ลีวายส์ ปล่อยแฟชั่นเดนิมคูลๆ ที่ร่วมกับฟาร์มชื่อดังระดับโลก

ลีวายส์ (Levi’s®) และ Sky High Farm Goods (SHFG) ออกคอลเลกชัน Levi’s® x Sky High Farm Goods เป็นการรวมตัวของสองแบรนด์อเมริกันที่มีรากฐานต่างกัน แต่มีอุดมการณ์ร่วมกัน โดยแบรนด์หนึ่งมีต้นกำเนิดจากมรดกแห่งเดนิม ขณะที่ อีกแบรนด์ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจด้านความเท่าเทียมทางอาหาร และเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟู นำเสนอไอเท็มที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Workwear ออกแบบมาเพื่อการสวมใส่ การทำงาน และการใช้ชีวิตในทุกวัน
Sky High Farm Goods ก่อตั้งขึ้นในปี 2022 โดย แดน โคเลน และแดฟนี เซย์โบลด์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ Sky High Farm องค์กรไม่แสวงหากำไรด้านความเท่าเทียมทางอาหารในหุบเขาฮัดสัน รัฐนิวยอร์ก ซึ่งใช้แนวทางเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูในการผลิตอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมฟื้นฟูคุณภาพดิน ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และเพิ่มการเข้าถึงอาหารสดให้แก่ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ
พันธกิจของแบรนด์มีความตรงไปตรงมา ไม่ต่างจากเสื้อผ้าที่ผลิตขึ้น นั่นคือ การสร้างการรับรู้และสร้างรายได้ เพื่อนำกลับไปสนับสนุนงานขององค์กรไม่แสวงหากำไรดังกล่าว แนวคิดนี้สอดคล้องกับลีวายส์ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการของแรงงาน และเติบโตเคียงข้างผู้คนที่ใช้เสื้อผ้าของแบรนด์ ในการทำงาน มาตลอดหลายชั่วอายุคน คอลเลกชันนี้ผลิตจากผ้าฝ้ายออร์แกนิก และ Transitional Cotton หรือฝ้ายที่มาจากพื้นที่เกษตรซึ่งอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน จากระบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมสู่มาตรฐานออร์แกนิก หรือเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูสะท้อนความมุ่งมั่นร่วมกันของทั้งสองแบรนด์ ในการพัฒนากระบวนการผลิต และห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
คอลเลกชันจำนวน 10 ชิ้นนี้ ได้รับการออกแบบใหม่ โดยผสานเอกลักษณ์ด้านดีไซน์ของลีวายส์ เข้ากับรายละเอียดจาก Workwear ของ SHFG พร้อมนำเสนอลีวายส์ L-Tab เวอร์ชันพิเศษที่จับคู่กับสัญลักษณ์ Cloud S ของ SHFG เพื่ออ้างอิงถึง Big E อันเป็นเอกลักษณ์ของลีวายส์ ประกอบด้วยการฟอกเดนิม 3 รูปแบบ การเย็บ Triple Stitch หรือการเย็บตะเข็บ 3 เส้นคู่ขนาน, กระดุม Custom Shank, Jacron Patch แบบพิเศษ และงานปัก Strawberry Moon อันเป็นซิกเนเจอร์ของ SHFG
แคมเปญนี้ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์โดย Ben Solomon และภาพถ่ายโดย Ilya Lipkin ซึ่งนำโลกของฟาร์มสู่ใจกลางมหานคร บนถนน Bond Street อันเป็นเอกลักษณ์ของนิวยอร์ก สะท้อนการหลอมรวมระหว่างชนบทและเมือง ระหว่างธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในเมือง เพื่อชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่มักถูกมองข้าม ระหว่างผืนดินและอาหารบนโต๊ะ ระหว่างผู้ปลูกและผู้บริโภค ตลอดจนความสัมพันธ์ของระบบอาหารทั้งหมดที่เชื่อมโยงถึงกัน