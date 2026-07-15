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“เอ็ม ดิสทริค” พาท็อปสเปนเดอร์พักผ่อนแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอ็ม ดิสทริค โดย ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ จัดทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ "EM DISTRICT ROYALE RENDEZVOUS" ให้กับลูกค้าผู้ถือบัตร Scarlet M Card และ Platinum M Card ด้วยการพาท็อปสเปนเดอร์ ของ เอ็ม ดิสทริค เดินทางสู่เขาใหญ่ ภายใต้แนวคิด "Escape the Ordinary, Embrace the Mystique" หลีกหนีจากความธรรมดา เพื่อเปิดรับเสน่ห์แห่งประสบการณ์อันน่าค้นหา ด้วยการปิดโรงแรมแบบไพรเวท 3 วัน 2 คืน ณ Maison Mystique Khaoyai จ.นครราชสีมา โดยมี วิกกี้ อรธิรา ภาคสุวรรณ์ นำทีมเหล่าท็อปสเปนเดอร์แฟชั่นตัวท็อป อาทิ สุดจินดา-วิสันต์ เศรษฐกูลวิชัย, สักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธิ, พงศ์สรรค์ งามลิขิตเลิศ, สหพัฒน์ พรประภา, นิภาภัทร คิ้วองอาจ ฯลฯ เดินทางสู่เขาใหญ่ โดย MB Suanluang Autohaus เพื่อสัมผัสช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติและความเงียบสงบ

พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ อาเล็ก ธีรเดช มาครีเอทเมนูเครื่องดื่มพิเศษ เสิร์ฟแบบใกล้ชิดสร้างสีสันและความประทับใจตลอดทริป อีกทั้งกิจกรรมที่ได้คัดสรรมาเป็นพิเศษ ทั้ง เวิร์กชอปออกแบบน้ำหอมเฉพาะบุคคลจาก PAÑPURI, Crystal Healing Ritual ศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยคริสตัล รวมถึงการวาดรูปและถ่ายภาพ Portraitปิดท้ายค่ำคืนด้วย "The Royal Gala Dinner" ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่น

อรธิรา ภาคสุวรรณ์

สุดจินดา, น้องมาโน่ และ วิสันต์ เศรษฐกูลวิชัย

พงศ์สรรค์ งามลิขิตเลิศ และสักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธ

สหพัฒน์ พรประภา และณัฐริกา ภูมีสี

นิภาภัทร คิ้วองอาจ และณัฐวิภา ธรรม์ทวีวุฒิ

พญ.ชญานิน, ดังดำริ นิติวรางกูร และน้องเรย์

เนตรดรินทร์ มณีวงศ์พิทยา

SHIGERU NISHIDAและวัลภา โรจน์ศิริสถิตย์

บุษกร จุลบรรยงค์



“เอ็ม ดิสทริค” พาท็อปสเปนเดอร์พักผ่อนแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
อรธิรา ภาคสุวรรณ์
สุดจินดา, น้องมาโน่ และ วิสันต์ เศรษฐกูลวิชัย
พงศ์สรรค์ งามลิขิตเลิศ และสักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธ
สหพัฒน์ พรประภา และณัฐริกา ภูมีสี
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