“ลิน อราวนด์” อวดความโรแมนติกมุมมองใหม่

ลิน อราวนด์ (lyn around) ต้อนรับฤดูกาล Fall 2026 ด้วยการถ่ายทอดโลกแห่งศิลปะ จินตนาการ และความโรแมนติกในมุมมองใหม่ ผ่าน 3 แคปซูลคอลเลกชัน ได้แก่ Heart on Canvas, Ruby และ LNRD Signature ที่สะท้อนตัวตนของผู้หญิงในหลากหลายมิติ ตั้งแต่ความอ่อนหวานเปี่ยมความคิดสร้างสรรค์ ความสง่างามเหนือกาลเวลา ไปจนถึงเสื้อผ้าเบสิกที่พร้อมให้ครีเอตลุคได้อย่างอิสระในทุกวัน
Heart on Canvas ถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กสาวผู้มีจินตนาการและความฝันในการเป็นศิลปิน ผ่านความงดงามของศิลปะและสีสัน ผสานเสน่ห์ของแฟชั่นร่วมสมัย สู่ซิลลูเอตสไตล์ Preppy ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยูนิฟอร์มคลาสสิกมีกลิ่นอายของ Workwear และ City Wear ด้วยลวดลายพิมพ์สีเทียนที่เสมือนภาพวาดจากมือเด็กผู้หญิง เทคนิคการตกแต่งคริสตัล Hotfix ลายพิมพ์สีน้ำอันอ่อนโยน อีกหนึ่งดีเทลคือการนำเสนอภาพของ Central Park และวิถีชีวิตแบบ New York City Girl พร้อมโทนสีหลักเฉดสีพาสเทลผสานกับพาเลตต์สีคลาสสิก
คีย์ไอเทมหลัก อาทิ เดรสสั้นปกคอเสื้อตกแต่งเนคไท แจ็กเกตแขนยาวประดับแพตช์กระเป๋ารูปหัวใจ และเซ็ตเสื้อนิตพร้อมกางเกงขาสั้นลายทาง เดรสยาวโทนสีนู้ด เสื้อเบลาส์แขนยาวผ้าลูกไม้ และทีเชิ้ตเดรสแขนสั้นตกแต่งลายหัวใจจากผ้าลูกไม้
ส่วนไฮไลต์ของคอลเลกชัน Ruby มิติที่หรูหราและสง่างามขึ้นนั้น ได้แก่ เดรสสั้นและเดรสยาวสีดำพิมพ์ลายดอกกุหลาบ เซ็ตเสื้อแขนกุดและกระโปรงสั้นประดับคริสตัล เดรสยาวแขนกุดสีแชมเปญผ้าเล่นแสง เดรสสั้นผ้าจับย่นแขนยาวในเฉดสีชมพูมาเจนต้าและสีส้มโอโรส รวมถึงเดรสยาวระบายต่อชั้นประดับคริสตัล
สำหรับ LNRD Signature คอลเลกชันเบสิกแวร์ที่เรียบง่าย ผสานความคล่องตัว และความคิดสร้างสรรค์ เป็นการนำสองคาแรกเตอร์ซิกเนเจอร์ของ lyn around อย่าง “Bobby” สุนัขพันธุ์ Miniature Schnauzer และ “Tabby” แมวพันธุ์ Domestic Shorthair มาถ่ายทอดผ่านลายพิมพ์ งานปัก และกราฟิกพิเศษ ลงบนไอเทม Everyday Wear พร้อมเลือกใช้พาเลตต์สีพาสเทล อย่าง Butter Yellow, Baby Pink และ Baby Blue จับคู่กับเฉดคลาสสิก Ivory White และ Navy Blue
ไฮไลต์ของคอลเลกชัน ได้แก่ สเวตเตอร์แขนยาวแต่งซิปพร้อมดีเทลโลโก้ซิกเนเจอร์ เสื้อยืดพิมพ์ลาย Bobby และ Tabby กางเกงเดนิมขายาวทรงขากว้าง เสื้อเชิ้ตครอปแขนยาวและกระโปรงพลีทลายทาง เสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ปักโลโก้ซิกเนเจอร์