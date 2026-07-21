งบงานแต่ง “เทย์เลอร์ สวิฟต์” คาดเหยียบพันล้านบาท!?

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ข่าวฮือฮาคนไทยหนีไม่พ้น งานแต่งซุปตาร์คู่จิ้นตัวท็อป “ณเดชน์&ญาญ่า” ที่ไม่ว่าจะเปิดสื่อช่องไหน เพจไหน ก็เห็นแต่ข่าวงานแต่งของคู่นี้ แต่ถ้าในต่างประเทศงานวิวาห์ที่กำลังมาแรงสร้างความฮือฮามากๆ ในปี 2026 ก็คืองานแต่งของ “เทย์เลอร์ สวิฟต์” และ “ทราวิส เคลซ์” ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
เว็บไซต์เกี่ยวกับการแต่งงาน The Knot ได้ประเมินงบประมาณงานแต่งของคู่นี้ว่าหมดกันไปเท่าไหร่กันแน่ เพราะทำให้ครึ่งหนึ่งของแมนฮัตตันเป็นอัมพาต สนามเมดิสันสแควร์การ์เดนอันเก่าแก่ ถูกปิดกั้นเป็นบริเวณกว้าง แถมปาปารัสซีและผู้ชมก็เบียดเสียดกันอยู่ตามแนวรั้วยาว
เหล่าคนดังทยอยกันเข้างานแบบทางเดียว โบกมือให้กล้องและยิ้มอย่างมีความสุข มีรายงานว่าแขกกว่า 1,000 คนเข้าร่วมงานวิวาห์ ไม่ใช่การฉลองแบบส่วนตัว แต่ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม อะไรก็เป็นไปได้
“เอสเธอร์ ลี” บรรณาธิการของ The Knot คำนวณค่าใช้จ่ายโดยประมาณเมื่อเทียบกับงานวิวาห์โดยเฉลี่ยของคนอเมริกัน ซึ่งมีงบประมาณไม่ถึง 34,000 ดอลลาร์ แต่งบประมาณของเทย์เลอร์และทราวิสสูงถึงหลายล้านดอลลาร์
เฉพาะการรักษาความปลอดภัยและรั้วกั้นนั้นก็อยู่ที่ 5-10 ล้านดอลลาร์ เพราะเป็นสิ่งสำคัญมากในงานแต่งของคนดัง ส่วนค่าเช่าเมดิสันสแควร์การ์เดนอยู่ที่เกือบหนึ่งล้านดอลลาร์ต่อวัน การตกแต่งภายในของสถานที่ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ การตกแต่งด้วยดอกไม้ ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 ล้านดอลลาร์
อาหารและเครื่องดื่มสำหรับแขกกว่า 1,000 คน ก็ประมาณ 3 ล้านดอลลาร์ ส่วนค่าชุดแต่งงานสั่งตัดพิเศษจาก Christian Dior นั้น ยังไม่มีตัวเลขแน่ชัด แต่คาดว่าหลักแสนถึงล้านดอลลาร์
หลังจากนั้น คู่บ่าวสาวยังมีการจัดงานจับฉลากแต่งงาน ของรางวัลมีทั้ง กระเป๋าถือแบรนด์เนม นาฬิกาหรู และรถยนต์โบราณ แสดงให้เห็นถึงความใจกว้าง และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการบริจาคอย่างมโหฬาร รวม 28 ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรการกุศล 20 แห่ง รวมถึงโครงการ Imagination Library ของ “ดอลลี พาร์ตัน” ด้วย
ทั้งหมดนี้ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าใช้จ่ายไว้ที่ 20-30 ล้านดอลลาร์ แต่โชคดีที่เทย์เลอร์มีทรัพย์สินมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ สามีของเธอมีประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ เรียกว่าขนหน้าแข้งไม่ร่วง