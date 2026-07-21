ผลักดัน “ชุดไทยพระราชนิยม” สู่เวทียูเนสโก SACIT ชวนใส่อวดผ่านสื่อออนไลน์

SACIT ขับเคลื่อนองค์ความรู้พัสตรศิลป์ไทยสู่ ‘Thailand Branding’ เปลี่ยนทุนวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พร้อมผลักดัน “ชุดไทยพระราชนิยม” สู่เวทียูเนสโก โดยร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดนิทรรศการ “ชุดไทยพระราชนิยม” ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพัสตรศิลป์ไทยของประเทศ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมต่อยอดความสำเร็จจากนิทรรศการ “ราชพัสตราสู่สากล” ณ กรุงปารีส สู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศ และบูรณาการองค์ความรู้ งานวิจัย และฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการผลักดัน “ชุดไทยพระราชนิยม” สู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี 2569
ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวว่า การต่อยอดคุณค่าของชุดไทยพระราชนิยมและพัสตรศิลป์ไทย ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เป้าหมายของ SACIT คือการยกระดับผ้าไทย พัสตรศิลป์ และงานหัตถศิลป์ไทย ให้เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของ Thailand Branding ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยบนเวทีโลก
พร้อมกันนี้ SACIT ขอเชิญชวนคนไทยร่วมสวมใส่ “ชุดไทยพระราชนิยม” เพื่อสืบสานและเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมส่งเสริมให้การสวมใส่ชุดไทยกลายเป็น Social Practice หรือแนวปฏิบัติทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการสนับสนุนการผลักดันสู่การขึ้นทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนช่วยสร้างพลวัตให้กับหัตถศิลป์ไทย และยกระดับคุณค่าของพัสตรศิลป์ไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเผยแพร่ภาพการสวมใส่ชุดไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมติดแฮชแท็ก #ชุดไทยพระราชนิยม #SACIT #CHUDTHAI #RoyalThaiDress เพื่อร่วมกันแสดงพลังของคนไทย ถ่ายทอดเสน่ห์และคุณค่าของชุดไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก