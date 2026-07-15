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“เมื่อการมองเห็น คือโอกาสของชีวิต” กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมปลุกพลังสังคมให้ไปต่อ ส่งต่อโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในวันที่คุณภาพชีวิตไม่ได้หมายถึงเพียงการมีชีวิตที่ยืนยาว แต่คือการมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพอีกครั้ง กลุ่มธุรกิจ TCP เชื่อว่าสุขภาวะที่ดี คือรากฐานสำคัญที่ช่วยให้ผู้คน ครอบครัว และชุมชนก้าวต่อไปได้ ภายใต้แนวคิด "70 ปี TCP ปลุกพลัง...ให้ไปต่อ" กลุ่มธุรกิจ TCP จึงถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนจาก 7 กลุ่มพลัง ที่ร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านการศึกษา สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี และสิ่งแวดล้อม


เรื่องราวของ นพ.คณินท์ เหลืองสว่าง หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือหนึ่งในตัวแทนของพลังด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี ที่เชื่อว่าการช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นอีกครั้ง ไม่ได้เป็นเพียงการรักษาโรค แต่คือการคืนโอกาสในการใช้ชีวิต การทำงาน และการดูแลครอบครัว จากเด็กที่เติบโตในจังหวัดพิจิตรและสั่งสมความเชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นพ.คณินท์ตัดสินใจกลับมาทำงานในบ้านเกิด เพื่อดูแลผู้ป่วยใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง แม้จะมีโอกาสทำงานในเมืองใหญ่หรือโรงพยาบาลเอกชน เพราะเชื่อว่าพื้นที่เหล่านี้ยังต้องการทั้งบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ โดยเฉพาะด้านจักษุวิทยาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ “คุณภาพชีวิต” ของผู้คน

การสร้างโอกาสเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ป่วยจำนวนมากยังเผชิญข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการจักษุแพทย์ ทั้งจากระยะทาง ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีจำกัด ด้วยเหตุนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP จึงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านจักษุวิทยาแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและขยายโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น เพราะสำหรับกลุ่มธุรกิจ TCP การสนับสนุนด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีไม่ได้จบที่การส่งมอบอุปกรณ์ แต่คือการช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถส่งต่อโอกาสในการใช้ชีวิตให้กับผู้ป่วยได้จริง


คุณหมอคณินท์เล่าว่า เหตุผลที่เลือกเป็นจักษุแพทย์ เพราะเชื่อว่าดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต "พอมาทำงานด้านจักษุฯ เราก็ยิ่งเห็นว่าดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก การมองไม่เห็นนั้นพรากอะไรไปมากแค่ไหนสำหรับผู้ป่วยบางคน มันไม่ใช่แค่ความลำบาก แต่คือความท้อแท้ สิ้นหวัง และการต้องพึ่งพาคนรอบข้างในทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นเวลาที่เราช่วยให้เขากลับมามองเห็นได้ มันไม่ใช่แค่เรื่องการรักษา แต่มันคือการช่วยให้เขากลับไปใช้ชีวิตต่อได้อีกครั้ง"

เมื่อการ “มองไม่เห็น” ไม่ได้กระทบเพียงสุขภาพ

สำหรับผู้ป่วยจำนวนมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง การสูญเสียการมองเห็นไม่ได้ส่งผลเฉพาะต่อสุขภาพ แต่ยังหมายถึงการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ การดูแลตนเอง และการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ขณะเดียวกัน ครอบครัวยังต้องแบกรับภาระด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และรายได้ที่หายไปจากการพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวผู้ป่วย แต่ขยายวงกว้างไปสู่ครอบครัวและชุมชนโดยรอบ

ในแต่ละวัน หมอคณินท์ดูแลผู้ป่วยจำนวนมากที่เผชิญปัญหาด้านการมองเห็น ทั้งต้อกระจก เบาหวานขึ้นตา ต้อหิน หรือโรคจอประสาทตาเสื่อม แม้ค่ารักษาส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบสิทธิการรักษาของรัฐ แต่ “ต้นทุนชีวิต” ที่ผู้ป่วยต้องแบกรับยังมีอีกมาก หลายคนต้องเดินทางไกลหลายชั่วโมง ต้องเสียค่าเดินทาง ต้องหยุดงาน หรือมีสมาชิกในครอบครัวที่ต้องสละเวลาเพื่อพามารักษา

“คนไข้หลายคนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ต้องนั่งรถมา 4-5 ชั่วโมง บางคนต้องเช่ารถมาเพราะขับเองไม่ได้ แล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุ เขาต้องมีคนพามาด้วย หมายความว่ามันกระทบทั้งคนไข้และครอบครัว บางคนเสียทั้งรายได้ เสียทั้งเวลา บางครั้งถ้ารักษาไม่ทัน เขาอาจสูญเสียโอกาสในการทำงานหรือใช้ชีวิตปกติไปเลย”

แต่สิ่งที่กระทบความรู้สึกของเขามากที่สุด ไม่ใช่เพียงอาการของโรค แต่คือ “ความกลัว” ที่อยู่ในสายตาของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยบางกลุ่มที่รู้ว่าอาการอาจแย่ลงเรื่อย ๆ และอนาคตของตนเองอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

