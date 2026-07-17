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คนดังอดีตตุ้ยนุ้ย! ปัจจุบันสุดเป๊ะ ฟิตแอนด์เฟิร์มจนหุ่นลีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากวันวานที่เคยมีรูปร่างอวบอิ่ม จนหลายคนจดจำภาพลักษณ์นั้นได้เป็นอย่างดี วันนี้เหล่าคนดังในแวดวงสังคม ต่างพิสูจน์ให้เห็นว่า การดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างน่าทึ่ง ด้วยวินัยในการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม และการปรับไลฟ์สไตล์ให้สมดุล ส่งผลให้พวกเขามีรูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟิร์ม ผอมลีน และดูอ่อนเยาว์มากขึ้น กลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆ คน หันมาใส่ใจสุขภาพและสร้างเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองเช่นกัน


เริ่มแรกเราคุ้นเคยกับ “เมก้า ศรีอรทัยกุล” สะใภ้คนเก่งของบ้าน Beauty Gem กับลุคคุณนายที่เคียงข้าง “เสี่ยหนึ่ง-สุริยน ศรีอรทัยกุล” อยู่เสมอ แต่ย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เธอได้ตั้งใจลดน้ำหนักอย่างจริงจัง เพราะมีปัญหาสุขภาพ อย่าง โรคไทรอยด์ และได้รับคำแนะนำจากคุณหมอว่าให้ลดน้ำหนัก โดยเธอใช้เวลาอยู่นาน เริ่มจากการลดอาหารประเภทแป้ง เลือกรับประทานแต่อาหารคลีน และออกกำลังกายอาทิตย์ละ 5 วัน ทำให้น้ำหนักลดลงไปกว่า 10 กก. จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่กลับมาอ้วนอีก เรียกว่าลดน้ำหนักอย่างยั่งยืน แถมยังดูหน้าเด็กลงอีกด้วย


เช่นเดียวกับ “คริส จาติกรัตน์” บอสหนุ่มแห่ง คอร์ติน่า วอทช์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลและผู้นำเข้าธุรกิจนาฬิกาหรูระดับแถวหน้าของเมืองไทย อดีตหนุ่มหุ่นหมี ใจดี อบอุ่น ด้วยความที่ต้องการดูแลสุขภาพ เพราะอยากมีพลังในการทำงาน และอยากอยู่กับครอบครัวไปนานๆ ทำให้เขาตั้งใจดูแลสุขภาพ ลดน้ำหนักไปได้เยอะ ดูสุขภาพดีและหน้าเด็กลงเป็น 10 ปี


ส่วนสาวร่างเล็ก “เล็ก-ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร” ที่แม้จะตัวเล็กอยู่แล้ว ไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกิน แต่ด้วยความที่อายุมากขึ้น และต้องการดูแลรูปร่างให้เป๊ะปังกว่าเดิม สาวเล็กจึงตั้งใจปั้นหุ่นให้ฟิตแอนด์เฟิร์ม ด้วยการออกกำลังกายอย่างหนักและมีวินัยสุดๆ บอกเลยว่าเมื่อเห็นภาพปัจจุบันของเธอตอนนี้นั้น ลีนสุด กล้ามเน้นๆ


แน่นอนว่า ทุกคนเคยต้องผ่านจุดที่ “อวบ” มาบ้าง สาว “เบอร์ดี้-ปาวา นาคาศัย” แม้จะไม่ได้เห็นชัดเจน เพราะเป็นคนสูง แขนขายาว แต่ก็ทำให้ไม่ค่อยมั่นใจ ด้วยไลฟ์สไตล์ต่างๆ ของคนรุ่นใหม่ ทำให้เธอหันมาออกกำลังกายอย่างจริงจัง เร่งสร้างกล้ามเนื้อ เรียกว่าเป็นสาวรักการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น วิ่ง เทนนิส Body weight Training เธอเล่นได้หมด


ด้านคุณแม่ยังสาว “มัดมุก-แพรดาว เหตระกูล” อดีตสาวจ้ำม่ำ แก้มยุ้ย แต่ก็รักสวยรักงาม และรักการออกกำลังกาย เคยตั้งใจลดน้ำหนักมาก่อนหน้านี้แล้ว ยิ่งเมื่อหลังจากมีลูก ทำให้เธอต้องดูแลลูก อาจจะห่างหายจากการออกกำลังกายไปบ้าง แต่เมื่อลูกเริ่มโตขึ้น ก็กลับมาควบคุมอาหารำพร้อมกับการออกกำลังกายอีกครั้ง จนปัจจุบันนี้ บอดี้ลีนแทบจะไม่มีไขมันส่วนเกิน


สำหรับ “ยุ้ย-ดร. กันธิชา ฉิมศิริ” หรือ "ซินเดอเรลล่าเมืองไทย" เป็นนักธุรกิจ นักแข่งรถหญิง และอดีตมิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 จากที่เคยเป็นสาวอวบ หุ่นสาย ฝ. เดี๋ยวนี้รูปร่างกลับดูลีน แขน ขา เรียวเล็ก จากการลดน้ำหนักหลายๆ วิธี ทั้งคุมอาหารคู่กับเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ ทำให้ดูเป็นสาวเอวบางร่างน้อยได้

คนดังอดีตตุ้ยนุ้ย! ปัจจุบันสุดเป๊ะ ฟิตแอนด์เฟิร์มจนหุ่นลีน
คนดังอดีตตุ้ยนุ้ย! ปัจจุบันสุดเป๊ะ ฟิตแอนด์เฟิร์มจนหุ่นลีน
คนดังอดีตตุ้ยนุ้ย! ปัจจุบันสุดเป๊ะ ฟิตแอนด์เฟิร์มจนหุ่นลีน
คนดังอดีตตุ้ยนุ้ย! ปัจจุบันสุดเป๊ะ ฟิตแอนด์เฟิร์มจนหุ่นลีน
คนดังอดีตตุ้ยนุ้ย! ปัจจุบันสุดเป๊ะ ฟิตแอนด์เฟิร์มจนหุ่นลีน
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