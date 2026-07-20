Giffarine ส่งต่อเทคนิคกินโปรตีนให้ถึง

การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด คือ การลงทุนกับการดูแลสุขภาพและร่างกายของตัวเอง ดังนั้น ‘สุขภาพดี’ จึงเป็นผลลัพธ์ของการให้ความสำคัญในการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจุบันเทรนด์สุขภาพกำลังมาแรง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น ทำให้มักจะได้ยินคำว่า ‘Longevity’ หรือ การมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพอยู่เสมอ โดย กิฟฟารีน (Giffarine) ผู้นำแบรนด์สุขภาพและความงามสัญชาติไทย ให้ความสำคัญกับ Longevity Health ในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งมองว่าสุขภาพดีไม่เพียงการดูแลรูปร่างให้ดีเท่านั้น แต่ครอบคลุมในหลายมิติเพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขแบบยั่งยืน หรือ การมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบันที่ยกระดับเป็น Longevity Community ด้วยการดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องของการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การทานโปรตีนเพื่อดูแลร่างกาย การใส่ใจในเรื่องกล้ามเนื้อที่แข็งแรง เช่นเดียวกับการมองหาอาหารทางเลือกซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดูแลสุขภาพ เพื่อช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน
และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเอง Giffarine (กิฟฟารีน) ปักหมุดอยู่ทีมสุขภาพดี พร้อมซัพพอร์ตหุ่นดี โปรตีนถึงด้วยการเป็นพาร์ทเนอร์การประกวด Mister International Thailand 2026 ซึ่งอยู่เคียงข้างมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยเลือก 2 ผลิตภัณฑ์ Fitt Meal และ Vegan Protein ที่เรียกได้ว่าเป็น คู่หูที่กินคู่เพื่อเพิ่มโปรตีนและดูแลกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกาย ให้ผู้เข้าประกวดได้ทานเพื่อทานเพื่อภารกิจปั้นหุ่นดีให้สำเร็จ และได้มีการจัดกิจกรรม Giffarine Body Fitt Challenge เพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัว สร้างความโดดเด่น และความคิดสร้างสรรค์ในการบอกเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนอย่าง Fitt Meal และ Vegan Protein ให้น่าสนใจ ด้วยการนำเสนอในแบบของตัวเอง ซึ่ง 1 ในกิจกรรมของปีนี้ คือ การถ่ายภาพพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ที่แบ่งออกเป็น 3 แบ่งเป็นแบบเดี่ยว และแบบทีม มีทั้งแบบภาพนิ่ง และ คลิปวีดีโอจากกล้อง 360 องศา
นายพงศ์พสุ อุณาพรหม รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่เพื่อการเติบโตองค์กร บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด กล่าวว่า “กิฟฟารีนมุ่งเน้นแนวคิด Longevity Health ในมิติที่หลากหลายทั้งการดูแลรูปร่าง การดูแลกล้ามเนื้อ และการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และทานโปรตีนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันนี้การดูแลสุขภาพ ไม่ใช่แค่การมีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรค แต่ต้องหมายถึงการมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืน หรือ การมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพด้วย กิฟฟารีนเล็งเห็นถึงการเติบโตของเทรนด์การดูแลสุขภาพที่มีแนวโน้มเติบโตมากยิ่งขึ้น และขยายวงกว้างขึ้นในหลายเจนเนอร์เรชัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ ศึกษาเรื่องการดูแลตัวเองมากขึ้น รวมถึงการเลือกบริโภคอาหารทางเลือกต่างๆ ด้วย
และในปีนี้เป็นโอกาสดีที่ตอกย้ำให้เห็นว่ากิฟฟารีน พร้อมเคียงข้างการดูแลสุขภาพ โดยร่วมกับการประกวด Mister International Thailand 2026 ซึ่งได้สนับสนุมาเป็นปีที่ 3 เพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการบอกเล่าเรื่องราวของ 2 ผลิตภัณฑ์จากกิฟฟารีน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมิติที่สร้างความน่าสนใจและส่งเสริมการตลาดได้ด้วยกลุ่มผู้ดูแลรูปร่างตัวเองที่ได้ลองทานจริง”
หนึ่งในสิ่งที่ร่างกายต้องการคือ โปรตีน เพื่อสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ กระดูก เอนไซม์ หรือระบบภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ในร่างกาย เมื่อได้รับโปรตีนที่เพียงพอต่อวันจึงส่งผลดีกับกล้ามเนื้อ โดยโปรตีนจากพืชเป็นหนึ่งในโปรตีนที่ได้รับความนิยมในการทาน ซึ่งได้รับทั้งโปรตีน ใยอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุควบคู่ไปพร้อมกัน
สำหรับ “Fitt Meal By Giffarine (ฟิตต์ มีล บาย กิฟฟารีน)” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารอีกหนึ่งตัวเลือกที่เป็นตัวช่วยที่ทำให้ได้อาหารมื้อคุณภาพ โดย 1 ซอง แทนอาหาร 1 มื้อ ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ซึ่งมี โปรตีนสูงจากถั่วเหลือง เป็นคาร์บย่อยง่าย ใยอาหารสูง ไม่ทำให้ท้องผูก ให้พลังงานดีตลอดทั้งวัน มีไขมันดีจากน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันทานตะวัน มีวิตามิน 13 ชนิด และมีแร่ธาตุถึง 11 ชนิด ไม่มีส่วนผสมของนมวัว เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้นมวัวหรือต้องการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากนมวัว มีให้เลือก 6 รสชาติ ทั้ง รสโกโก้ รสกาแฟ รสสตรอเบอร์รี่ รสกล้วย รสชาไทย และรสมัทฉะ เลือกใช้น้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิก ซึ่งเป็นน้ำตาล GI ต่ำ และสารสกัดจากหญ้าหวาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีน และสารอาหารที่ครบถ้วน รวมถึงผู้ที่ดูแลรูปร่าง
อีกหนึ่งการเติมโปรตีนด้วย “Giffarine Vegan Protein (กิฟฟารีน วีแกน มัลติแพลนท์โปรตีน)” ที่สายวีแกนหรือมังสวิรัติต้องถูกใจ โดยเป็นโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและถั่วลันเตาสีทอง คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพนำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง นำเข้าจากอเมริกา ให้โปรตีนเข้มข้น 90% ส่วนโปรตีนสกัดจากถั่วลันเตาสีทอง นำเข้าจากฝรั่งเศส ให้โปรตีนเข้มข้น 84% และเสริมด้วยมอลต์คุณภาพดี นำเข้าจากอังกฤษ มอบรสชาติที่กลมกล่อม หอมนุ่ม นอกจากจะอัดแน่นด้วยคุณประโยชน์จากโปรตีน ยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายอย่าง BCAAs ที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อสูง แคลเซียมและวิตามินดีสูง ให้พลังานต่ำเพียง 50 Kcal/ซอง โดยมี 2 สูตรอย่าง สูตรออริจินัล และสูตรไม่หวาน