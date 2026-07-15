12 เจนฯ Z รุ่นใหม่ทายาทไฮโซ!? สั่งสมประสบการณ์วัยเรียน

ช่วงเวลานี้เหล่าไฮโซไซตี้ชื่อดัง ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆ อยู่ในวัยเรียน ศึกษาหาความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานของชีวิตในอนาคต ต่างก็อิ่มเอิมใจกับความสำเร็จของลูกๆ ที่ตนสนับสนุนแนวทางมาตลอด เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ วันนี้ เซเลบออนไลน์พามาทำความรู้จักทายาทคนดังรุ่นใหม่ ทั้งวัยกำลังเรียน และวัยที่เพิ่งจบการศึกษาว่าจะมีใครกันบ้าง?
เริ่มที่หนุ่มน้อยวัย 12 “ภาณต-ภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา” ทายาทคนเก่งของ “แก้ว-ม.ล. อรดิศ สนิทวงศ์” และ “โป๊ะ-วัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา” กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.2 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ทั้งเรียนดีดนตรีเด่น จึงได้ร่วมแสดงบนเวที ABRSM High Scorers' Concert ของนักเรียนที่มีคะแนนสอบสูงที่สุดในประเทศไทย ของแต่ละเครื่องดนตรี ในรอบการสอบปี 2025
ต่อกันที่หนุ่มน้อยวัย 13 “ดานเต้-เรวัต โรดริเกส” ลูกชายวัย 13 ของ "แพท-สุธาสินี พุทธินันทน์ กับนักธุรกิจอสังหาฯ ชาวอเมริกัน “มาร์ค แกรี่ โรดริเกส” ใช้ชีวิตอยู่ที่ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา สอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมต้น เกรด 7 ที่โรงเรียนเอกชนชั้นนำระดับโลก อย่าง Harvard-Westlake School ในลอสแอนเจลิสได้
มาถึงสาวน้อยวัยมัธยม “เฟอร์-กฤษติณา กฤดากร ณ อยุธยา” ลูกสาวคนเดียวของ "แชมเปญ-วรางคณา (อยู่วิทยา) กฤดากร ณ อยุธยา” กับ “ม.ล. กอกฤษต กฤดากร” น้องเฟอร์เป็นหลานสาวของคุณตาเฉลิม อยู่วิทยา กับคุณยายปุ๋ง ดารณี เจ้าของอาณาจักรธุรกิจกระทิงแดง
ส่วน “พรีม-ศุภจิรา อินทรภูวศักดิ์” ลูกสาวคนเล็กของ เต๊อะ-วุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ กับณุลักษณา อินทรภูวศักดิ์ จบ Year 13 จาก NIST International School ในประเทศไทย ก่อนเตรียมไปเรียนต่อที่ University of Surrey สาขา Information Management น้องพรีมเป็นน้องสาวของ “เติ้น ทัศนพล” อินทรภูวศักดิ์ นักแข่งฟอร์มูล่าดาวรุ่งขวัญใจคนไทย
สาวน้อยวัย 17 “กญา อัสสกุล” ลูกสาวคนโตของผู้บริหารเครือโรงแรมบัญดารา และธุรกิจเครือโอเชียนกลาส “อู๋-นภัทร อัสสกุล” กับ ตาต้า พรพิลาส เพิ่งจบการศึกษาจาก Brighton college international school bangkok
ทายาทรุ่นที่ 5 ภิรมย์ภักดี “นิษา” ลูกสาวคนโตของ เต้-ภูริต ภิรมย์ภักดี และตอง นิสามณี ก็เพิ่งจบจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep น้องนิษาชอบร้องเพลง และเคยมีผลงานร่วมกับคุณพ่อ
ด้าน “ลูกโม่” ลูกสาวของ กัลป์ อดิเรกสาร นักออกแบบและสถาปนิกแถวหน้าของเมืองไทย กับ รุจิภา อดิเรกสาร น้องลูกโม่ก็เพิ่งเรียนจบจาก Shrewsbury International School Bangkok Riverside
หนุ่มน้อย “กรณ์ อังสนานนท์” ลูกชายคนโตของ “สมหญิง พูนทรัพย์มณี” ผู้บริหาร บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด กับ ภาณุวัฒน์ อังสนานนท์ หลานชายของเซเลบหนุ่มนักธุรกิจ “ท็อป-ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี” ก็เพิ่งจบการศึกษาจาก Berkeley International school
อีกหนึ่งสาว “ลูกแก้ว-จิราวรรณ ล่ำซำ” ลูกสาวของ ตุ้ย-เฉลิมโชค ล่ำซำ ประธานสโมสรสิงห์เจ้าท่า ก็เพิ่งสำเร็จการศึกษาจาก London Business School
ส่วน “มี่-พิมพ์ดาว เสถียรถิระกุล” ลูกสาวคนเก่งของ “เปิ้ล-ดาว เสถียรถิระกุล” ไฮโซสาวผู้บริหารธุรกิจน้ำตาลชื่อดัง ก็เพิ่งจบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากสาขา Biological Sciences มหาวิทยาลัย Brock ประเทศแคนาดา
สำหรับ “บิ๊กเบน-ฤทธน ศิลปอาชา” ลูกชายของ “ท็อป-วราวุธ ศิลปอาชา” และ “เก๋ สุวรรณา” จบปริญญาตรีสาขา Political Science & International Studies จาก University of Wisconsin–Madison สหรัฐอเมริกา ตามรอยคุณพ่อท็อป
ปิดท้ายที่ “เพิร์ล-มุกตาภา เสนาเมือง” ลูกสาวคนเล็กวัย 21 ปีของ ซิโก้-เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตกัปตันทีมชาติไทยและอดีตโค้ชทีมชาติไทย เพิ่งคว้าปริญญาตรี Bachelor of Arts in Graphic DesignจากLoughborough University มหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษ มาครองได้สำเร็จ