เจเกอร์-เลอคูลทร์ ฉลองเปิดตัวบูติกแห่งใหม่ ณ ไอคอนสยาม

เจเกอร์-เลอคูลทร์ (Jaeger-LeCoultre) จัดงานฉลองเปิดตัวบูติกแห่งใหม่ ณ ไอคอนสยาม อย่างเป็นทางการ ซึ่งนอกจากจะเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเมซงในประเทศไทย บูติกแห่งนี้ยังส่งมอบประสบการณ์อันลึกซึ้งให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในศาสตร์แห่งเรือนเวลาแบบครบครัน โดยในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก เจอโรม ลอมแบร์ (Jérôme Lambert) ซีอีโอของเจเกอร์-เลอคูลทร์ บินตรงร่วมงาน พร้อมด้วยแขกคนพิเศษ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ถ่ายทอดความสง่างามเหนือกาลเวลาผ่านนาฬิการุ่น Reverso Tribute Monoface Small Second ‘Or Deco’ ตัวเรือนไวท์โกลด์ ที่ผลิตเพียง 200 เรือนทั่วโลก
บูติกแห่งใหม่นี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก Vallée de Joux การออกแบบและตกแต่งเปี่ยมด้วยความอบอุ่นและพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยบรรยากาศแบบ An Immersive Environment ส่งมอบประสบการณ์เสมือนเดินทางไปยังเมือง Le Sentier สถานที่อันเป็นที่ตั้งของโรงงานนาฬิกา บ้านเกิดของเจเกอร์-เลอคูลทร์
ภายในประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงเรือนเวลาที่รวบรวมผลงานระดับไอคอน ตลอดจนหลากคอลเลกชั่นชั้นนำที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศแห่งศาสตร์การประดิษฐ์นาฬิกาของเจเกอร์-เลอคูลทร์ไว้อย่างครบครัน
ปิดท้ายด้วยไฮไลต์ห้ามพลาดที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์ร่วมอันน่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนผ่าน Watchmaker of Watchmakers™ Wall ผนังจัดแสดงที่บอกเล่ามุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับมรดกทางความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญ ทั้งการออกแบบและการผลิตในเชิงนวัตกรรมของเจเกอร์-เลอคูลทร์
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