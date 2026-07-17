สวนโคมไฟเปล่งแสงศิลป์ ที่สามย่านมิตรทาวน์

สามย่านมิตรทาวน์ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน นำโดย บจก.เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์, เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย, โดยมีโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ เขตปทุมวัน, เขตพระนคร และ พิพิธภัณฑ์เด็ก ห้องสมุด และศูนย์นันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รวม 45 แห่ง จัดงาน SAMYAN MITRTOWN LANTERN ART FESTIVAL 2026 "THE LUMINOUS BLOOM : เปล่งแสงศิลป์" 17-31 ก.ค.นี้ เวลา 10.00 น. และเปิดไฟเวลา 15.00-24.00 น.
งานนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยเนรมิตลานหน้าศูนย์การค้า ให้กลายเป็นสวนแห่งแสงความยาวกว่า 100 เมตร ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากดอกไม้ที่ผลิบานในยามค่ำคืน ผ่านโคมไฟเพนต์มือกว่า 4,000 ดวง 4,000 จินตนาการ ที่ทุกใบมีเพียงชิ้นเดียวในโลก พร้อมเสียงดนตรี Jazz in the Garden ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-20.00 น. วันละ 3 รอบ โดยเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ และประชาชนทั่วไปสร้างสีสันให้กับงานผ่านเสียงเพลง
พร้อมไฮไลต์ 5 แลนด์มาร์คแห่งการผลิบาน ได้แก่ Blooming Gate, Luminous Passage, Bloomscape, Blooming Sky และ Blooming Canopy จุดเช็กอินที่ผสานศิลปะ แสง สี และจินตนาการไว้ในทุกย่างก้าว พร้อมแคมเปญ "ช้อปสนุก รับฟรี! SAMYAN Tote Bag" มอบกระเป๋าผ้าลิมิเต็ดดีไซน์พิเศษ 800 สิทธิ์ สำหรับสมาชิก MITR Member ที่มียอดซื้อภายในศูนย์ครบ 3,500 บาทขึ้นไป