๆ หลายแห่งพร้อมอ้าแขนรับแถมเสนอทุนให้ ไม่ว่าจะเป็น Parsons, SAIC มหาลัยดังในชิคาโก, MassArt ฯลฯ เธอเลือกเรียนที่ Pratt Institute สถาบันชั้นนำระดับโลกด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ในกรุงนิวยอร์ก
ขณะที่ บรรดาทายาทคนดังทั้งหลายเลือกไปเรียนที่อังกฤษ อเมริกา หรืออสเตรเลีย แต่ “น้องตีตี้” ลูกสาวของ “ยุทธเลิศ สิปปภาค” ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง กับ “เลิศรินิญฒ์ สิปปภาค” ที่เพิ่งจบไฮสกูลจาก Oak Bay ที่ประเทศแคนาดา ก็ขออินดี้เลือกอะไรที่แตกต่าง ไปเข้าเรียนที่เมืองจีน ที่ ZIBS วิทยาลัยธุรกิจระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ที่เป็นสถาบันการเรียนระดับแนวหน้าของประเทศ