“แคมป์ฤดูร้อน” สำหรับมหาเศรษฐีที่ซันวัลเลย์

ช่วงสัปดาห์ต้นเดือนที่ผ่านมา บรรดามหาเศรษฐีและซีอีโอพากันขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เพื่อเดินทางไปยังแคมป์ และเข้าร่วมประชุมประจำปี ‘Allen & Co. Sun Valley Conference’ ที่เมืองซันวัลเลย์ รัฐไอดาโฮ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการประชุมสุดยอดแบบเชิญเฉพาะที่รู้จักกันในชื่อ “แคมป์ฤดูร้อนสำหรับมหาเศรษฐี”
เครื่องบินเจ็ต 300-500 ลำ ขึ้นลงจอดที่สนามบินฟรีดแมน เมโมเรียล ในซันวัลเลย์ทุกวันในช่วงการจัดงาน เพื่อขนส่งบุคคลร่ำรวยและผู้บริหารที่มีอิทธิพลจากอุตสาหกรรมสื่อและเทคโนโลยี ความคึกคักบนท้องฟ้าเหนือเมืองตากอากาศ ที่มีประชากรถาวรน้อยกว่า 1,800 คน ส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินโมเดลการเช่าเหมาลำหรือโมเดลผู้ถือหุ้น เช่น NetJets, Flexjet และ Vista ซึ่งเป็นตัวเลือกยอดนิยม เนื่องจากความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการติดตามเครื่องบิน
ผู้เข้าร่วมงานในปีนี้เป็นบุคคลสำคัญ อาทิ “เจฟฟ์ เบซอส” ผู้ร่วมก่อตั้ง Amazon, “ทิม คุก” ซีอีโอคนปัจจุบันของ Apple, “รูเพิร์ต และแลคแลน เมอร์ด็อก” แห่ง Fox และ “มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก” ซีอีโอของ Meta
จากข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการควบคุมและการเสนอขายหุ้น IPO ปัญญาประดิษฐ์ (AI) น่าจะครองบทสนทนาอีกครั้ง “ซุนดาร์ พิชัย” จาก Google และ “แซม อัลท์แมน” จาก OpenAI เคยเข้าร่วมเมื่อปีที่แล้ว และในปีนี้มี “ดาริโอ อโมเดอี” จาก Anthropic อยู่ในรายชื่อแขกรับเชิญ
การควบรวมกิจการสื่อก็เป็นหัวข้อสำคัญเช่นกัน “เดวิด เอลลิสัน” ซีอีโอของ Paramount Skydance และ “บารี ไวส์” รองประธานบริหาร เข้าร่วมงานด้วย เช่นเดียวกับ “เดวิด ซาสลาฟ” ซีอีโอของ Warner Bros. Discovery ซึ่งเป็นผู้นำในการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดของเอลลิสัน
ซันวัลเลย์ แตกต่างจากดาวอส หรืองานประชุมสุดยอดที่คล้ายคลึงกัน เพราะที่นี่เป็นการประชุมแบบปิดทั้งหมด การสนทนาเกิดขึ้นในสนามกอล์ฟและระหว่างการเดินป่า ท่ามกลางซีอีโอที่สวมเสื้อแจ็กเกตขนแกะและกางเกงยีนส์ บรรยากาศที่ผ่อนคลายนี้ช่วยเริ่มต้นข้อตกลงมากมาย เช่น การเข้าซื้อกิจการ ABC ของดิสนีย์ หรือการเข้าซื้อกิจการ NBC Universal ของคอมแคสต์
การประชุมสุดยอดระดับมหาเศรษฐีนี้ เริ่มต้นเมื่อกว่าสี่ทศวรรษก่อนในฐานะการประชุมด้านสื่อ และขยายไปสู่การรวมผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนจากโลกธุรกิจ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทลงทุนขนาดเล็กอย่าง Allen & Company