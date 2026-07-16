“หมอพีท นพ.พิชญุตม์” จิตแพทย์ชื่อดังรับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก ป.ป.ส. ร่วมบำบัดรักษายาเสพติด

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในประเทศไทยยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีมาตรการการปราบปรามและการบำบัดรักษาจากภาครัฐแต่จำนวนผู้เสพหน้าใหม่ ตั้งแต่เยาวชนจนถึงวัยทำงานยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นวิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไข
จากปัญหาดังกล่าว การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแด่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหลากหลายสาขาอาชีพ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2569 ซึ่งในปีนี้ นพ.พิชญุตม์ เกษมภักดีพงษ์ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภท “ผู้มีอิทธิพลบนสื่อ สื่อมวลชน และรายการโทรทัศน์” จากนายกรัฐมนตรี จากบทบาทในการเป็น "ความหวังและกำลังใจ" ให้แก่ครอบครัวและผู้ที่มีปัญหาจากการใช้ยาเสพติด รวมถึงการส่งต่อองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างยั่งยืน ผ่านทางสื่อออนไลน์ในเพจ "หมอพีท Addiction Story"
“ผมเชื่อว่าหมอทุกคนตั้งใจอยากให้ผู้ป่วยดีขึ้น แต่ด้วยภาระงานที่ล้นมือเราจึงรักษาผู้ป่วยได้จำกัด ผมจึงคิดว่าหากผมสามารถให้คำแนะนำผ่านโซเชียลมีเดียได้ ผมอาจช่วยคนที่กำลังประสบปัญหาด้านยาเสพติดได้ในวงกว้างขึ้น” คุณหมอพิชญุตม์ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นในการทำสื่อออนไลน์
หลังจากคุณหมอเรียนจบเฉพาะทางด้านจิตเวชศาตร์การเสพติด คุณหมอยังได้ไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ที่ King's College London เพื่อศึกษาเชิงนโยบายและนำแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพ มาพัฒนาการบำบัดรักษายาเสพติดในประเทศไทยต่อไป
“ผมอยากแชร์ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการรักษาด้านการเสพติดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และสร้างความหวัง กำลังใจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งเป็นหัวใจในการรักษาที่สำคัญที่สุด” คุณหมอพิชญุตม์ กล่าวถึงความตั้งใจ
นอกจากเป็นอาจารย์แพทย์ประจำโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ แล้ว คุณหมอยังผสานความร่วมมือกับทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ก่อตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One Rehabilitation Center จังหวัดนครนายก และ Piti Clinic (ปีติ คลินิก) คลินิกสุขภาพจิต ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษาที่มีความเป็นส่วนตัว
สำหรับ Day One Rehabilitation Center ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครนายก เป็นสถานบำบัดและฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาจากการใช้ยาเสพติดที่มีแนวคิดว่า “ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ การบำบัดรักษาไม่ใช่แค่การเลิกยา แต่คือการฟื้นฟูทั้งกายและใจ” ซึ่งจิตแพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญจะวางแผนโปรแกรมการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ด้วยสิ่งแวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติที่ช่วยให้ผู้พักอาศัยรู้สึกสงบและผ่อนคลาย ควบคู่ไปกับการดูแลและบำบัดรักษาทางจิตวิทยาโดยทีมสหวิชาชีพอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุขได้อีกครั้ง
ศึกษาข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
• Facebook: ศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One Rehabilitation Center
• Website: www.dayonerehabcenter.com
• ปรึกษาฟรี โทรศัพท์ 02 028 7775 (ข้อมูลเป็นความลับสูงสุด)
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