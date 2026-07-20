สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ เปิดเวทีแสดงศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ผ่านศิลปนิพนธ์ประจำปี "Art Thesis Showcase 2026”

สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (Chanapatana) เปิดเวทีแสดงศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ ผ่านผลงานศิลปนิพนธ์ประจำปี "Art Thesis Showcase 2026” ภายใต้แนวคิดการออกแบบ “SINGULARITY" ที่เชื่อมโยงมนุษย์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ และอนาคต ผ่านคอลเลกชันที่สะท้อนมุมมองและอัตลักษณ์ของนักศึกษารุ่นใหม่ ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้า Emsphere, EM District เมื่อค่ำวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา
งาน Art Thesis Showcase จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ คุณสิทธิพัฒน์ ธนสารสิน ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ พร้อมด้วย คุณปาลิดา จิตติวรรณ ผู้จัดการทั่วไปการตลาดศูนย์การค้าเอ็มดิสทริค ร่วมเปิดงานแฟชั่นคอลเลกชันศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขา Fashion Design รุ่นที่ 24 กว่า 80 ชุด พร้อมผลงานออกแบบจากนักศึกษาสาขา Interior & Product Design รุ่นเดียวกัน งานนี้ยังได้รับความสนใจจากบุคคลในวงการบันเทิง อาทิ นุ่น–ศิรพันธ์ วัฒนจินดา รวมถึงศิลปินจากวง ALTERS ได้แก่ โญฮวัน คิม, ชเนห์–ชญาดา กัลยาณมิตร, เพ่ยเพ่ย–กัญญ์ภัสสร อัฑฒ์ดลชวัล และ ปิ่น–พัทธ์ธีรา แสงสุรีย์พรชัย ที่มาร่วมสร้างสีสันบนรันเวย์และภายในงาน โดยการนำเสนอผลงานบนรันเวย์ได้รับการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์แบบโดยทีมแต่งหน้าจาก KIMS Make-up Studio และทีมทำผมจากสถาบัน Kevin Joe ที่ร่วมสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ของแต่ละคอลเลกชันให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
สำหรับแนวคิดหลักของปีนี้ SINGULARITY หรือ จุดเอกฐาน ว่าด้วยการสำรวจ ณ ช่วงเวลาที่ขอบเขตทุกอย่างสลายตัวและการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้น จุดที่สิ่งคุ้นเคยกลายเป็นสิ่งที่ไม่รู้จัก - จุดบรรจบระหว่างมนุษย์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ ความทรงจำ และจินตนาการ เพื่อก่อเกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ผ่านภาษาแฟชั่น นักออกแบบรุ่นใหม่แต่ละคนตีความแนวคิดนี้ จากมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ โดยสำรวจธีมหลัก ได้แก่ อัตลักษณ์ การวิวัฒนาการ ความยั่งยืน วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอนาคตเชิงคาดการณ์ แต่ละคอลเลกชันคือวิสัยทัศน์ส่วนตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ที่ท้าทายมุมมองเดิมๆ ของเสื้อผ้า และกำหนดนิยามใหม่ให้แฟชั่นเป็นสื่อกลางของการคิดเชิงวิพากษ์และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
“ตลอด 26 ปีแห่งการเดินทาง Chanapatana ได้บ่มเพาะนักออกแบบมากความสามารถนับพันคน ซึ่งเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของวงการสร้างสรรค์ สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน และสร้างคุณูปการต่อสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ที่ร่วมกันหล่อหลอมให้ Chanapatana เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่เปี่ยมด้วยพลัง” – คุณสิทธิพัฒน์ ธนสารสิน กล่าว
สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งโดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนานักออกแบบไทยรุ่นใหม่จากหลากหลายช่วงวัย ทั้งในสาขา Fashion Design และ Interior & Product Design ให้มีศักยภาพทัดเทียมนักออกแบบในระดับสากล ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปี ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะผู้บริหารจิตอาสาที่ร่วมสืบสานวิสัยทัศน์ พร้อมปรับตัวให้สอดรับกับบริบทของโลกยุคใหม่ เพื่อผลิตนักออกแบบที่สามารถตอบโจทย์ตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
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