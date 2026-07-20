โรบินสันไลฟ์สไตล์ เตรียมจัดงาน “Bloom of Love” ชมความมหัศจรรย์ ดอกไม้ ผีเสื้อ และไดโนเสาร์

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าสร้างพื้นที่แห่งความสุขที่เชื่อมโยงผู้คน ครอบครัว และชุมชนเข้าด้วยกัน ด้วยการเปิดตัวอีเวนต์ "Bloom of Love" เก็บทุกช่วงโมเมนต์ของความสุข อีเวนต์ที่จะเปลี่ยนพื้นที่ในศูนย์การค้าฯ ให้กลายเป็นดินแดนแห่งสุนทรียภาพ ผสานพลัง Soft power ศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด เข้ากับเสน่ห์ของธรรมชาติ เพื่อทุกคนในครอบครัว พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ให้มีความคึกคัก โดยประเดิมครั้งแรกที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ ในธีม "Jurassic Bloom" ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. 69 – 31 ก.ค. 69 ก่อนออนทัวร์ไปอีก 6 สาขาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ สาขามุกดาหาร, สาขาปราจีนบุรี, สาขาถลาง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขากาญจนบุรี และสาขาสมุทรปราการ
อีเวนต์ "Bloom of Love" เก็บทุกช่วงโมเมนต์ของความสุข ถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิดการนำเสนอมนต์เสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ และอัตลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละท้องถิ่น อาทิ ความงามของทุ่งดอกกระเจียว, การค้นพบโครงกระดูกฟอสซิลไดโนเสาร์ที่จังหวัดชัยภูมิ, ผีเสื้อนานาชนิดในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบจังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น ผ่านประสบการณ์ที่ผสมผสานความงดงามของศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในบ้านเกิด โดยโรบินสันไลฟ์สไตล์ได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด, ศูนย์วิจัยเกษตร, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา กรมป่าไม้ หอการค้าจังหวัด เป็นต้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนพลัง Soft Power ให้กลายเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญในการส่งเสริม การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตอกย้ำบทบาทการเป็น The Landmark of Your City ที่สร้างสีสันและดึงดูดผู้คน ให้มาเยือนในแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
ปักหมุดที่แรก! พบกับบิ๊กอีเวนต์ “Bloom of Love” ตอน “Jurassic Bloom” ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ (24–31 ก.ค. 69) ที่จะพาย้อนเวลาสู่โลกยุคดึกดำบรรพ์ท่ามกลางความงดงามของ ทุ่งดอกกระเจียว ราชินีแห่งป่าฝน สัญลักษณ์แห่งจังหวัดชัยภูมิที่ผลิบานในฤดูกาลนี้ พร้อมตื่นตาตื่นใจกับแลนด์มาร์กไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก “นาคาไททัน” สายพันธุ์ใหญ่ที่สุดในไทยซึ่งถูกค้นพบในจังหวัดชัยภูมิ ถ่ายทอดเรื่องราวธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศสวนดอกไม้สุดอลังการ ให้ทุกคนได้ร่วมเก็บภาพความประทับใจและสัมผัสเสน่ห์เมืองชัยภูมิอย่างเต็มอิ่ม
ภายในงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมมากมายที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนในครอบครัว ได้แก่
Moment of Discovery – เปิดโลกนักสำรวจตัวน้อย กับกิจกรรม Dinosaur Day Camp ที่ชวนเด็ก ๆ และครอบครัวออกผจญภัยใน 3 ฐานการเรียนรู้สุดสนุก ได้แก่ Fossil Hunter ทดลองขุดค้นหาซากฟอสซิลไดโนเสาร์ในบ่อทรายขนาดใหญ่, Dinosaur Skeleton ภารกิจคัดแยกและประกอบโครงกระดูกไดโนเสาร์ และ Fossilization เวิร์กชอปประดิษฐ์ฟอสซิลจำลอง พร้อมเรียนรู้กระบวนการเกิดฟอสซิล ระบายสี และนำผลงานกลับบ้านเป็นของที่ระลึก (เพียงแสดงใบเสร็จจากการใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าฯ เพื่อซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรมได้ในราคาพิเศษเพียง 50 บาท จากราคาปกติ 120 บาท)
Moment of Creation – สร้างสรรค์ผลงานชิ้นพิเศษกลับบ้าน ปลดปล่อยจินตนาการไปกับกิจกรรม Art & Craft หลากหลายกิจกรรม อาทิ ระบายสีไดโนเสาร์ ศิลปะจากปูนปลาสเตอร์ ขุดไข่ไดโนเสาร์ และเพนต์กระเป๋าผ้าลวดลายไดโนเสาร์
Moment of Flavor – ลิ้มลองสชาติแห่งฤดูกาล เมนูสุดพิเศษอย่างไอศกรีมและซอฟต์เสิร์ฟดอกกระเจียว ที่รังสรรค์จากดอกไม้ประจำฤดูกาลของจังหวัดชัยภูมิ
- รับช่อดอกกระเจียวฟรี (เพียงนำใบเสร็จมูลค่า 250 บาท ขึ้นไป มาลงทะเบียนรับสิทธ์)
- สนุกกับการทำเมนูสุดพิเศษข้าวตังดอกกระเจียว (เพียงนำใบเสร็จมูลค่า 500 บาท ขึ้นไปมาลงทะเบียน)
นอกจากนี้ยังมี การสาธิตเมนูสุขภาพสำหรับทุกวัย พร้อมเลือกชิมและเลือกซื้อสินค้าจาก Nature Market ตลาดสินค้าจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ชุมชน
Moment of Melody – รื่นรมย์กับบทเพลงท่ามกลางสวนดอกไม้ กับการแสดงดนตรีอะคูสติกที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศแห่งการพักผ่อน
Butterfly Paradise - ใกล้ชิดกับเหล่าผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ กับกิจกรรมป้อนน้ำหวานเหล่าผีเสื้ออย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการเรียนรู้วัฏจักรของผีเสื้อ ได้สัมผัสความสวยงามของผีเสื้อที่โบยบินตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมระบายสีผีเสื้อสำหรับลูกค้าภายในศูนย์การค้าฯ (เพียงนำใบเสร็จในการซื้อสินค้าและบริการ ตั้งแต่ 200 บาท รับสิทธิ์เข้าร่วมทำกิจกรรมระบายสีฟรี)
ร่วมออกเดินทางเก็บทุกช่วงโมเมนต์แห่งความสุขไปกับ "Bloom of Love" ทั้ง 7 สาขาทั่วประเทศ พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่รังสรรค์ขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในธีม "Jurassic Bloom" ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ (วันที่ 24 ก.ค. 69 – 31 ก.ค. 69) ก่อนเดินหน้าส่งต่อความประทับใจสู่โรบินสันไลฟ์สไตล์อีก 6 สาขา ได้แก่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร (วันที่ 1 ส.ค. 69 – 6 ส.ค. 69), โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี (วันที่ 3 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69), โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง (วันที่ 3 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 69), โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุวรรณภูมิ (วันที่ 24 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69), และ โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี (วันที่ 25 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69) และ โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ (วันที่ 24 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69)
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