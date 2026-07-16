ฉลอง 23 ปี “เปรี้ยวปาก” เปิดเทศกาลความอร่อย ยกทัพร้านดังทั่วไทย

รายการวาไรตี้กิน-เที่ยว “เปรี้ยวปาก” ทางช่อง 3HD ดำเนินรายการโดยคู่ซี้สายกิน เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี และจอย-รินลณี ศรีเพ็ญ ผลิตโดย บริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จำกัด เตรียมจัดงาน “เปรี้ยวปาก Festival 2026 : อร่อยทุกคำ อิ่มสุขทุกคน” By ธนาคารออมสิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 พร้อมฉลองครบรอบ 23 ปีของรายการ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม–3 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00–22.00 น. ณ ลาน M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ
ภายในงาน “เปรี้ยวปาก Festival 2026” ยกขบวนร้านสตรีทฟู้ดชื่อดัง ร้านเด็ดจากทั่วประเทศ และร้านของดารา-อินฟลูเอนเซอร์ ขนเมนูยอดนิยมมาเสิร์ฟตลอด 4 วัน พร้อมกิจกรรมบนเวที การแสดงจากศิลปิน และสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน เพื่อมอบประสบการณ์ความอร่อยและความสุข ให้ทุกคนได้อิ่มอร่อย สนุกสนาน และใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่
ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จำกัด ผู้ผลิตรายการเปรี้ยวปาก กล่าวว่า ตลอดกว่า 23 ปีที่ผ่านมา รายการ “เปรี้ยวปาก” ไม่ได้เป็นเพียงรายการวาไรตี้กิน-เที่ยว แต่เป็นพื้นที่ที่พาผู้ชมค้นหาร้านอร่อย ผู้คน และเรื่องราวดีๆ จากทั่วประเทศ
“เปรี้ยวปาก Festival 2026 จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘อร่อยทุกคำ อิ่มสุขทุกคน’ เพื่อสานต่อความตั้งใจในการส่งต่อความสุขผ่านอาหารและการเดินทาง พร้อมขอบคุณแฟนรายการที่เติบโตเคียงข้างกันมาตลอดกว่า 23 ปี โดยงานนี้จะเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้พบปะ ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและเพื่อนๆ ลิ้มลองร้านดังทั่วประเทศ พบศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์คนโปรด รวมถึงรับคำแนะนำด้านการเงินจากธนาคารออมสิน เพราะอาหารที่ดีไม่เพียงสร้างความอร่อย แต่ยังเชื่อมโยงผู้คนและสร้างความทรงจำร่วมกัน”
รวมร้านอร่อยที่ไม่ควรพลาด
ร้านสตรีทฟู้ดเจ้าดัง อาทิ ขาหมูบ้านไร่ by สมชายโคโค่ ขาหมูรสเข้มข้น หนังนุ่มละลายในปาก แค่เปิดร้านก็คิวยาว, ดุกดิกปลาดุกไร้ก้าง ปลาดุกย่างสไตล์ญี่ปุ่นหอมกรุ่น หนังเกรียมกำลังดี, เคี้ยงเฉาก๊วยภูเก็ต เฉาก๊วยสูตรโบราณจากอากง เนื้อเหนียวนุ่มเด้งคล้ายเยลลี่ หวานธรรมชาติ, หยกชวา ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นผักตบชวาเหนียวนุ่มสไตล์บะหมี่หยก, เฮียแตนราชาหมูกรอบ หนังกรอบฟู