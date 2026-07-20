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สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ เปิดเวทีแสดงศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ผ่านศิลปนิพนธ์ประจำปี "Art Thesis Showcase 2026”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (Chanapatana) เปิดเวทีแสดงศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ ผ่านผลงานศิลปนิพนธ์ประจำปี "Art Thesis Showcase 2026” ภายใต้แนวคิดการออกแบบ “SINGULARITY" ที่เชื่อมโยงมนุษย์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ และอนาคต ผ่านคอลเลกชันที่สะท้อนมุมมองและอัตลักษณ์ของนักศึกษารุ่นใหม่ ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้า Emsphere, EM District เมื่อค่ำวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา


งาน Art Thesis Showcase จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ คุณสิทธิพัฒน์ ธนสารสิน ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ พร้อมด้วย คุณปาลิดา จิตติวรรณ ผู้จัดการทั่วไปการตลาดศูนย์การค้าเอ็มดิสทริค ร่วมเปิดงานแฟชั่นคอลเลกชันศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขา Fashion Design รุ่นที่ 24 กว่า 80 ชุด พร้อมผลงานออกแบบจากนักศึกษาสาขา Interior & Product Design รุ่นเดียวกัน งานนี้ยังได้รับความสนใจจากบุคคลในวงการบันเทิง อาทิ นุ่น–ศิรพันธ์ วัฒนจินดา รวมถึงศิลปินจากวง ALTERS ได้แก่ โญฮวัน คิม, ชเนห์–ชญาดา กัลยาณมิตร, เพ่ยเพ่ย–กัญญ์ภัสสร อัฑฒ์ดลชวัล และ ปิ่น–พัทธ์ธีรา แสงสุรีย์พรชัย ที่มาร่วมสร้างสีสันบนรันเวย์และภายในงาน โดยการนำเสนอผลงานบนรันเวย์ได้รับการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์แบบโดยทีมแต่งหน้าจาก KIMS Make-up Studio และทีมทำผมจากสถาบัน Kevin Joe ที่ร่วมสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ของแต่ละคอลเลกชันให้โดดเด่นยิ่งขึ้น


สำหรับแนวคิดหลักของปีนี้ SINGULARITY หรือ จุดเอกฐาน ว่าด้วยการสำรวจ ณ ช่วงเวลาที่ขอบเขตทุกอย่างสลายตัวและการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้น จุดที่สิ่งคุ้นเคยกลายเป็นสิ่งที่ไม่รู้จัก - จุดบรรจบระหว่างมนุษย์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ ความทรงจำ และจินตนาการ เพื่อก่อเกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ผ่านภาษาแฟชั่น นักออกแบบรุ่นใหม่แต่ละคนตีความแนวคิดนี้ จากมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ โดยสำรวจธีมหลัก ได้แก่ อัตลักษณ์ การวิวัฒนาการ ความยั่งยืน วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอนาคตเชิงคาดการณ์ แต่ละคอลเลกชันคือวิสัยทัศน์ส่วนตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ที่ท้าทายมุมมองเดิมๆ ของเสื้อผ้า และกำหนดนิยามใหม่ให้แฟชั่นเป็นสื่อกลางของการคิดเชิงวิพากษ์และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์


“ตลอด 26 ปีแห่งการเดินทาง Chanapatana ได้บ่มเพาะนักออกแบบมากความสามารถนับพันคน ซึ่งเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของวงการสร้างสรรค์ สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน และสร้างคุณูปการต่อสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ที่ร่วมกันหล่อหลอมให้ Chanapatana เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่เปี่ยมด้วยพลัง” – คุณสิทธิพัฒน์ ธนสารสิน กล่าว


สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งโดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนานักออกแบบไทยรุ่นใหม่จากหลากหลายช่วงวัย ทั้งในสาขา Fashion Design และ Interior & Product Design ให้มีศักยภาพทัดเทียมนักออกแบบในระดับสากล ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปี ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะผู้บริหารจิตอาสาที่ร่วมสืบสานวิสัยทัศน์ พร้อมปรับตัวให้สอดรับกับบริบทของโลกยุคใหม่ เพื่อผลิตนักออกแบบที่สามารถตอบโจทย์ตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์










สามารถสอบถามข้อมูล หรืออัพเดตข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ของสถาบันได้ ดังนี้
Facebook : Chanapatana
LINE: @CIDIChanapatana
เว็บไซต์ : www.chanapatana.com

สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ เปิดเวทีแสดงศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ผ่านศิลปนิพนธ์ประจำปี "Art Thesis Showcase 2026”
สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ เปิดเวทีแสดงศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ผ่านศิลปนิพนธ์ประจำปี "Art Thesis Showcase 2026”
สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ เปิดเวทีแสดงศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ผ่านศิลปนิพนธ์ประจำปี "Art Thesis Showcase 2026”
สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ เปิดเวทีแสดงศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ผ่านศิลปนิพนธ์ประจำปี "Art Thesis Showcase 2026”
สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ เปิดเวทีแสดงศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ผ่านศิลปนิพนธ์ประจำปี "Art Thesis Showcase 2026”
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