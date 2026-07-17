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การบินไทย ร่วมกับแบรนด์ SIRIVANNAVARI ออกแบบกระเป๋า Amenity Kit เอ็กซ์คลูซีฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพราะทุกห้วงเวลาบนน่านฟ้าคือช่วงเวลาอันแสนพิเศษ การบินไทย สายการบินแห่งชาติ ร่วมกับ SIRIVANNAVARI แบรนด์แฟชั่นระดับลักซ์ชัวรีภายใต้พระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รังสรรค์ประสบการณ์ครั้งใหม่สำหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาส (Royal First Class) ผ่าน Amenity Kit ดีไซน์พิเศษที่ถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย เพื่อมอบการต้อนรับอันอบอุ่นแก่นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมยกระดับประสบการณ์การเดินทางในแบบฉบับการบินไทย


กระเป๋าลวดลายแรกถ่ายทอดเรื่องราวจากเทพปกรณัมอันงดงามของไทย ผ่านสัตว์มงคลทั้ง 4 ทิศแห่งเขาพระสุเมรุ เปรียบเสมือนตัวแทนนักเดินทางจากโลกที่ไร้พรมแดนสู่เรื่องราวแห่งความเชื่อแบบไทยโบราณ อันประกอบด้วย 4 ดีไซน์ที่มีลวดลายคล้ายสีน้ำ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณ ประกอบด้วย ‘ม้า’ บนกระเป๋าสีชมพูสดใส ตัวแทนนักเดินทางจากทิศตะวันตก, ‘ช้าง’ บนกระเป๋าสีฟ้าอ่อน ตัวแทนนักเดินทางจากทิศเหนือ, ‘สิงห์’ บนกระเป๋าสีเขียวน้ำทะเล ตัวแทนนักเดินทางจากทิศตะวันออก และ ‘วัว’ บนกระเป๋าสีม่วง สีประจำสายการบิน ผสมผสานกับลาย ‘นกยูง’ และดอก ‘ไอริส’ สัญลักษณ์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI พร้อมประดับด้วยลวดลายดอกกล้วยไม้ ดอกไม้ไทยสัญลักษณ์ของการบินไทย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวแห่งมิตรภาพ ผ่านงานออกแบบที่ลงตัวจากรสนิยมแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ (Art of living) ขององค์ดีไซเนอร์


อีกหนึ่งลวดลายสะท้อนบรรยากาศแห่งการต้อนรับอันอบอุ่นดั่งเจ้าบ้าน ที่กำลังเตรียมต้อนรับแขกคนสำคัญ ผ่านการนำรูปแบบของพวงมาลัยไทยและเครื่องแขวนโบราณที่เรียกว่า ‘อุบะ’ มาประยุกต์เป็นลวดลายร่วมสมัย ซึ่งในอดีตนิยมใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง สื่อถึงความเป็นสิริมงคลและความปรารถนาดีในทุกการเดินทาง เติมเต็มเรื่องราวด้วย ‘ต้นกล้วย’ ตัวแทนแห่งวัฒนธรรมไทยที่สื่อถึงความมั่งมี ความร่มรื่น และความเป็นสุข เปรียบเสมือนคำอวยพร ที่ส่งมอบแก่นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมประดับด้วยนกยูง สัญลักษณ์จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI เพื่อร่วมส่งต่อความสุขและความปรารถนาดี ผ่านการจับคู่สีสันอันสดใส ไม่ว่าจะเป็น ชมพู-เขียว, ส้ม-ฟ้า, น้ำเงิน-ชมพูอ่อน และเขียวมิ้นต์-ม่วง สะท้อนบรรยากาศแห่งเทศกาลอันเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา


