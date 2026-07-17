“นิว–นราวิชญ์ ตั้งคารวคุณ” นักธุรกิจนักดำน้ำ นั่งแท่น Friend of TITONI นาฬิกาแบรนด์ดัง

TITONI แบรนด์นาฬิกาสวิสชั้นนำ ประกาศแต่งตั้ง “นิว–นราวิชญ์ ตั้งคารวคุณ” นักธุรกิจรุ่นใหม่ ผู้บริหารบริษัท ไทยวาชิน จำกัด ขึ้นเป็น Friend of TITONI อย่างเป็นทางการ
ในบทบาทของผู้บริหาร ’นิว’ สานต่อธุรกิจครอบครัวด้วยวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ พร้อมยึดมั่นในมาตรฐาน คุณภาพ และความพิถีพิถันในทุกมิติ ขณะที่อีกด้านหนึ่ง เขาคือนักดำน้ำระดับ PADI Dive Master ผู้หลงใหลการสำรวจโลกใต้ท้องทะเลและมีประสบการณ์ดำน้ำมากกว่า 380 ล็อกไดฟ์ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่น วินัย และความกล้าที่จะก้าวข้ามความท้าทาย
ด้วยบุคลิกที่ เรียบหรู สุขุม และความหลงใหลในความแม่นยำ ทำให้ นราวิชญ์ สะท้อนตัวตนของ TITONI ได้อย่างลงตัว พร้อมถ่ายทอดจิตวิญญาณของแบรนด์นาฬิกาสวิส ที่เชื่อมั่นในคุณค่าเหนือกาลเวลา งานฝีมืออันประณีต และความเป็นเลิศที่สั่งสมมายาวนาน กว่าศตวรรษได้เป็นอย่างดี
การแต่งตั้งครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ TITONI สำหรับประเทศไทย ในการถ่ายทอดภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผ่านบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ ไลฟ์สไตล์ และคุณค่าที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของ TITONI ได้อย่างแท้จริง