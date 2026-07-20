การ์มิน พา 50 รันเนอร์ร่วมงาน GRC x Artstory: Running & Art Workshop

Garmin Run Club Thailand (G/R/C) ร่วมกับ Artstory By Autistic Thai เดินหน้าต่อยอดพลังของคอมมูนิตี้นักวิ่งผ่านกิจกรรม “GRC x Artstory: Running & Art Workshop” เปิดพื้นที่ให้นักวิ่งและน้อง ๆ ศิลปินออทิสติกได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ร่วมกันผ่านการวิ่งและงานศิลปะ พร้อมมอบเงินบริจาค จำนวน 193,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม Mindmoves Virtual Run 2026 ให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมด้านศิลปะในกลุ่มศิลปินออทิสติกรวมถึงกิจกรรมกีฬาและสุขภาวะ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ NEXTOPIA สยามพารากอน
กิจกรรม “GRC x Artstory: Running & Art Workshop” เป็นการต่อยอดจากกิจกรรม Mindmoves Virtual Run 2026 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Miles Breaking, Mind Blooming ที่ชวนผู้ใช้งานการ์มินร่วมสะสมระยะทาง 42 กิโลเมตร ผ่านแอปพลิเคชัน Garmin Sports ซึ่งได้รับการตอบรับจากบรรดานักวิ่งเป็นอย่างดี มีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจำนวนรวมกว่า 200 คน สะท้อนพลังของคอมมูนิตี้ที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนสังคมแห่งความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่าง โดยในครั้งนี้ ได้ชวนนักวิ่ง 50 คนแรก ที่พิชิตภารกิจสะสมระยะทางตามเงื่อนไข มาร่วมวิ่งและใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกับน้อง ๆ ศิลปินออทิสติกอย่างใกล้ชิด
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกิจกรรม City Run ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ก่อนร่วมเวิร์กช็อป DIY Pocket Bag ที่เปิดโอกาสให้นักวิ่งและน้อง ๆ ศิลปินออทิสติกได้ใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกัน ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มจากการได้ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่ คือ การมอบเงินบริจาคจำนวน 193,000 บาท แก่มูลนิธิออทิสติกไทย ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม Mindmoves Virtual Run 2026 เพื่อนำไปสนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนออทิสติกผ่านงานศิลปะ กิจกรรมกีฬา และการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ตอกย้ำให้เห็นถึงพลังของคอมมูนิตี้นักวิ่งที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสในการสร้างคุณค่าร่วมกันให้กับสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรม Mindmoves Virtual Run 2026 และ GRC x Artstory: Running & Art Workshop ถือเป็นการสะท้อนเจตนารมย์และบทบาทของ Garmin Run Club Thailand ในการขับเคลื่อน Garmin Run Club Inclusivity Program ที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้การวิ่งที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะมีพื้นฐาน ความสามารถ หรือความแตกต่างในรูปแบบใด โดยการ์มินเชื่อว่าการวิ่งสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ การยอมรับ และการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันได้ ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการมีส่วนร่วมของสังคม โดย “การ์มิน” ยังคงเดินหน้าสานต่อบทบาทของ Garmin Run Club Thailand ในการสร้างคอมมูนิตี้การวิ่งที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงสุขภาพ การเคลื่อนไหว และการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปของ Garmin Run Club Thailand รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook
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