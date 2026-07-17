โอริส Lou Gehrig ถ่ายทอดตำนานไอคอนเบสบอล

โอริส (Oris) ร่วมยกย่องชีวิตและตำนานของ Lou Gehrig ไอคอนแห่งวงการเบสบอล พร้อมร่วมระดมทุนสนับสนุนการทำงานของ The Lou and Eleanor Gehrig Family Foundation ผ่านเรือนเวลารุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่น ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 2,130 เรือน เพื่อรำลึกถึงสถิติการลงแข่งขัน 2,130 เกม ให้กับทีม New York Yankeesและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค ALS ที่ทำให้ Lou Gehrig ต้องเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควร
Lou Gehrig Limited Edition รังสรรค์ขึ้นบนพื้นฐานของ Big Crown Pointer Date ถ่ายทอดเรื่องราวของ Lou Gehrig ตำนานผู้เล่นตำแหน่งเฟิร์สต์เบสแห่งวงการเบสบอล หนึ่งในรายละเอียดพิเศษคือ เลข 4 สีน้ำเงินบนวงแหวนวันที่ เพื่อรำลึกถึงหมายเลข 4 สัญลักษณ์ของ Lou Gehrig ซึ่งทีม New York Yankees ประกาศยกเลิกการใช้งานในปี 1940 และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมเนียมการปลดระวางหมายเลขผู้เล่นใน Major League Baseball
โทนสีน้ำเงินและขาวของทีม New York Yankees ถูกถ่ายทอดลงบนเรือนเวลาผ่านสเกลนาทีสีน้ำเงินและกรอบสีน้ำเงินรอบหลักชั่วโมง ที่ตัดกับรายละเอียดสีขาว เคลือบสารเรืองแสง ขณะที่ หน้าปัดสีเงินขัดลายแนวตั้งได้รับแรงบันดาลใจจากฉายาอันเลื่องชื่อของ Gehrig อย่าง “The Iron Horse” หรือ “ม้าเหล็ก” สะท้อนกลิ่นอายของดีไซน์ยุค 1920–1930 ซึ่งเป็นช่วงที่ Gehrig ลงแข่งขันอยู่ในลีก ผ่านการปรับรายละเอียดของหน้าปัดทูโทน โดยเลือกใช้การผสมผสานระหว่างตัวเลขและหลักชั่วโมงแทนการใช้ตัวเลขอารบิกครบทั้ง 12 ตำแหน่ง
สายหนังสีน้ำตาลได้รับการเย็บตะเข็บคู่ ในสไตล์เดียวกับถุงมือเบสบอล ขณะที่ สาย NATO ที่มาพร้อมกับเรือนเวลา ก็มาในโทนลายแถบสีน้ำเงินและขาว เช่นกัน ฝาหลังตัวเรือนสลักภาพGehrig ขณะกล่าวสุนทรพจน์อำลาการเล่น พร้อมหมายเลขลิมิเต็ด อิดิชั่นประจำตัวเรือน