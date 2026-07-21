ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เปิดงาน Thailand Character & Content Expo 2026

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นำโดย ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯ และรมว.กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน Thailand Character & Content Expo 2026 (TCEX 2026) โดยมี วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมผู้บริหารกระทรวง พันธมิตร และผู้แทนจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมงาน เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์
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เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ร่วมกับ กทม. และ 7 เขตกลุ่มกรุงธนใต้ จัดงาน “มหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ 19” พบกับสินค้าโอทอป 5 ดาว งานหัตถศิลป์ งานคราฟต์ และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก 7 เขต พร้อมการประกวด CREATIVE RUNWAY และ COVER DANCE ชิงทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท วันนี้–22 ก.ค. 69 ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค
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ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู เตรียมเสิร์ฟความอร่อยในรูปแบบ Pop-up Cart กับ ซินนาบอน (Cinnabon) แบรนด์ขนมอบชื่อดังจากอเมริกา ณ Exchange Towerชั้น 2 โซนทางเชื่อม BTS อโศก วันนี้–14 ต.ค. 69 เวลา 08.00 น.
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โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับ COCOA XO และ GISMOW เปิดตัวแคมเปญ “Gismow’s Chocolate Fantasy Forest” ฉลอง World Chocolate Day พบกับช็อกโกแลตรูปแบบใหม่ วันนี้-31 ก.ค. 69 ณ โคโค่ เอ๊กซ์โอ ชั้น 57 ในโลกของ GISMOW โดยนักออกแบบ YINAN ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากแมววิเชียรมาศ ผสานเอกลักษณ์สัตว์หลากชนิด เกิดเป็นตัวละครขนนุ่มที่มีบุคลิกเฉพาะตัว