กระเป๋าทั้งสองลวดลายได้รับการออกแบบในทรงเหลี่ยม ที่สามารถบรรจุของใช้จำเป็นได้อย่างครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมเสริมความสะดวกในการใช้งานด้วยหูจับหนังพรีเมียมในโทนสีที่เข้ากับกระเป๋า และตกแต่งด้วยโลโก้ SIRIVANNAVARI อย่างประณีตจากเทคนิคปั๊มนูน ที่เพิ่มความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์แห่งงานออกแบบระดับลักซ์ชัวรี


นอกจากดีไซน์อันมีเอกลักษณ์และเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดอย่างงดงามแล้ว ของใช้ทุกชิ้นภายใน Amenity Kit ยังได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบประสบการณ์ระดับเฟิร์สคลาสอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์จาก LA PRAIRIE แบรนด์สกินแคร์ระดับพรีเมียมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบด้วย Foam Cleanser ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรก เครื่องสำอาง และมลภาวะอย่างอ่อนโยน พร้อมมอบความชุ่มชื้น เพื่อผิวที่สะอาด สดชื่น และดูสุขภาพดี , Skin Caviar Luxe Cream ครีมบำรุงผิวที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวให้แลดูแข็งแรง พร้อมมอบความกระชับ เรียบเนียน และอ่อนเยาว์อย่างมีชีวิตชีวา, Skin Caviar Luxe Eye Cream ผลิตภัณฑ์บำรุงรอบดวงตาที่ช่วยฟื้นคืนความกระชับให้ผิว พร้อมลดเลือนความหมองล้า เพื่อดวงตาที่ดูกระจ่างใสและอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมด้วย SIRIVANNAVARI Maison Lip Balm ลิปบาล์มเนื้อครีมเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่มชุ่มชื้น, SIRIVANNAVARI Maison Multi-Purpose Cloth ผ้าอเนกประสงค์สำหรับเช็ดแว่นตาและหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ผ้าปิดตาที่ออกแบบลวดลายให้เข้าชุดกับกระเป๋า, แปรงสีฟันจาก CIRCLES พร้อมขนแปรงชนิดพิเศษนุ่มนวลต่อช่องปาก รวมถึงผลิตภัณฑ์จาก MARVIS กลิ่นมิ้นต์เพื่อมอบลมหายใจที่หอมสดชื่นตลอดการเดินทาง


พิเศษยิ่งขึ้น แม้สิ้นสุดการเดินทางบนเที่ยวบินที่แสนพิเศษ การบินไทย นำเสนอความช่วงเวลาแสนพิเศษที่ไม่รู้จบด้วย Facial Treatment Voucher จาก LA PRAIRIE ที่สามารถใช้บริการได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การปรนนิบัติผิวอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายอย่างเหนือระดับ




ร่วมค้นพบนิยามใหม่แห่งการเดินทางระดับลักซ์ชัวรี ผ่านเรื่องราวความเป็นไทยร่วมสมัยใน Amenity Kit จากการบินไทยและ SIRIVANNAVARI พิเศษเฉพาะผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาส (Royal First Class) ในเส้นทางบินสู่ ลอนดอน โอซาก้า และโตเกียวนาริตะ ตั้งแต่วันนี้นี้เป็นต้นไป

การบินไทย ร่วมกับแบรนด์ SIRIVANNAVARI ออกแบบกระเป๋า Amenity Kit เอ็กซ์คลูซีฟ
การบินไทย ร่วมกับแบรนด์ SIRIVANNAVARI ออกแบบกระเป๋า Amenity Kit เอ็กซ์คลูซีฟ
การบินไทย ร่วมกับแบรนด์ SIRIVANNAVARI ออกแบบกระเป๋า Amenity Kit เอ็กซ์คลูซีฟ
การบินไทย ร่วมกับแบรนด์ SIRIVANNAVARI ออกแบบกระเป๋า Amenity Kit เอ็กซ์คลูซีฟ
การบินไทย ร่วมกับแบรนด์ SIRIVANNAVARI ออกแบบกระเป๋า Amenity Kit เอ็กซ์คลูซีฟ
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