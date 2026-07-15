“เอ็ม ดิสทริค” พาท็อปสเปนเดอร์พักผ่อนแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

เอ็ม ดิสทริค โดย ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ จัดทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ "EM DISTRICT ROYALE RENDEZVOUS" ให้กับลูกค้าผู้ถือบัตร Scarlet M Card และ Platinum M Card ด้วยการพาท็อปสเปนเดอร์ ของ เอ็ม ดิสทริค เดินทางสู่เขาใหญ่ ภายใต้แนวคิด "Escape the Ordinary, Embrace the Mystique" หลีกหนีจากความธรรมดา เพื่อเปิดรับเสน่ห์แห่งประสบการณ์อันน่าค้นหา ด้วยการปิดโรงแรมแบบไพรเวท 3 วัน 2 คืน ณ Maison Mystique Khaoyai จ.นครราชสีมา โดยมี วิกกี้ อรธิรา ภาคสุวรรณ์ นำทีมเหล่าท็อปสเปนเดอร์แฟชั่นตัวท็อป อาทิ สุดจินดา-วิสันต์ เศรษฐกูลวิชัย, สักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธิ, พงศ์สรรค์ งามลิขิตเลิศ, สหพัฒน์ พรประภา, นิภาภัทร คิ้วองอาจ ฯลฯ เดินทางสู่เขาใหญ่ โดย MB Suanluang Autohaus เพื่อสัมผัสช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติและความเงียบสงบ
พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ อาเล็ก ธีรเดช มาครีเอทเมนูเครื่องดื่มพิเศษ เสิร์ฟแบบใกล้ชิดสร้างสีสันและความประทับใจตลอดทริป อีกทั้งกิจกรรมที่ได้คัดสรรมาเป็นพิเศษ ทั้ง เวิร์กชอปออกแบบน้ำหอมเฉพาะบุคคลจาก PAÑPURI, Crystal Healing Ritual ศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยคริสตัล รวมถึงการวาดรูปและถ่ายภาพ Portraitปิดท้ายค่ำคืนด้วย "The Royal Gala Dinner" ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่น