ปลดล็อกความกังวลใจ ด้วยตัวช่วยบล็อก ‘ฝ้า’ คืนความมั่นใจให้ผิว

หากเอ่ยถึง ‘ฝ้า’ ก็จะทำให้ตามมาด้วยความกลุ้มใจ กังวลใจ และต้องถอนหายใจกับรอยคล้ำที่เกิดขึ้นบนใบหน้า เพราะนำมาซึ่งความไม่มั่นใจ แม้จะปกปิดได้ด้วยเครื่องสำอาง แต่เพียงแค่ชั่วคราว หลังทำความสะอาดก็กลับสู่ความจริงที่ว่า ‘ฝ้า’ ยังอยู่บนใบหน้าเหมือนเดิม ร่องรอยจากความไม่สม่ำเสมอของสีผิวจากฝ้า ที่ทำให้ใบหน้าดูหมองคล้ำ ดูมีอายุ ดูไม่สดใส กลายเป็นปัญหาผิวที่ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจและการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สีผิวหน้าสม่ำเสมอ และเรียบเนียนมากที่สุด
โดย ‘ฝ้า’ เป็นปัญหาผิวที่พบได้บ่อย ซึ่งเกิดจากการที่เซลล์สร้างเม็ดสี ผลิตเม็ดสีเมลานินมากกว่าปกติ จนเกิดเป็นรอยสีน้ำตาลบนผิวหน้า และยังมีอีกหลายปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดฝ้าทั้ง แสงแดดและรังสี UV แสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ ฮอร์โมนที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ในช่วงตั้งครรภ์ หรือการใช้ยาคุมกำเนิด รวมไปถึงพันธุกรรม
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้า คือ แสงแดดและแสงจากหน้าจอ แต่ยังมีสิ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเกิดฝ้าได้ด้วยการหลีกเลี่ยงแสงแดดแรง การพกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น ร่ม หมวก สวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกันแสงแดด การทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงเพียงพอ ที่ช่วยป้องกันรังสี UV ได้ รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อดูแลปัญหาฝ้าที่คอยกวนใจ
กิฟฟารีน (Giffarine) ผู้นำแบรนด์สุขภาพและความงามสัญชาติไทย พร้อมดูแลและคืนความมั่นใจให้ผิว ด้วย ‘Giffarine Premium MelaPro Spotless Serum’ เซรั่มทาฝ้า ที่ช่วยลดเลือนฝ้า กระ จุดด่างดำได้หลายระดับ พัฒนาร่วมกับแพทย์ผิวหนัง อัดแน่นสารสำคัญเข้มข้น ที่มีงานวิจัยรองรับด้านการดูแลฝ้า กระ จุดด่างดำ และโดดเด่นด้วยการใช้ Dual Delivery Technology เทคโนโลยีนำส่งสารสำคัญขั้นสูง เพื่อจัดการเม็ดสีผิวที่เป็นต้นเหตุการเกิดฝ้า โดยมีความแม่นยำและลึกถึงต้นตอ
ผสานสารสำคัญ 5% Niosomal Tranexon ที่เป็นตัวช่วยระบบนําส่ง ช่วยให้ซึมผ่านผิวได้ดี ไม่ทําลายปราการผิว จัดการฝ้า กระ จุดด่างดำ แบบไม่ทำร้ายผิว พร้อมด้วย 2% Nanojet Melabrill นวัตกรรมนําส่งสารสำคัญที่แม่นยํา ช่วยให้สารซึมเข้าสู่ผิวได้มากขึ้น มีความเข้มข้น จัดการเม็ดสีผิวอย่างอ่อนโยน และยังคงประสิทธิภาพสูงสุด
เซรั่มทาฝ้าที่จัดการครบทุกสาเหตุปัญหาฝ้า สามารถหยุดวงจรการเกิดฝ้าตั้งแต่ต้นตอ โดดเด่นด้วยนวัตกรรม ลดเลือนฝ้าเก่า ป้องกันฝ้าใหม่ ด้วย 4 Step โดยหยุดสัญญาณผิวหมองคล้ำตั้งแต่เริ่มต้น ดูแลสมดุลเม็ดสี บล็อกความหมองคล้ำ และ ผลัดเซลล์ผิวเก่า เผยผิวใหม่ ที่สำคัญหลังหยุดใช้ไม่ Re-Bound (ปรากฏการณ์ฝ้าตีกลับ) หมายถึง การเกิดฝ้าที่เข้มขึ้นกว่าเดิม โดยสามารถทา Giffarine Premium MelaPro Spotless Serum บาง ๆ บนผิวหน้า เฉพาะบริเวณที่มีฝ้า กระ จุดด่างดำ และหลีกเลี่ยงบริเวณรอบดวงตา ใช้ได้เป็นประจำทุกวันทั้งเช้าและเย็น โดยช่วงเช้าควรใช้คู่กับครีมกันแดดในปริมาณที่เพียงพอ สำหรับช่วงเย็นควรใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ร่วมด้วย และควรสลับเวลาการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวิตามินซี, Retinoids หรือ สารที่ช่วยผลัดเซลล์ผิว เช่น AHA, BHA, PHA กับการใช้ Giffarine Premium MelaPro Spotless Serum เช่น ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวิตามินซีในช่วงเช้า ให้สลับใช้ Giffarine Premium MelaPro Spotless Serum ในช่วงกลางคืน
แม้จะเป็นฝ้า แต่อย่าเพิ่งถอดใจ เมื่อมีความเข้าใจถึงสาเหตุ วิธีป้องกันและดูแลเพื่อลดเลือนฝ้าอย่างถูกต้อง ก็สามารถกู้ผิวที่สดใสกลับคืนมาได้ เซรั่มทาฝ้าที่จะมาดูแลปัญหาฝ้ากวนใจ ให้กลายเป็นร่องรอยของอดีตที่ถูกบล็อก ดูแลผิวที่มีจุดหมองคล้ำให้แลดูกระจ่างใส สีผิวดูสม่ำเสมอ เสริมความมั่นใจเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