“มีคนไข้บางกลุ่มที่เรารู้อยู่แล้วว่า วันหนึ่งเขาอาจมองไม่เห็น แม้วันนี้จะยังพอมองเห็นลาง ๆ แต่โรคมันจะค่อย ๆ แย่ลง คนไข้กลุ่มนี้จะเศร้ามาก เพราะเขารู้ว่าอนาคตตัวเองกำลังจะเปลี่ยนไป เขากลัวว่าจะไม่มีใครดูแล หรือไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม” นพ.คณินท์ เผย


พลังของการให้ ที่ส่งต่อโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศ

การสนับสนุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Power of Giving” หรือ “พลังของการให้” ที่กลุ่มธุรกิจ TCP ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา โครงการ Power of Giving สนับสนุนโรงพยาบาลแล้ว 73 แห่งใน 42 จังหวัด เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนทรัพยากร สำหรับกลุ่มธุรกิจ TCP ความสำเร็จของโครงการไม่ได้วัดจากจำนวนเครื่องมือที่ส่งมอบ แต่คือจำนวนผู้คนที่ได้รับโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้ง


เมื่อการให้ เปลี่ยนการรอคอยเป็นรอยยิ้ม

แม้งานแพทย์จะเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความกดดัน แต่สิ่งที่ทำให้หมอคณินท์ยังคง “ไปต่อ” ได้ คือช่วงเวลาที่ผู้ป่วยกลับมายิ้มได้อีกครั้ง เขายังคงจำผู้ป่วยสูงอายุคนหนึ่งได้ดี หลังจากสูญเสียการมองเห็นมานานหลายปี และเคยได้รับคำตอบจากหลายแห่งว่ารักษาได้ยาก แต่เมื่อได้รับการผ่าตัด อาการกลับดีขึ้นอย่างมาก

“มีคุณยายคนหนึ่งอายุประมาณ 70-80 ปี ตอนมาแทบมองไม่เห็นเลยครับ พอรักษาเสร็จแกกลับมามองเห็นดีขึ้นมาก แล้วแกบอกผมว่า อยู่มาตั้งหลายปี ไม่เคยเห็นหน้าหลานชัด ๆ เลย ว่าหลานหน้าตาน่ารักขนาดนี้ มันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่า สิ่งที่เราทำมันมีความหมายจริง ๆ”

สำหรับคุณหมอคณินท์ การรักษาไม่ได้จบแค่การทำให้ผู้ป่วย “มองเห็น” แต่คือการคืน “โอกาส” ให้ชีวิตของใครบางคนอีกครั้ง เมื่อผู้ป่วยกลับมามองเห็น เขาอาจกลับไปทำงาน ดูแลตัวเอง ใช้ชีวิตกับครอบครัว หรือทำสิ่งเล็ก ๆ ที่เคยคิดว่าจะไม่มีโอกาสได้ทำอีกต่อไป

เรื่องราวของหมอคณินท์จึงไม่ได้สะท้อนเพียงความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการแพทย์ แต่ยังสะท้อนแนวคิดเรื่องพลังเพื่ออนาคต ในด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี ที่กลุ่มธุรกิจ TCP เชื่อว่าเป็นหนึ่งในพลังสำคัญที่จะช่วยสร้างสังคมที่แข็งแรงและพร้อมเติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

ปลุกพลัง...ให้คนไทยไปต่อ

ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจ TCP เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเกิดขึ้นเมื่อผู้คนได้รับโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้อื่น เรื่องราวของ นพ.คณินท์ เหลืองสว่าง จึงเป็นหนึ่งในเรื่องจริงจากผู้คนทั้ง 7 กลุ่มพลัง ที่ร่วมสะท้อนแนวคิด “ปลุกพลัง...ให้ไปต่อ” ผ่านการสร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านการศึกษา สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี และสิ่งแวดล้อม

เมื่อใครสักคนกลับมามองเห็นอีกครั้ง สิ่งที่ได้รับคืนมาอาจไม่ใช่เพียงภาพที่ชัดเจนขึ้น แต่คือโอกาสในการใช้ชีวิต การทำงาน การดูแลครอบครัว และการสร้างอนาคตของตนเองอีกครั้ง สำหรับกลุ่มธุรกิจ TCP การสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์จึงไม่ได้เป็นเพียงการส่งมอบอุปกรณ์ แต่คือการช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถส่งต่อโอกาสเหล่านี้ไปยังผู้ป่วยได้มากขึ้น และเมื่อโอกาสถูกส่งต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง จากองค์กรสู่ชุมชน นั่นคือความหมายของ “ปลุกพลัง...ให้ไปต่อ” ที่กลุ่มธุรกิจ TCP ยึดมั่นมาตลอด 70 ปี

“เมื่อการมองเห็น คือโอกาสของชีวิต” กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมปลุกพลังสังคมให้ไปต่อ ส่งต่อโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
“เมื่อการมองเห็น คือโอกาสของชีวิต” กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมปลุกพลังสังคมให้ไปต่อ ส่งต่อโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
“เมื่อการมองเห็น คือโอกาสของชีวิต” กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมปลุกพลังสังคมให้ไปต่อ ส่งต่อโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
“เมื่อการมองเห็น คือโอกาสของชีวิต” กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมปลุกพลังสังคมให้ไปต่อ ส่งต่อโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
“เมื่อการมองเห็น คือโอกาสของชีวิต” กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมปลุกพลังสังคมให้ไปต่อ ส่งต่อโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย