“PUMA x BANGSAEN42 Marathon Camp 2026” เตรียมความพร้อมให้กับนักวิ่งมาราธอน

PUMA แบรนด์เครื่องแต่งกายกีฬาและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศเยอรมนี ซึ่งได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หลักเป็นปีที่ 2 ในรายการแข่งขันวิ่งมาราธอน BANGSAEN42 จัดโดย บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ซึ่งจะมีกิจกรรมในวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้ ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
โดยในปีนี้ PUMA ได้จัดกิจกรรม “PUMA x BANGSAEN42 Marathon Camp 2026” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักวิ่งที่เข้าร่วม BANGSAEN42 จำนวน 120 คน ฟรี โดยเป็นการร่วมฝึกซ้อมกับโค้ชมืออาชีพ “โค้ชโอ อรรถพล เคี่ยมพันธ์” PUMA Coach และทีมงาน PUMA Pacers ซึ่งช่วยแนะนำทุกเทคนิคในการวิ่ง เริ่มตั้งแต่การวอร์มร่างกายก่อนวิ่ง ระหว่างวิ่ง และการคลายกล้ามเนื้อหลังวิ่ง
สำหรับกิจกรรมฝึกซ้อมจะมีทั้งหมด 10 ครั้ง ในทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน นี้ ณ UTK Stadium