การบินไทย ร่วมกับแบรนด์ SIRIVANNAVARI ออกแบบกระเป๋า Amenity Kit เอ็กซ์คลูซีฟ

เพราะทุกห้วงเวลาบนน่านฟ้าคือช่วงเวลาอันแสนพิเศษ การบินไทย สายการบินแห่งชาติ ร่วมกับ SIRIVANNAVARI แบรนด์แฟชั่นระดับลักซ์ชัวรีภายใต้พระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รังสรรค์ประสบการณ์ครั้งใหม่สำหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาส (Royal First Class) ผ่าน Amenity Kit ดีไซน์พิเศษที่ถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย เพื่อมอบการต้อนรับอันอบอุ่นแก่นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมยกระดับประสบการณ์การเดินทางในแบบฉบับการบินไทย
กระเป๋าลวดลายแรกถ่ายทอดเรื่องราวจากเทพปกรณัมอันงดงามของไทย ผ่านสัตว์มงคลทั้ง 4 ทิศแห่งเขาพระสุเมรุ เปรียบเสมือนตัวแทนนักเดินทางจากโลกที่ไร้พรมแดนสู่เรื่องราวแห่งความเชื่อแบบไทยโบราณ อันประกอบด้วย 4 ดีไซน์ที่มีลวดลายคล้ายสีน้ำ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณ ประกอบด้วย ‘ม้า’ บนกระเป๋าสีชมพูสดใส ตัวแทนนักเดินทางจากทิศตะวันตก, ‘ช้าง’ บนกระเป๋าสีฟ้าอ่อน ตัวแทนนักเดินทางจากทิศเหนือ, ‘สิงห์’ บนกระเป๋าสีเขียวน้ำทะเล ตัวแทนนักเดินทางจากทิศตะวันออก และ ‘วัว’ บนกระเป๋าสีม่วง สีประจำสายการบิน ผสมผสานกับลาย ‘นกยูง’ และดอก ‘ไอริส’ สัญลักษณ์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI พร้อมประดับด้วยลวดลายดอกกล้วยไม้ ดอกไม้ไทยสัญลักษณ์ของการบินไทย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวแห่งมิตรภาพ ผ่านงานออกแบบที่ลงตัวจากรสนิยมแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ (Art of living) ขององค์ดีไซเนอร์
อีกหนึ่งลวดลายสะท้อนบรรยากาศแห่งการต้อนรับอันอบอุ่นดั่งเจ้าบ้าน ที่กำลังเตรียมต้อนรับแขกคนสำคัญ ผ่านการนำรูปแบบของพวงมาลัยไทยและเครื่องแขวนโบราณที่เรียกว่า ‘อุบะ’ มาประยุกต์เป็นลวดลายร่วมสมัย ซึ่งในอดีตนิยมใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง สื่อถึงความเป็นสิริมงคลและความปรารถนาดีในทุกการเดินทาง เติมเต็มเรื่องราวด้วย ‘ต้นกล้วย’ ตัวแทนแห่งวัฒนธรรมไทยที่สื่อถึงความมั่งมี ความร่มรื่น และความเป็นสุข เปรียบเสมือนคำอวยพร ที่ส่งมอบแก่นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมประดับด้วยนกยูง สัญลักษณ์จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI เพื่อร่วมส่งต่อความสุขและความปรารถนาดี ผ่านการจับคู่สีสันอันสดใส ไม่ว่าจะเป็น ชมพู-เขียว, ส้ม-ฟ้า, น้ำเงิน-ชมพูอ่อน และเขียวมิ้นต์-ม่วง สะท้อนบรรยากาศแห่งเทศกาลอันเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา
กระเป๋าทั้งสองลวดลายได้รับการออกแบบในทรงเหลี่ยม ที่สามารถบรรจุของใช้จำเป็นได้อย่างครบครันตลอดการเดินทาง พร้อมเสริมความสะดวกในการใช้งานด้วยหูจับหนังพรีเมียมในโทนสีที่เข้ากับกระเป๋า และตกแต่งด้วยโลโก้ SIRIVANNAVARI อย่างประณีตจากเทคนิคปั๊มนูน ที่เพิ่มความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์แห่งงานออกแบบระดับลักซ์ชัวรี
นอกจากดีไซน์อันมีเอกลักษณ์และเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดอย่างงดงามแล้ว ของใช้ทุกชิ้นภายใน Amenity Kit ยังได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบประสบการณ์ระดับเฟิร์สคลาสอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์จาก LA PRAIRIE แบรนด์สกินแคร์ระดับพรีเมียมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบด้วย Foam Cleanser ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรก เครื่องสำอาง และมลภาวะอย่างอ่อนโยน พร้อมมอบความชุ่มชื้น เพื่อผิวที่สะอาด สดชื่น และดูสุขภาพดี , Skin Caviar Luxe Cream ครีมบำรุงผิวที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวให้แลดูแข็งแรง พร้อมมอบความกระชับ เรียบเนียน และอ่อนเยาว์อย่างมีชีวิตชีวา, Skin Caviar Luxe Eye Cream ผลิตภัณฑ์บำรุงรอบดวงตาที่ช่วยฟื้นคืนความกระชับให้ผิว พร้อมลดเลือนความหมองล้า เพื่อดวงตาที่ดูกระจ่างใสและอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมด้วย SIRIVANNAVARI Maison Lip Balm ลิปบาล์มเนื้อครีมเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่มชุ่มชื้น, SIRIVANNAVARI Maison Multi-Purpose Cloth ผ้าอเนกประสงค์สำหรับเช็ดแว่นตาและหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ผ้าปิดตาที่ออกแบบลวดลายให้เข้าชุดกับกระเป๋า, แปรงสีฟันจาก CIRCLES พร้อมขนแปรงชนิดพิเศษนุ่มนวลต่อช่องปาก รวมถึงผลิตภัณฑ์จาก MARVIS กลิ่นมิ้นต์เพื่อมอบลมหายใจที่หอมสดชื่นตลอดการเดินทาง
พิเศษยิ่งขึ้น แม้สิ้นสุดการเดินทางบนเที่ยวบินที่แสนพิเศษ การบินไทย นำเสนอความช่วงเวลาแสนพิเศษที่ไม่รู้จบด้วย Facial Treatment Voucher จาก LA PRAIRIE ที่สามารถใช้บริการได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การปรนนิบัติผิวอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายอย่างเหนือระดับ
ร่วมค้นพบนิยามใหม่แห่งการเดินทางระดับลักซ์ชัวรี ผ่านเรื่องราวความเป็นไทยร่วมสมัยใน Amenity Kit จากการบินไทยและ SIRIVANNAVARI พิเศษเฉพาะผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาส (Royal First Class) ในเส้นทางบินสู่ ลอนดอน โอซาก้า และโตเกียวนาริตะ ตั้งแต่วันนี้นี้เป็นต้นไป