บ้านสีตวัน ปากช่อง-เขาใหญ่ เปิดแคมเปญพิเศษ "โอกาสเดียว ราคาทุน"

โครงการบ้านสีตวัน ปากช่อง–เขาใหญ่ ปลุกกระแสอสังหาฯ เปิดตัวบิ๊กแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “โอกาสเดียว ราคาทุน!” ดีลที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อนของครอบครัวและการลงทุนในอนาคต กับข้อเสนอในราคาพิเศษ บ้านเดี่ยวสไตล์ Tropical Resort เริ่ม 15.9 ล้านบาท และที่ดินแปลงสวย เริ่ม 3.99 ล้านบาท บนทำเลศักยภาพโอบล้อมด้วยธรรมชาติ ท่ามกลางกระแสการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างสมดุลได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันผู้คนยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการเลือกที่อยู่อาศัยหรือบ้านพักตากอากาศที่สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ต่อการมีสุขภาวะที่ดีควบคู่กับการเดินทางที่สะดวกสบายเพื่อรองรับการใช้ชีวิตในทุกมิติ ด้วยทำเลของ โครงการบ้านสีตวัน อยู่ใกล้จุดขึ้น-ลง มอเตอร์เวย์สายใหม่ M6 ทำให้ประหยัดเวลาการเดินทางจากกรุงเทพฯ เพียงไม่ถึง 2 ชั่วโมง เชื่อมต่อชีวิตเมืองและธรรมชาติได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ โรงเรียนนานาชาติ สนามกอล์ฟ สถานพยาบาลชั้นนำ และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับการใช้ชีวิตคุณภาพได้อย่างลงตัว
สำหรับโครงการ “บ้านสีตวัน ปากช่อง-เขาใหญ่” ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงกว่า 420 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โอบล้อมด้วยโอโซนธรรมชาติ ลมเย็นสบายตลอดทั้งปี เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว ทั้งการพักผ่อน และการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ โดยมีแบบบ้านทั้งแบบ 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ขนาดที่ดิน 116 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 260 ตารางเมตร และ แบบบ้าน 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ขนาดที่ดิน 140-181 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 296 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ Club House, Outdoor Lobby, Exercise Room, สวนสไตล์ Linear Garden, สระว่ายน้ำ, ลานอเนกประสงค์ ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมทั่วทั้งโครงการ
บ้านเดี่ยวสไตล์ Tropical Resort ราคาเริ่มต้น 15.9 ล้านบาท และที่ดินแปลงสวย ขนาด 104–202 ตารางวา ราคา เริ่มต้น 3.99 ล้านบาท
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
นัดหมายเยี่ยมชมบ้านตัวอย่าง หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Sales Gallery: เปิดทุกวัน 09.00 – 18.00 น. โทร. 090-968-9191
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://charnissara.com/Baansitawan
Line OA: https://lin.ee/JgtmSGN
แผนที่โครงการ: https://maps.app.goo.gl/E1To5VVWrDagfJjA8