อาดิดาส เผยโฉมรองเท้า Adizero Evo SL สำหรับงาน Bangsaen21

อาดิดาส เปิดตัวรองเท้าวิ่งยอดนิยม Adizero Evo SL ที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน Bangsaen21 วางจำหน่ายที่ร้านอาดิดาส และร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศที่ร่วมรายการ โดยจะวางจำหน่ายเร็ว ๆ นี้
Adizero Evo SL เป็นรองเท้าวิ่งที่ได้แรงบันดาลใจจากนวัตกรรมของรองเท้าวิ่งตระกูล Adizero ที่ใช้ทำลายสถิติเวลาที่ดีที่สุด โดยมีจุดเด่นที่น้ำหนักเบา สัมผัสที่มีความนุ่มนวล มีความคล่องตัวสูง จึงได้รับความนิยมสูงจากบรรดานักวิ่งทั่วทุกมุมโลก จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่อาดิดาสเลือกรองเท้าวิ่งรุ่นนี้มาออกแบบใหม่สำหรับงาน Bangsaen21-2026 ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่ได้รับการรับรองจากกรีฑาโลก (World Athletics) ระดับ Platinum Label เพียงงานเดียวในประเทศไทย โดยมีนักวิ่งชาวไทยและนักวิ่งชาวต่างชาติซึ่งถือเป็นระดับอิลิท (Elite) เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 13,000 คนในปีที่ผ่านมา
สำหรับรองเท้าวิ่ง Adizero Evo SL Bangsaen21-2026 มาในโทนสีขาวเป็นหลักทั้งแบบสำหรับผู้ชายและผู้หญิง โดยที่รองเท้าสำหรับผู้ชายถูกตกแต่งด้วยแถบสามเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ของอาดิดาสด้วยสีน้ำเงิน 2 เฉด (Lucid Ray Blue และ Bright Royal) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเฉดสีน้ำทะเลของหาดบางแสน ขณะที่พื้นรองเท้าชั้นนอกที่ทำจากวัสดุ Continental™ ตกแต่งด้วยสีแดง (Lucid Red) เพื่อสะท้อนความสดใสของแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สาดส่องเหนือชายหาด ขณะที่รองเท้าสำหรับผู้หญิงมีการตกแต่งด้วยแถบสามเส้นในสีเดียวกัน แต่จะมีการปรับโทนสีที่บริเวณพื้นรองเท้าชั้นนอก Continental™ เป็นสีชมพู (Lucid Pink) เพื่อสื่อถึงสีของท้องฟ้ายามเย็นที่หาดบางแสนนั่นเอง
นอกเหนือจากนี้ ยังมีถ่ายทอดเอกลักษณ์ของบางแสนผ่านการออกแบบแผ่นรองเท้าด้านในทั้ง 2 ข้าง ให้สามารถเชื่อมต่อกันเป็นภาพเดียว โดยรองเท้าข้างซ้ายเป็นเส้นทางการแข่งขันของงาน Bangsaen21 ส่วนรองเท้าข้างขวาเป็นแผนที่ของบางแสนพร้อมโลโก้ Bangsaen21 เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ของสนามแข่งขันแห่งนี้ รวมถึงเชือกรองเท้าสำรองที่เพิ่มมาให้นักวิ่งสามารถเลือกปรับแต่งตามสไตล์ของตัวเองอีกด้วย สำหรับรองเท้าผู้ชายจะได้เชือกสำรองสีน้ำเงิน ขณะที่เชือกรองเท้าสำรองของรองเท้าผู้หญิงจะเป็นสีฟ้า
รองเท้าวิ่ง Adizero Evo SL Bangsaen21-2026 มีให้เลือกทั้งแบบสำหรับผู้ชายและผู้หญิง วางจำหน่ายในราคา 5,800 บาท ติดตามรายละเอียดการวางจำหน่ายและวันที่วางจำหน่ายในเร็วๆ นี้ได้ที่ https://www.facebook.com/adidasTH