เนื้อฉ่ำ, สถานีปาท่องโก๋ รวมปาท่องโก๋หลากหลายสไตล์ทั้งโบราณ ญี่ปุ่น และโก๋เตยหอม, Bakery Mind Café กับเมนูฮิตกะลาเค้กมะพร้าวและเค้กไส้แตก, อาม่าราดหน้าเส้นกรอบ ราดหน้ารสกลมกล่อม เส้นกรอบหอม, เมญ่าจ๊อปู จ๊อปูเนื้อแน่น น้ำพริกไข่ปู โรลกุ้ง และถุงทองปู, เจ้าสมุทรแม่กลอง ข้าวยำปูและข้าวหน้าปูแกะ,ต้มโคล้งรสบรรเจิด สูตรโบราณจากปลากดย่างกาบมะพร้าว หอมควันไฟ รสจัดจ้านกลมกล่อม, ร้อยเก้าแกงใต้ เสิร์ฟอาหารใต้รสจัดจ้าน พร้อมเมนูเด่นอย่าง คั่วกลิ้งปลาย่าง คั่วกะปิปลาอินทรีย์ และน้ำพริกนรกใต้ พร้อมอีกหลายร้านดังที่ยกเมนูเด็ดมาเสิร์ฟตลอด 4 วัน
ร้านดาราและอินฟลูเอนเซอร์
นำโดย Hosomi ของเสนาหอย ที่ยกเมนูมัตฉะพรีเมียม ชีสเค้ก และของหวานยอดนิยมมาเสิร์ฟ พร้อมร่วมพบปะแฟนๆ ภายในงาน พี่ไก่ รัญจวน ควงน้องพะแพง นำสินค้าคุณภาพ พร้อมโปรโมชันพิเศษ และ Cooking Show ให้ผู้ร่วมงานได้ชิมเมนูสุดพิเศษแบบใกล้ชิด ส่วนลูกชิ้นนายปิง กลับมาตามคำเรียกร้อง พร้อมเสิร์ฟลูกชิ้นหมูและลูกชิ้นกุ้งเนื้อเด้ง ย่างร้อนๆ กับน้ำจิ้มรสแซ่บตลอดงาน
ไฮไลต์กิจกรรมบนเวที
31 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.00 น. พิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ พบกับเต๋อ-ฉันทวิชช์, อร-พัทธ์ธีรา, มีน-พีรวิชญ์, ภณ-ณวัสน์, เสนาหอย, พี่ไก่ รัญจวน และปิงลี่ ลูกชิ้นนายปิง
1 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 น. Cooking Show โดย พี่ไก่ รัญจวน
1 สิงหาคม 2569 เวลา 15.00 น. Cooking Show โดย เชฟบิ๊ก-ภูริพรรษ ใจวีระวัฒนากุล แชมป์ Stars Chef Thailand 2023
1 สิงหาคม 2569 เวลา 16.00–18.00 น. “จูเนียร์-ฟลุ๊คจ์” จากซีรีส์ คุณได้ไปต่อ (To Be Continued) ร่วมตะลุยชิมร้านดังภายในงาน
2 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00–15.00 น. เซ้นต์ ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา ร่วมตะลุยชิมเมนูอร่อย
3 สิงหาคม 2569 เวลา 18.00–19.00 น. มินิคอนเสิร์ตจาก เงิน-อนุภาษ และโอ๊ต-ธาราธร จากซีรีส์ อาทิตย์ดาวตก (The Sun From Another Star)
เต็มอิ่มกับกิจกรรมและสิทธิพิเศษ
พบกับ Photo Booth ตู้สติกเกอร์ และร่วมสนุกกับเกม Smart Stop และบิงโก ลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลทุกวัน พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ชอปผ่านแอปพลิเคชัน MyMo by GSB ครบ 500 บาท นำ e-Slip มาแลกรับ Voucher มูลค่า 50 บาท ที่บูธธนาคารออมสิน เพื่อนำไปใช้ซื้ออาหารภายในงานได้ทันที
ร่วมสัมผัสเทศกาลอาหารที่รวมร้านดัง เมนูอร่อย และความบันเทิงไว้ในงานเดียว กับ “เปรี้ยวปาก Festival 2026 : อร่อยทุกคำ อิ่มสุขทุกคน” By ธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00–22.00 น. ณ ลาน M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