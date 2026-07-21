“เทสทอยส์ ฟาร์มาซี” ย่านทรงวาด โชว์ตัว “ตุ๊ตา” ของคนไทยเอาใจ GEN Z

บริษัท เทค ทอยส์ จำกัด (Take Toys®) โดย แก้ม-อักษร จันทรโรจน์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้พัฒนาแบรนด์ตุ๊กตาไทยและผู้ถือลิขสิทธิ์คาแรกเตอร์ระดับโลก เปิดตัวคาแรกเตอร์ออริจินัลใหม่ “ตุ๊ตา” (Tuta) เด็กสาวจากดาว TT195 ที่มาใช้ชีวิตเป็นวัยรุ่น Gen Z บนโลกมนุษย์ ผ่านแคมเปญ “ตุ๊ตา วัยรุ่นเทสทอยส์ in Songwat” พร้อมเปิดตัวป๊อปอัพ เทสทอยส์ ฟาร์มาซี (Taste Toys Pharmacy) ภายใต้แนวคิด “ร้านขายยาทางใจ” ย่านทรงวาด
ภายในงานเปิดตัว ณ ร้าน Lost in Songwat มีเหล่านักแสดงจากซีรีส์ Shades นำทีมโดย มุก–วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์ ร่วมสร้างสีสัน พร้อมเวิร์กชอป DIY ปรุงเครื่องหอมสมุนไพรและตกแต่งเคสยาดมดีไซน์พิเศษ และสร้างสรรค์ที่ห้อยกระเป๋าหรือพวงกุญแจในแบบของตนเอง ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงเทพ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อผลักดันแบรนด์ไทยให้กับคอมมูนิตีคนรักอาร์ตทอย
ส่วนแนวคิดในการสร้างสรรค์ “ตุ๊ตา” ซีอีโอสาวแก้มกล่าวว่า อยากเห็นคาแรกเตอร์สัญชาติไทยแท้ เป็นที่ชื่นชอบระดับโลก โดยทีมนักออกแบบของ เทค ทอยส์ ใช้เวลากว่า 1 ปีในการพัฒนาคาแรกเตอร์นี้ขึ้นมา พร้อมเลือกเปิดตัวที่ทรงวาด ซึ่งเป็นย่านที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว และกำลังได้รับความสนใจจาก Gen Z และนักท่องเที่ยว เพราะมีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ ร้านอาหารดั้งเดิม และร้านค้าใหม่ๆ มาเปิดให้บริการ สอดคล้องกับที่น้อง “ตุ๊ตา” อยากจะเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ของ Gen Z ในย่านทรงวาดเป็นแห่งแรกเช่นกัน
แก้มกล่าวต่อไปว่า “ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ไม่ได้มองหาสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังมองหาสิ่งเล็กๆ ที่ช่วยสร้างรอยยิ้มและเติมความสุขในแต่ละวัน ‘ตุ๊ตา’ จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจ ที่จะสร้างคาแรกเตอร์ที่ผู้คนรู้สึกเชื่อมโยงได้ และเป็นตัวแทนของมุมมองและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่เติบโตและใช้ชีวิตไปพร้อมกับทุกคน”
เทสทอยส์ ฟาร์มาซี จึงเปรียบเสมือนพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแวะเข้ามาใช้เวลา และสัมผัสเรื่องราวของ ‘ตุ๊ตา’ เพื่อพักใจจากความวุ่นวาย และเติมพลังความสุขทางใจ โดยจะเปิดให้บริการเป็นเวลา 3 เดือน